История прямых линий с Владимиром Путиным

Эфир телепрограммы "Итоги года с Владимиром Путиным" в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции главы государства состоится 14 декабря

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 декабря 2023 года состоится эфир телепрограммы "Итоги года с Владимиром Путиным" в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции главы государства. Президент РФ в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России. ТАСС подготовил материал об истории прямых линий.

Общие сведения о программе

"Прямая линия с Владимиром Путиным" - телевизионная программа, в ходе которой глава государства отвечает в прямом эфире на вопросы жителей России и других стран. Впервые такой формат общения президента с гражданами на общенациональных теле- и радиоканалах был организован 24 декабря 2001 года. В дальнейшем прямые линии проходили ежегодно, за исключением 2004, 2012, 2020 и 2022 годов. Всего Путин участвовал в 18 передачах, из них 14 раз в качестве главы государства и 4 как председатель правительства. По словам президента, "прямые контакты с гражданами дают очень верный срез того, что на данный момент времени волнует и интересует общество".

Вопросы

В 2001-2021 годах вопросы президенту задавали как приглашенные в московскую студию программы гости, так и жители городов, где были организованы прямые включения. Кроме того, за несколько дней до эфира начинал работать Единый центр приема сообщений, куда поступали вопросы по телефону, через сайты moskva-putinu.ru, москва-путину.рф и с помощью СМС- и ММС-сообщений (бесплатно). Возможность задавать вопросы через интернет появилась в 2001 году, а с помощью СМС - в 2003 году. С 2014 года появилась возможность записать видеовопрос президенту при помощи любого мобильного устройства, используя специальное приложение, которое называется "Москва - Путину". Регистрация в нем была доступна автоматически через личный аккаунт в социальных сетях. Кроме того, видеообращения можно было направить и со стационарного компьютера через сайты единого центра. С 2016 года вопросы главе государства поступали также через официальную группу в социальной сети "ВКонтакте", которая ведет трансляцию прямой линии. С 2017 года аналогичная возможность появилась в социальной сети "Одноклассники". С авторами отобранных для программы вопросов связывались редакторы программы.

В ходе первой прямой линии в 2001 году Путину было задано меньше всего вопросов - 400 тыс. В дальнейшем их число постоянно увеличивалось, достигнув максимума в 2015 году - 3,25 млн. В 2021 году поступило 2,29 млн вопросов.

Всего в ходе 18 передач Путин ответил на 1 303 вопроса.

Прямые включения

Во время первого теледиалога президента с гражданами прямые включения осуществлялись из восьми административных центров субъектов РФ. В последующие годы включения шли также из небольших населенных пунктов (например, из с. Подгородняя Покровка Оренбургской области) и с территорий крупных промышленных предприятий ("Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле Свердловской области и других). Кроме того, в разные годы телестанции работали в ближнем зарубежье: в 2002 году - в Душанбе (Таджикистан), в 2003 году - на российской авиабазе в Канте (Киргизия), в 2005 году - в Риге (Латвия), в 2007 году - в Актау (Казахстан). Всего в эфире прямых линий было более 120 прямых включений из регионов России и государств - бывших республик СССР. В 2014 году вопросы главе государства в ходе телемоста с Берлином задавали иностранные эксперты - члены Валдайского клуба.

Участие членов правительства и глав регионов

В 2018 году прямая линия впервые прошла в новом формате - с участием членов правительства и глав субъектов Федерации. Три вице-премьера, четыре министра и семь губернаторов ответили на вопросы, относившиеся к сферам их компетенции. В частности, вице-премьер Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак рассказали о мерах по предотвращению роста цен на бензин, министр здравоохранения Вероника Скворцова - о проблемах диагностики и лечения онкологических заболеваний, губернатор Томской области Сергей Жвачкин - о выделении многодетным семьям земельных участков в регионе. В 2019 году в ходе прямой линии вице-премьер Алексей Гордеев рассказал об освобождении касаток из "китовой тюрьмы", министр здравоохранения Вероника Скворцова ответила на вопросы, связанные с оказанием медпомощи в регионах, губернаторы Красноярского края Александр Усс и Тюменской области Александр Моор - о решении проблем с постройкой школы в новом микрорайоне Красноярска и водоснабжении поселка Каскара Тюменской области.

Дата выхода и продолжительность программ

Первоначально прямые линии проходили в декабре. В октябре 2012 года было принято решение о переносе даты выхода программы в эфир на более теплое время года, чтобы погодные условия не мешали проведению прямых включений из регионов. С 2013 года прямые линии стали проводить в апреле, с 2017 года программа была перенесена на июнь.

Продолжительность программ постоянно увеличивалась. В 2001 году президент РФ общался с гражданами 2 часа 20 минут, а в 2013 году был поставлен рекорд по продолжительности - 4 часа 47 минут. Если сложить все время, которое Путин провел, отвечая на вопросы во время прямых линий, то оно составит более 64 часов.