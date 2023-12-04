Что известно о международной выставке-форуме "Россия"

Президент РФ Владимир Путин впервые посетит ее 4 декабря 2023 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 декабря 2023 года президент РФ Владимир Путин впервые посетит международную выставку-форум "Россия", проходящую на ВДНХ в Москве. ТАСС подготовил материал о выставке.

Общие сведения

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. На ней представлены все регионы России. В мероприятиях принимают участие федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие корпорации, общественные организации, которые представят главные достижения страны в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, строительстве, транспорте, науке и культуре.

История, ВДНХ

Международная выставка-форум "Россия" является первым событием такого масштаба с советских времен. В Российской империи подобные выставки, где были представлены достижения промышленников, ремесленников и художников из всех областей страны, проходили в 1829-1896 годах. Крупнейшие из них состоялись в Москве на Ходынском поле (1882) и в Нижнем Новгороде (1896). Каждую из них посетили около 1 млн человек.

После выставки 1896 года царское правительство столь же масштабных экспозиционных мероприятий больше не проводило, выставки организовывались только на региональном уровне. В частности, в 1910-1911 годах крупнейшая перед Первой мировой войной экспозиция такого рода прошла в Одессе.

После окончания Гражданской войны 1917-1922 годов большевистское правительство приняло решение провести в Москве выставку, которая бы продемонстрировала восстановление экономической жизни в стране. Она прошла в августе - октябре 1923 года на территории современного ЦПКиО им. М. Горького и Нескучного сада. Ее посетителями стали почти 1,4 млн человек.

В 1935 году было принято решение провести к 20-летию Октябрьской революции в 1937 году Всесоюзную сельскохозяйственную выставку (ВСХВ). Организовать ее в срок не удалось, в том числе из-за подготовки ко Всемирным выставкам в Париже (1937) и Нью-Йорке (1939), поэтому ее концепцию изменили. ВСХВ стали позиционировать как полупостоянную - сроком до пяти лет. Открытие выставки состоялось 1 августа 1939 года: экспозиция занимала свыше 136 га и насчитывала 52 павильона. Работа ВСХВ была прервана после начала Великой Отечественной войны в 1941 году. В 1950-1954 годах комплекс выставки был реконструирован, на территории появились капитальные павильоны в стиле сталинского ампира. Повторное открытие ВСХВ состоялось 1 августа 1954 года, она работала с весны до осени.

В 1956 году на территории ВСХВ была открыта Всесоюзная промышленная выставка, главной задачей которой была демонстрация индустриальных достижений. В 1958 году было решено переименовать ВСХВ в Выставку достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ СССР) и сделать ее постоянной. С 1963 года она стала круглогодичной. Состав экспозиции и тематика павильонов менялась, отражая последние достижения советской экономики.

После распада СССР масштабных всероссийских выставок не проводилось. Производители из разных регионов представляли свою продукцию в рамках краткосрочных выставок-ярмарок, форумов (в том числе Петербургского международного экономического форума).

В 1992 году ВДНХ была преобразована во Всероссийский выставочный центр (ВВЦ). К середине 1990-х годов почти все экспозиции на его территории закрылась, павильоны были сданы в аренду под склады и магазины. В 2014 году ВВЦ вернули название ВДНХ, тогда же были начаты работы по реконструкции комплекса, в частности, реставрации павильонов 1950-1954 годов.

Выставка-форум "Россия"

9 июня 2022 года президент РФ Владимир Путин провел встречу на ВДНХ с молодыми предпринимателями. В ее ходе глава государства сравнил последние изменения площадки ВДНХ с трансформациями всей России, а также отметил возрождение принципов, на которых эта выставка была основана.

29 марта 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о проведении международной выставки-форума "Россия" для демонстрации важнейших достижений страны в различных отраслях экономики. Тем же указом было получено образовать оргкомитет по проведению выставки. Его председателем был назначен первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Задача выставки - демонстрация важнейших достижений страны в различных отраслях экономики, а также содействие дальнейшему международному сотрудничеству. Выставка и мероприятия в рамках нее проходят в 20 постоянных павильонах ВДНХ и на ряде других площадок, в том числе специально возведенным для выставки. Наиболее масштабная экспозиция расположена в павильоне №75: в нем можно ознакомиться с достижениями регионов, там же размещены экспозиции "Страну меняют люди" и "Мы - Дальний Восток". В павильоне №1 ВДНХ расположилась экспозиция "Движения первых" и президентской платформы "Россия - страна возможностей" под названием "Первые в России - стране возможностей", посвященная "мечтам и достижениям страны". Восемь залов экспозиции разделили на тематические зоны с интерактивными шоу, использующими современные технологии. Отдельные павильоны имеются есть у Сбера, ВЭБ.РФ, "Газпрома", VK, "Роснефти", "Сибура". Также работают музеи ВДНХ и павильоны СНГ.

Помимо выставки проходят культурно-развлекательные и деловые мероприятия, концерты, различные образовательные проекты.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума. На площадке "Мир цифры" работает мультимедийная зона ТАСС, которая представляет собой уменьшенную копию штаб-квартиры агентства на Тверском бульваре, 2 в Москве. В 15 тематических окнах-экранах, символизирующих знаменитые художественные проекты агентства - "Окна сатиры РОСТА" и "Окна ТАСС", в режиме реального времени будут транслироваться актуальные видео с сайта ТАСС, спецпроекты, подборки фотографий по разным темам. Гости мультимедийной зоны увидят работу корпункта агентства на Международной космической станции. Также новостная студия ТАСС работает в Координационном центре правительства РФ.

2 декабря, менее чем за месяц работы, число посетителей выставки достигло 2 млн человек.

Выставка продлится до 12 апреля, вход на нее и на все мероприятия, не требующие специальной аккредитации - свободный и бесплатный.

Официальный сайт выставки - russia.ru.