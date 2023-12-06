Биография народного артиста РФ Александра Лазарева

Лазарева 6 декабря назначили главным режиссером театра Российской Армии

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 декабря 2023 года стало известно, что главным режиссером Центрального академического театра Российской армии назначен народный артист РФ Александр Лазарев.

ТАСС подготовил его биографию.

Происхождение и образование

Александр Александрович Лазарев родился 27 апреля 1967 года в Москве в семье народных артистов РСФСР Александра Лазарева (1938-2011) и Светланы Немоляевой (род. 1937). В 12 лет начал играть на сцене Московского академического театра им. Вл. Маяковского, в котором работали его родители: исполнял роль Федора Лямина в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда" по повести Николая Лескова.

В 1984 году Лазарев поступил на актерский факультет Школы-студии им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном академическом театре СССР им. М. Горького (ныне Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. А. П. Чехова) в мастерскую педагога Ивана Тарханова. После первого курса был призван в армию, проходил службу в составе военной команды при Центральном театре Советской армии (ныне Центральный академический театр Российской армии), где работал дворником, грузчиком и монтировщиком. В 1987 году вернулся в Школу-студию МХАТ (учился на курсе народного артиста РСФСР Александра Калягина), окончил ее в 1990 году.

Работа в театре

С 1990 года Лазарев служит в Московском государственном театре "Ленком Марка Захарова" (в 1990-2019 годах - "Московский государственный театр "Ленком"). Был задействован в постановках "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (рок-опера Алексея Рыбникова и Павла Грушко по мотивам драматической кантаты Пабло Неруды), "Ромул Великий" по пьесе Фридриха Дюрренматта, "Гамлет" по трагедии Уильяма Шекспира, "Королевские игры" по мотивам пьесы Максвелла Андерсона "1000 дней Анны Болейн", "Варвар и еретик" по роману Федора Достоевского "Игрок", "Поминальная молитва" по пьесе Григория Горина (написана по мотивам произведений Шолом-Алейхема), "Визит дамы" по произведению Фридриха Дюрренматта "Визит старой дамы", "Пролетая над гнездом кукушки. Затмение" по мотивам романа Кена Кизи "Над кукушкиным гнездом" и других. В настоящее время участвует в спектаклях "Безумный день, или Женитьба Фигаро" по пьесе Бомарше, "Шут Балакирев" по произведению Григория Горина и "Бег" по пьесе Михаила Булгакова (также является ее режиссером-постановщиком).

В 1994 году в качестве чтеца Лазарев принял участие в постановке оратории Сергея Прокофьева "Иван Грозный" на сцене театра "Ла Скала" (Милан, Италия). В 1999 году исполнил роль режиссера Филиппа в мюзикле "Метро" (театр "Московская оперетта"). В декабре 2015 года был чтецом литературно-музыкальной композиции "Облако в штанах" по поэме Владимира Маяковского с участием народного артиста СССР Юрия Башмета и камерного оркестра "Солисты Москвы" (завершала программу фестиваля "Времена года в Подмосковье. Время читать...", проходившего в городе Жуковском).

Работа в кино

Лазарев начал сниматься в кино, будучи школьником: исполнил роль подростка Мити Векшина в детективном фильме "Профессия - следователь" (1982, режиссер Александр Бланк). Его первой главной ролью стал актер Григорий Незнамов в драме "Провинциальный бенефис" по произведениям Александра Островского (1993, Александр Белинский). В дальнейшем Лазарев снимался в фильмах и сериалах "Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь" (1998, Илья Макаров), "Игра в любовь" (2000, Евгений Гинзбург), "Неудача Пуаро" по произведению Агаты Кристи "Убийство Роджера Экройда" (2002, Сергей Урсуляк), "Идиот" по роману Федора Достоевского (2003, Владимир Бортко), "Честь имею!.." (2004, Виктор Бутурлин), "Парк советского периода" (2006, Юлий Гусман), "Земский доктор" (2010, Мирослав Малич), "Екатерина" (2014, Александр Баранов и Рамиль Сабитов), "Дипломат" (2019, Юрий Кузьменко) и других. Последнюю роль исполнил в фильме "Чайка" (2023), режиссером которого стала его дочь - Полина Лазарева. В общей сложности актер снялся в более чем 70 фильмах и сериалах.

Член Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств.

Звания, награды

Народный артист РФ (2007).

Александр Лазарев награжден орденом Дружбы (2021).

Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1996 года.

Награжден театральной премией "Хрустальная Турандот" в категории "Лучшая мужская роль" (1996, "Королевские игры") и призом кинофестиваля "Виват кино России!" в аналогичной номинации (Санкт-Петербург, 1998; "Тело будет предано земле, а старший мичман будет петь").