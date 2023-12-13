Что известно о Дональде Туске

Премьер-министра Польши 13 декабря привели к присяге

ТАСС-ДОСЬЕ. 13 декабря 2023 года в Польше был приведен к присяге председатель правительства Дональд Туск, возглавляющий правоцентристскую партию "Гражданская платформа". 12 декабря депутаты польского Сейма (нижней палаты парламента) проголосовали за вотум доверия его кабинету. Он сменил представителя правой партии "Право и справедливость" Матеуша Моравецкого, находившегося на посту премьера с декабря 2017 года. Ранее Туск дважды занимал должность главы кабинета министров.

Происхождение и образование

Дональд Туск родился 22 апреля 1957 года в Гданьске на севере Польши в семье плотника. Является этническим кашубом (национальное меньшинство, проживающие в северо-восточных районах страны).

В 1980 году окончил исторический факультет Гданьского университета. В студенческие годы был одним из организаторов университетского комитета независимого профсоюза "Солидарность", занимался выпуском листовок. В 1980 году стал одним из основателей Независимого движения польских студентов.

После введения в стране военного положения в 1981 году (для борьбы с оппозицией, которую представлял профсоюз "Солидарность" во главе с Лехом Валенсой) Туск основал подпольный журнал "Пшегленд политычны" (Przeglad Polityczny, "Политический обзор"). В нем он публиковал критические статьи о политическом и экономическом развитии Польской Народной Республики. На страницах издания звучали тезисы о ценностях свободного рынка и экономического либерализма. В этот период Туск также работал редактором и журналистом в нескольких польских изданиях, а также промышленным альпинистом (до 1990 года). В 1988 году входил в число организаторов забастовок рабочих в Польше, вызванных резким повышением цен на продукты питания (на 40%).

Парламентская и партийная деятельность

В 1989 году, когда ПНР была преобразована в Республику Польша, Дональд Туск вступил в правоцентристскую партию "Либерально-демократический конгресс" (ЛДК), от которой в 1991 году был избран в Сейм (нижняя палата парламента). В 1993 году он выступил с инициативой объединения ЛДК с центристской партией "Демократический союз". В результате слияния была образована партия "Союз свободы", в которой Туск занял пост заместителя председателя. В 1997 году он был избран от нее в Сенат (верхняя палата парламента) и до 2001 года занимал пост вице-маршала (вице-спикер).

В 2001 году Туск стал одним из основателей правоцентристской партии "Гражданская платформа" (ГП; входит в состав Европейской народной партии), в 2003-2014 годах был ее председателем. В 2001-2005 годах был вице- маршалом Сейма. В октябре 2005 года Туск участвовал в президентских выборах. В первом туре получил наибольшее число голосов (36,33%), однако во втором проиграл Леху Качиньскому от правой партии "Право и справедливость" (ПиС), набрав 45,96% голосов. Одной из причин поражения Туска стали всплывшие факты о службе его деда в германском вермахте.

Первый и второй премьерский срок

После победы "Гражданской платформы" на выборах в октябре 2007 года Туск занял пост председателя Совета министров, а после выборов в октябре 2011 года сформировал свой второй кабинет. Находился в должности до сентября 2014 года.

В период, когда он возглавлял правительство, были подняты акцизы на дизельное топливо, алкогольные напитки, табак и уголь и устранены многие налоговые льготы. Минимальный размер оплаты труда вырос вдвое и составил 1680 злотых, безработица сократилась c 13,9% до 9,2%, расходы на здравоохранение выросли на 76%. Были построены новые дороги, увеличены расходы на модернизацию армии, высшее образование и др. В отношении социальных реформ Туск придерживался умеренно консервативной позиции, высказывался против легализации абортов и эвтаназии. В 2013 году вступила в силу пенсионная реформа, основная цель которой - постепенное увеличение пенсионного возраста женщин и мужчин до 67 лет. (с 60 лет у женщин и 67 у мужчин; в 2017 году возраст был снижен до уровня 2013 года). Туск предлагал радикально изменить конституцию страны: ограничить роль президента и расширить полномочия главы правительства, упразднить Сенат и сократить число депутатов Сейма с 460 до 300, но эта часть его планов не была реализована.

В Европейском совете

30 августа 2014 года он был избран председателем Европейского совета (высший политический орган Евросоюза), вступил в должность 1 декабря. В марте 2017 года был переизбран на новый срок, исполнял обязанности до 29 ноября 2019 года. На этом посту ему пришлось решать проблемы, связанные с экономическими трудностями ЕС, миграционным кризисом, выходом Великобритании из ЕС и событиями на Украине. Воссоединение Крыма с Россией в 2014 году он называл одним из главных вызовов, стоящих перед Европой, и заявлял о необходимости сохранения антироссийских санкций "до полного восстановления территориальной целостности Украины".

Третий премьерский срок

В июле 2021 года Туск вновь занял пост председателя партии "Гражданская платформа". По итогам парламентских выборов 15 октября 2023 года сформированная вокруг ГП Гражданская коалиция, включающая ряд левых, центристских и правоцентристских партий, получила второй результат - 30,7%, а вместе с центристским движением "Третий путь" (14,4%) и партией "Левые" (8,6%) составила большинство в парламенте. Однако президент Анджей Дуда поручил формирование правительства правящей ПиС, завоевавшей 35,38% голосов (первое место). 11 декабря правительство экс-премьера Матеуша Моравецкого не получило вотум доверия в Сейме, мандат на создание нового кабинета перешел к Туску.

Коалиция Туска обещает повышение социальной пенсии до размера минимальной зарплаты (3 600 злотых, или €790), увеличение зарплаты учителям на 30%, отмену подоходного налога для лиц, зарабатывающих до 6 000 злотых и получающих пенсию до 5 000 злотых (€1 300 и €1 000 соответственно), кредиты с нулевой процентной ставкой для молодежи на покупку первой квартиры. Коалиция заявляет о намерении легализовать аборты до 12-й недели беременности, ввести запрет на выделение госсредств на ведение хозяйственной деятельности церкви. Кроме того, она выступает за модернизацию польской армии, привлечение финансирования ЕС для защиты польской границы с Белоруссией, развитие возобновляемых источников энергии, атомной энергетики и ветроэнергетики, что должно позволить сократить выбросы CO2 на 75% к 2030 году "Гражданская платформа" пообещала привлечь к ответственности действующего президента страны Анджея Дуду, Матеуша Моравецкого и других политиков от ПиС за нарушения конституции и принципа верховенства права. Своей целью во внешней политике партии, входящие Гражданскую коалицию, заявляют укрепление позиций Польши в ЕС, сотрудничество с США, Канадой и Австралией, продолжение оказания помощи Украине.

Личные сведения

Дональд Туск - кавалер большого креста ордена Солнца Перу (2008), кавалер большого креста ордена Заслуг (Норвегия, 2012), имеет орден Креста Земли Марии I класса (Эстония, 2014). В мае 2010 г. получил Международную премию имени Карла Великого за вклад в объединение Европы.

У Туска более двухсот публикаций. Его исторические монографии "Был себе Гданьск" (1996), "Гданьск-1945" и "Старый Сопот" (1998) пользуются большой популярностью в стране. Также он является одним из авторов польско- кашубского словаря для детей (2003).

Владеет английским, немецким и русским языками.

В 1995 году он основал благотворительный фонд "Дар Гданьска", оказывавший помощь детям из бедных семей и детям-инвалидам (действовал до 2005 года).

Женат, у него двое детей.

Одно из главных хобби Туска - изучение истории Гданьска. Также увлекается футболом, во время работы в Сейме был капитаном сборной футбольной команды.