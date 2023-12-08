Правила выдвижения и регистрации кандидатов на выборах президента России

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 декабря 2023 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ сообщила, что кандидаты-самовыдвиженцы на выборах президента РФ должны подать документы в ЦИК до 27 декабря текущего года, кандидаты от партий - до 1 января 2024 года. Накануне Совет Федерации РФ назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. ТАСС подготовил материал о правилах выдвижения и регистрации кандидатов в ходе предвыборной кампании.

Общие принципы избирательного права

Выборы проводятся тайным голосованием на основе всеобщего равного и прямого избирательного права. Их проведение регулируется Конституцией РФ, федеральными законами "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" от 12 июня 2002 года и "О выборах президента Российской Федерации" от 10 января 2003 года. Подготовку и проведение президентских выборов в России осуществляют Центральная избирательная комиссия РФ, избирательные комиссии субъектов РФ, территориальные (районные, городские и другие) и участковые избиркомы.

Избирательное право гарантировано независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и социального положения, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе принуждать граждан голосовать за кого-либо из кандидатов, а также препятствовать свободному волеизъявлению избирателей.

Кто имеет право голосовать

Принимать участие в выборах может любой гражданин РФ, достигший на день голосования 18 лет, дееспособный и не находящийся в местах лишения свободы по приговору суда. Граждане России, проживающие или временно находящиеся в период проведения выборов главы государства за границей, обладают равными правами с иными гражданами страны. По данным на 1 июля 2023 года Центризбирком зарегистрировал в России и за ее пределами 107 915 325 избирателей, без учета избирателей, зарегистрированных в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Кто может стать кандидатом

Президентом РФ может быть избран гражданин России в возрасте не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее иностранного гражданства или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории другого государства (требование об отсутствии иностранного гражданства не распространяется на граждан РФ, имевших ранее гражданство государств, которые полностью или частично вошли в состав России). На пост президента не могут быть избраны граждане, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

В соответствие с изменениями Конституции РФ, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года, один и тот же человек не может быть избран президентом более двух раз. Это ограничение не касается лиц, занимавших пост главы государства до или во время вступления в силу поправок в основной закон, число президентских сроков до 2020 г. для них не учитывается.

Не могут быть выдвинуты кандидатами лица, осужденные к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также находящиеся под административным наказанием за преступления экстремистской направленности.

Ограничения пассивного права применяются к тем, кто ранее имел судимость за совершение особо тяжких, тяжких, экстремистских и иных преступлений (в законе перечислена 51 статья УК РФ). Для таких граждан запрет на участие в выборах составляет от 5 до 15 лет в зависимости от тяжести содеянного. Кроме того, не могут принимать участие в выборах лица, причастные к деятельности экстремистских или террористических организаций (срок ограничений - от 3 до 5 лет в зависимости от участия и статуса в данных организациях), а также подвергнутые административному наказанию за демонстрацию или распространение экстремистской символики.

Закон запрещает баллотироваться лицам, которые на момент проведения выборов были лишены судом права занимать государственные должности, а также тем, чьи выступления или агитация за шесть последних лет были признаны экстремистскими.

Кандидат обязан закрыть счета и вклады в иностранных банках, расположенных за пределами России, либо перевести их в российские кредитные организации.

Условия выдвижения кандидатов

Кандидаты в президенты РФ могут участвовать в выборах в порядке самовыдвижения или от одной из официально зарегистрированных политических партий (в списке Минюста по состоянию на 8 декабря 2023 г. числятся 25 партий, допущенных к участию в выборах).

Для регистрации кандидату-самовыдвиженцу необходимо в течение 20 дней с момента назначения выборов предоставить в ЦИК ходатайство о регистрации инициативной группы в свою поддержку численностью не менее 500 человек. Решение о ее регистрации ЦИК принимает в течение пяти дней.

Выдвижение кандидатов в президенты от политических партий оформляется на их съездах. Каждая партия имеет право выдвинуть только одного кандидата, при этом он не может состоять в другой политической партии или идти на выборы в качестве самовыдвиженца. Протокол съезда должен быть передан в ЦИК в течение 25 дней с момента назначения выборов.

Все претенденты должны предоставить в Центризбирком заявление о согласии баллотироваться, информацию о наличии судимости (в том числе снятой или погашенной), копии паспорта, документов об образовании и месте работы. Если кандидат является иноагентом или аффилирован с иностранным агентом, то информация об этом должна быть включена в его заявление о согласии баллотироваться. Кроме того, в ЦИК передаются сведения о доходах, имуществе, счетах и вкладах в банках кандидата и его супруги (супруга), сведения о наличии у претендента и членов его семьи, включая несовершеннолетних детей, зарубежной недвижимости и источниках ее приобретения. Если в течение последних трех лет кандидат приобретал недвижимость, ценные бумаги, криптовалюту или транспортные средства на сумму, превышающую общий доход его семьи за три года, он также отчитывается о каждой из подобных покупок.

Сбор подписей и регистрация

Кандидаты на высший государственный пост должны представить в ЦИК не ранее чем за 80 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования документы, необходимые для регистрации, в том числе подписи избирателей в свою поддержку. От их сбора, согласно закону, освобождены кандидаты от партий, представленных в Госдуме РФ, а также в заксобраниях не менее чем в одной трети субъектов РФ.

В настоящее время от сбора подписей освобождены кандидаты от "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - Патриоты - За правду", ЛДПР и партии "Новые люди".

Представители от остальных партий для регистрации на выборах должны будут до 31 января собрать и сдать в ЦИК не менее 100 тыс. подписей избирателей, при этом на один субъект РФ должно приходиться не более 2,5 тыс. подписей. Самовыдвиженцам необходимо собрать не менее 300 тыс. подписей избирателей (не более 7,5 тыс. на один субъект РФ). Если сбор подписей осуществляется за пределами РФ, их общее количество не может превышать 7,5 тыс. для самовыдвиженцев и 2,5 тыс. для кандидатов от партий.

Центризбирком принимает решение о регистрации кандидатов в течение 10 дней с момента подачи ими документов. В этот период проводится проверка достоверности представленных кандидатами личных сведений (для этого ЦИК обращается в соответствующие органы государственной власти) и подписей избирателей.

Центризбирком проверяет не менее 20% представленных подписей, процент брака не должен превышать 5% от общего количества подписей, подлежащих проверке. Недействительными признаются подписи лиц, не обладающих активным избирательным правом, проживающих за пределами соответствующего субъекта РФ, указавших недостоверные сведения о себе, подписи лиц, фамилия, имя и отчество которых указаны в подписном листе не собственноручно и др. В регистрации также отказывают кандидатам, число подписей в поддержку которых, после вычета недействительных, будет меньше необходимого по закону. Кроме того, не могут быть зарегистрированы кандидаты, предоставившие более 5% подписей, собранных в местах, где их сбор запрещен (на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи зарплат, пенсий, пособий, стипендий, иных социальных выплат, а также при оказании благотворительной помощи). Среди других оснований для отказа в регистрации - подкуп избирателей, использование служебного положения при агитации, использование помимо собственного избирательного фонда иных денежных средств, составляющих более 5% процентов от 400 млн руб. (максимально разрешенной суммы расходов кандидата) и др. Решение Центризбиркома может быть обжаловано в Верховном суде РФ. Жалоба должна быть рассмотрена в течение пяти дней.

Как проходила регистрация кандидатов на выборах 2018 года

На выборах президента РФ 2018 года документы о регистрации групп избирателей в свою поддержку передали 15 кандидатов-самовыдвиженцев. Из них зарегистрирован был только один - действующий на тот момент глава государства Владимир Путин. Еще 21 кандидат был выдвинут зарегистрированными политическими партиями. Семь из них получили регистрацию Центризбиркома. При этом пять кандидатов представляли партии, не представленные в Госдуме РФ.

Всего в выборах приняли участие восемь кандидатов. Владимир Путин шел на выборы как самовыдвиженец, остальные от партий: Сергей Бабурин от партии Российский общенародный союз, Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, Ксения Собчак от партии "Гражданская инициатива", Максим Сурайкин от "Коммунистов России", Борис Титов от Партии роста, Григорий Явлинский от "Яблока".

Победу на выборах одержал Владимир Путин с результатом 76,69%. Второе и третье места заняли Павел Грудинин (11,77%) и Владимир Жириновский (5,65%). Ксения Собчак получила 1,68% голосов, Григорий Явлинский - 1,05%, остальные кандидаты - от 0,65% до 0,76%.