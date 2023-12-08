История выдвижений Путина на выборы президента России

Российский лидер 8 декабря 2023 года дал согласие участвовать в выборах главы государства в 2024 году

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 декабря 2023 года Владимир Путин дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом журналистам сообщили участники беседы с главой государства, состоявшейся после церемонии в Кремле, приуроченной ко Дню Героев Отечества.

Статистика

Владимир Путин четырежды избирался на пост президента РФ. В 2000 году он был выдвинут на высший государственный пост группой избирателей, в 2004 и 2018 годах баллотировался в качестве самовыдвиженца, в 2012 году - как кандидат от партии "Единая Россия". Наибольшее число голосов Владимир Путин получил в 2018 году (76,69%), наименьшее - на выборах 2000 года (52,94%).

Досрочные президентские выборы 2000 года

Очередные выборы президента РФ должны были состояться 9 июля 2000 года. Действующий глава государства Борис Ельцин 9 августа 1999 года отправил в отставку кабинет министров Сергея Степашина и назначил директора ФСБ Владимира Путина первым вице-премьером, одновременно возложив на него временное исполнение обязанностей председателя правительства (16 августа Владимир Путин был назначен премьер-министром). В тот же день в телеобращении к гражданам России Борис Ельцин заявил, что "решил назвать человека, который <...> способен консолидировать общество и <...> обеспечить продолжение реформ", и призвал голосовать на президентских выборах 2000 года за Владимира Путина. Позже, выступая перед журналистами, Владимир Путин подтвердил, что будет баллотироваться на пост главы государства.

31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о своем добровольном уходе с поста президента РФ и возложил исполнение полномочий главы государства на премьер-министра РФ Владимира Путина. В соответствии с конституцией и федеральным законом "О выборах президента Российской Федерации", подписанным Борисом Ельциным в день своей отставки, досрочные выборы должны были состояться в трехмесячный срок. 5 января 2000 года на внеочередном заседании Совета Федерации РФ была утверждена дата голосования - 26 марта.

12 января 2000 года в московском "Президент-отеле" прошло заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на пост президента РФ. Основу группы, всего в ней было около 200 человек, составили региональные лидеры из движений "Единство" и "Вся Россия": глава Татарстана Минтимер Шаймиев, губернаторы Новгородской, Саратовской и Свердловской областей Михаил Прусак, Дмитрий Аяцков, Эдуард Россель и другие. В заседании также участвовали председатель правления "Газпрома" Рем Вяхирев, глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс, руководитель налоговой полиции Виктор Зубков, депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Сергей Миронов, ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Людмила Вербицкая, режиссеры и актеры Марк Захаров, Вера Глаголева, Константин Райкин, Вячеслав Тихонов.

13 января 2000 года Владимир Путин посетил Санкт-Петербургский госуниверситет, где состоялась церемония вручения ему мантии и диплома почетного доктора юридического факультета. Во время своего выступления премьер-министр сказал, что накануне узнал о создании в Москве инициативной группы по его выдвижению. По словам Путина, он не планировал объявлять о своей готовности идти на выборы, но "в этой торжественной обстановке хотел бы сказать, что с удовлетворением принимаю сделанное предложение".

Предвыборный штаб и. о. президента возглавил Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал должность замруководителя администрации главы государства.

Избирательная кампания проходила в сжатые сроки. До 13 февраля 2000 года претенденты должны были предоставить в Центральную избирательную комиссию РФ (ЦИК, Центризбирком) подписи избирателей в свою поддержку. В связи с досрочным характером выборов число необходимых подписей было сокращено с 1 млн до 500 тыс. 7 февраля представители инициативной группы по выдвижению Владимира Путина представили в комиссию 574 128 подписей.

15 февраля 2000 года Владимир Путин был зарегистрирован кандидатом на высший государственный пост - третьим по счету после лидера КПРФ Геннадия Зюганова и председателя движения "Духовное наследие" Алексея Подберёзкина. Всего в выборах приняли участие 11 претендентов.

25 февраля 2000 года в трех федеральных газетах была опубликована предвыборная программа и. о. президента - "Открытое письмо Владимира Путина к российским избирателям". В нем кандидат писал о трех приоритетах своей политики: борьбе с бедностью, "защите рынка от незаконного вторжения, как чиновного, так и криминального", формировании внешней политики, исходя из национальных интересов. По словам Владимира Путина, лозунг его предвыборной кампании - "достойная жизнь, <...> какой ее хотят видеть и в какую верят большинство сограждан".

По итогам голосования 26 марта 2000 года Владимир Путин был избран на высший государственный пост, набрав 52,94% голосов. Второе место занял лидер КПРФ Геннадий Зюганов, получивший 29,21%. Инаугурация нового главы государства состоялась 7 мая 2000 года. Срок его полномочий составлял четыре года.

Президентские выборы 2004 года

10 декабря 2003 года Совет Федерации РФ принял постановление о назначении даты очередных президентских выборов на 14 марта 2004 года.

18 декабря 2003 года в программе "Прямая линия с президентом России" Владимир Путин подтвердил свое намерение баллотироваться на второй президентский срок. Он пояснил, что "планировал сделать это заявление в ближайшие дни, поскольку официальная кампания только началась". После эфира президент в разговоре с журналистами уточнил, что не собирается выдвигаться от какой-либо политической партии, а соберет необходимые для регистрации 2 млн подписей избирателей.

21 декабря 2003 года в Московском институте стали и сплавов прошло собрание инициативной группы, поддержавшей выдвижение Владимира Путина, в которую вошли около 700 человек (зарегистрирована в ЦИК 24 декабря 2003 года). Ее членами стали ректор Московской государственной юридической академии Олег Кутафин, вице-мэр Москвы Валерий Шанцев, депутат Госдумы Александр Жуков, бывший секретарь Совета по местному самоуправлению при президенте РФ Гарри Минх, тренер российской футбольной сборной Георгий Ярцев и другие. Предвыборный штаб Владимира Путина возглавил замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. 24 декабря о поддержке выдвижения действующего главы государства было объявлено на IV съезде "Единой России".

23 января 2004 года представители инициативной группы сдали в Центризбирком 2 499 937 подписей избирателей. 2 февраля Владимир Путин стал первым кандидатом-самовыдвиженцем, зарегистрированным ЦИК на основании подписных листов. Ранее процедуру регистрации прошли представители парламентских партий, которые, согласно избирательному законодательству, были освобождены от сбора подписей, - Олег Малышкин от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

12 февраля 2004 года в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова Владимир Путин выступил с программной речью на встрече со своими доверенными лицами, которая транслировалась по федеральным теле- и радиоканалам. Глава государства заявил о необходимости "прекратить разбазаривание национальных природных ресурсов" и "навести порядок в их использовании". Кроме того, он предложил снизить единый социальный налог, упростить налоговое администрирование, "решить задачу полной конвертируемости рубля", принять пакет законов для запуска рынка доступного жилья (в частности, речь шла о законе об ипотечном кредитовании), довести до конца модернизацию в железнодорожном транспорте, электроэнергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве. В дальнейшем на предвыборном сайте Владимира Путина в качестве основных приоритетов его программы указывались удвоение ВВП в течение 10 лет, подъем жизненного уровня населения России, модернизация армии и консолидация общества вокруг "базовых общенациональных ценностей и задач".

В президентских выборах 14 марта 2004 года участвовали шесть кандидатов. Президентом России вновь был избран Владимир Путин (71,31%). Второе место по итогам голосования занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов (13,69%). Церемония вступления избранного президента РФ в должность состоялась 7 мая.

Владимир Путин занимал пост главы государства последующие четыре года, в 2008 года президентом страны был избран первый вице-премьер РФ Дмитрий Медведев.

Президентские выборы 2012 года

Очередные выборы президента РФ состоялись в 2012 года Действующий глава государства Дмитрий Медведев, согласно Конституции, имел право баллотироваться на второй срок. Однако 24 сентября 2011 года на первом этапе XII съезда "Единой России" он предложил выдвинуть в качестве кандидата от правящей партии председателя партии, премьер-министра страны Владимира Путина. В свою очередь Владимир Путин заявил, что это "огромная честь", и сказал, что в случае его избрания Дмитрий Медведев возглавит правительство, чтобы "продолжить работу по модернизации всех сторон нашей жизни". Как пояснил Дмитрий Медведев, оба политика "довольно долго <...> не объявляли публично свою позицию по сценарию выборов" по соображениям "политической целесообразности, вопроса следования законам политического жанра именно в нашей стране". 27 ноября 2011 года на втором этапе съезда "Единой России" Владимир Путин был официально выдвинут кандидатом на высший государственный пост.

25 ноября 2011 года Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 4 марта 2012 года. В соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию РФ 30 декабря 2008 года, глава государства впервые избирался сроком на шесть лет.

15 декабря 2011 года ЦИК начал регистрацию кандидатов. Первым 20 декабря был зарегистрирован Владимир Путин. Он шел на выборы без сбора подписей избирателей, поскольку баллотировался от парламентской партии. Его кандидатуру поддержали также партии "Патриоты России" и "Правое дело". Избирательный штаб Владимира Путина возглавил сопредседатель центрального штаба "Общероссийского народного фронта", депутат Госдумы, кинорежиссер Станислав Говорухин. От "Единой России" избирательную кампанию премьера курировал его заместитель, руководитель аппарата правительства РФ Вячеслав Володин.

Предвыборная программа Владимира Путина была опубликована на его сайте 12 января 2012 года. В ней кандидат в президенты заявлял, что будет "активно защищать основы нравственности в средствах массовой информации и в интернет-сфере", "бороться с попыткой использовать информационное пространство для пропаганды жестокости, национализма, порнографии, наркомании, курения и пьянства". В качестве приоритетов государственной политики были названы "ускоренное развитие отраслей, определяющих качество жизни людей, прежде всего, образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспечения", комплексное развитие регионов, формирование так называемой системы социальных лифтов, господдержка семей с детьми и др. Владимир Путин обещал поддержать крупные инфраструктурные проекты, создать за 20 лет не менее 25 млн высокотехнологичных рабочих мест, обеспечить условия для роста инвестиций до уровня 25% к ВВП к середине 2010-х годов, провести масштабное внедрение инноваций, осуществить модернизацию Вооруженных сил.

На выборах 4 марта 2012 года Владимир Путин одержал победу, получив 63,6% голосов (на втором месте - лидер КПРФ Геннадий Зюганов, 17,18%). Всего в выборах приняли участие пять кандидатов. Инаугурация избранного главы государства состоялась 7 мая 2012 года.

Президентские выборы 2018 года

6 декабря 2017 года на встрече с коллективом автозавода ГАЗ в Нижнем Новгороде президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2018 году будет баллотироваться на новый срок.

15 декабря Совет Федерации РФ назначил выборы главы государства на 18 марта 2018 года. После официальной публикации в "Российской газете" 18 декабря 2017 года соответствующего постановления в России началась предвыборная кампания.

26 декабря 2017 года в Москве в историческом парке "Россия - моя история" на ВДНХ состоялось собрание инициативной группы граждан, которое приняло решение о поддержке самовыдвижения Владимира Путина. Всего на встрече присутствовали 668 человек: политики, общественные деятели, деятели науки и культуры, спортсмены, военные. Среди них были и. о. секретаря генсовета "Единой России" Андрей Турчак, его заместитель Сергей Железняк, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, гендиректор Большого театра Владимир Урин, ректор Академии русского балета им. Вагановой Николай Цискаридзе, режиссер Карен Шахназаров, певец Иосиф Кобзон, чемпион мира по смешанным боевым искусствам Федор Емельяненко, продюсер Иосиф Пригожин, модельер Валентин Юдашкин, президент Международного союза КВН Александр Масляков, актер Михаил Галустян и другие.

27 декабря 2017 года Центризбирком начал работу по регистрации кандидатов. В этот же день Владимир Путин подал в ЦИК документы, необходимые для получения официального статуса кандидата на президентский пост. Избирательный штаб Путина возглавили три сопредседателя. Ими стали Елена Шмелева, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и глава Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Александр Румянцев. 15 января 2018 года аппарат избирательного штаба Владимира Путина возглавил начальник управления Администрации президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин.

29 января 2018 года представители штаба Владимира Путина передали в Центризбирком подписи избирателей, необходимые для его регистрации. Всего в комиссию было представлено около 315 тыс. подписей из собранных ранее 1,6 млн (по закону необходимо представить не менее 300 тыс. подписей). Владимир Путин стал первым из кандидатов, представившим в ЦИК подписи избирателей в свою поддержку.

6 февраля 2018 года Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина в качестве кандидата в президенты РФ. На выборах 18 марта 2018 года он занял первое место, получив 76,69% голосов избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,77%). Всего в выборах принимали участие восемь кандидатов. Владимир Путин вступил в должность главы государства на новый 6-летний срок 7 мая 2018 года.