О чем говорил Владимир Путин на больших пресс-конференциях

Всего с 2001 года состоялось 17 таких пресс-конференций

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 декабря 2023 года состоится эфир телепрограммы "Итоги года с Владимиром Путиным" в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции главы государства. Президент РФ в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России. ТАСС подготовил материал о том, о чем говорил Путин во время общения с журналистами на больших пресс-конференциях. Всего с 2001 года состоялось 17 таких пресс-конференций: в 2001-2004 годах, 2006-2008 годах, 2012-2021 годах.

2001 год

18 июля 2001 года Путин провел первую большую пресс-конференцию. В ходе нее вопросы журналистов, в частности, касались работы правительства и Госдумы, состояния Военно-морского флота, захоронения тела В. И. Ленина. Говоря о военной реформе, президент заявил, что армия должна быть компактной, но не затратной. Глава государства подчеркнул недопустимость повторения ситуации, когда гонка вооружений "в значительной степени являлась одной из причин, которая подорвала и саму экономику и, как следствие, доверие населения к государству". В своих ответах Путин подчеркивал, что одним из главных достижений последних лет он считает создание в России "общественного консенсуса", который позволяет развивать экономику.

2002 год

24 июня 2002 года Путин отвечал на вопросы, касающиеся коррупции, региональной политики, вступления России в ВТО, расширения НАТО, ситуации в Чечне. Президент отметил огромную опасность для государства в разжигании межнациональной и межконфессиональной розни, подчеркнув, что если страна вступит "на этот скользкий путь", ее не сохранить. Говоря о себе, Путин заметил, что хорошо знает и чувствует, "чем живет рядовой российский гражданин", так как "проживает в президентской резиденции два года, но почти 30 лет прожил в коммунальной квартире Ленинграда".

2003 год

20 июня 2003 года чаще всего главу государства спрашивали о предстоящих президентских выборах, партийном строительстве, изменениях в правительстве и влиянии крупного бизнеса на жизнь страны. Президент, в частности, заявил, что за последние два-три года в России принято столько законов, сколько с начала 1990-х годов не принимали. По его словам, "такого обновления, такой реконструкции, такой модернизации никогда в истории нашего государства не было". Путин завершил встречу, ответив на вопрос "Кто вы и с кем вы?" словами: "Я президент России, я со своими избирателями и с народом России".

2004 год

23 декабря 2004 года вопросы журналистов касались укрупнения российских регионов, монетизации льгот, отношений России с Грузией и Абхазией. Касаясь постсоветского пространства, Путин заявил, что его беспокоит решение конфликтов неправовым способом. По словам президента, самое опасное - "создание системы перманентных революций". "Жить нужно привыкнуть по закону, а не по политической целесообразности, которую определяют где-то в другом месте за тот или другой народ", - отметил Путин.

2006 год

31 января 2006 года наибольшей популярностью у прессы пользовалась тема внутренней политики России. Глава государства отвечал на вопросы о муниципальной реформе, национальных проектах, демографии, переезде Конституционного суда в Санкт-Петербург, российско-украинских проблемах в газовой сфере. Путин не сказал, кого он видит своим преемником, несмотря на то, что об этом его спрашивали в разных формулировках минимум трижды. На вопрос, удовлетворен ли Путин результатами своей пятилетней работы, президент ответил, что "человек не может быть никогда удовлетворен достигнутыми результатами, если он в здравом уме и твердой памяти находится".

2007 год

1 февраля 2007 года среди тем президентской пресс-конференции были предстоящие парламентские и президентские выборы 2007 и 2008 годов, борьба с коррупцией, энергетика, развитие Дальнего Востока, проблемы миграции, статус российских военных баз в Закавказье. Глава государства отметил, что нет "другого наиболее эффективного способа борьбы с коррупцией, кроме развития гражданского общества и свободы средств массовой информации". Путин назвал в качестве основной проблемы в социальной сфере "неравенство в доходах между различными категориями граждан". На вопрос, кого он может назвать своим другом, президент пошутил: "Адреса и явки хотите получить? У меня, конечно, есть друзья личные. Это, как правило, люди из моего студенческого времени, из детства, мои коллеги по прошлым видам деятельности: и в органах безопасности, и в мэрии Петербурга".

2008 год

14 февраля 2008 года Путин подвел итоги своей работы на посту президента РФ, в частности, сказал, что ему не стыдно перед гражданами, которые голосовали за него дважды: "Все эти восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил". Глава государства ответил на вопросы о миграционной политике и ситуации на Северном Кавказе, инфляции, проблемах школьного образования. Говоря о планах на будущее, Путин заметил, что предпочитает "не стонать по поводу того, что закончился этот срок, а порадоваться тому, что есть возможность послужить стране на другом месте". На вопрос, какая российская проблема больше всего его "утомила", Путин ответил, что это коррупция, но от нее "нет таблетки", чтобы "проглотил - и все, и государство выздоровело".

2012 год

20 декабря 2012 года заданные на пресс-конференции вопросы касались состояния судебной системы, прямых выборов губернаторов, уголовных дел против оппозиционеров и чиновников, деофшоризации экономики, возвращения зимнего времени. Одной из главных тем стала реакция Госдумы на принятый в США "акт Магнитского", в особенности запрет американским гражданам усыновлять сирот из России. Комментируя работу правительства, глава государства отметил, что в целом ей доволен, и напомнил, что не понаслышке знает, насколько эта работа трудна: "Там, что называется, прямо у печки нужно стоять, или в забое, как горняки говорят: прямая ответственность за принимаемые решения".

2013 год

19 декабря 2013 года центральной темой встречи Путина с журналистами стали события на Украине. Глава государства отметил, что Россия по-прежнему считает украинский народ братским и готова оказывать Украине экономическую поддержку. Кроме того, президент заявил, что Москва не против ассоциации Украины с ЕС, но при этом России придется защищать свою экономику. Также в ходе пресс-конференции затрагивались вопросы, касающиеся отзыва лицензий у банков и гарантий вкладов населения, повышения зарплат госслужащим, размещения средств резервных фондов, эксперимента с введением социальных норм потребления электроэнергии в некоторых регионах.

2014 год

18 декабря 2014 года Путин, отвечая на вопросы журналистов, затронул темы экономического положения в стране, взаимоотношений с западными государствами, конфликта на юго-востоке Украины, реформы здравоохранения, а также отношений между российской властью и оппозицией. Президент отметил, что напряженное положение дел в экономике спровоцировано как внешними факторами, так и ее недостаточной диверсификацией. При этом глава государства подчеркнул, что все социальные обязательства перед пенсионерами и бюджетниками будут выполнены. Комментируя обострение отношений со странами Запада после воссоединения Крыма с Россией, Путин подчеркнул, что западным партнерам необходимо "прекратить строить стены", а начать "выстраивать общее гуманитарное пространство, пространство безопасности и экономической свободы".

2015 год

17 декабря 2015 года большинство вопросов, заданных Путину на пресс-конференции, были посвящены экономическим и внешнеполитическим проблемам. Президент заявил, что российская экономика миновала пик кризиса, а некоторые отрасли показывают уверенный рост. Глава государства также выразил удовлетворение работой правительства и поддержал политику Банка России. Касаясь возможного повышения пенсионного возраста в РФ, Путин сказал, что считает такое решение пока преждевременным. Кроме того, он ответил на ряд вопросов о российско-турецких отношениях, сирийском кризисе и конфликте на Украине. В частности, президент сообщил, что "отдельные операции с использованием наших ВВС, Космических сил, систем ПВО, разведки" в Сирии не несут "какой-либо серьезной нагрузки на бюджет".

2016 год

23 декабря 2016 года российский президент начал пресс-конференцию с характеристики экономической ситуации в стране. По его мнению, ситуация развивается "в рамках плана, который был предъявлен обществу" и который "реализуется со знаком плюс". Вопросы большинства журналистов были посвящены российской внутренней политике, речь шла о громких антикоррупционных процессах, в частности о деле бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Кроме того, Путина спрашивали о субсидиях государства регионам и сельхозпроизводителям, приватизации государственных компаний. Говоря о допинговых скандалах с участием российских спортсменов, президент подчеркнул, что "в России никогда не было никакой госсистемы допинга". Путин также отвечал на вопросы, касающиеся наиболее острых проблем международных отношений, в том числе взаимоотношений России с Турцией, Украиной, США и европейскими государствами.

2017 год

14 декабря 2017 года, накануне старта кампании по выборам президента РФ, Путин сообщил журналистам, что будет баллотироваться на высший пост в стране как самовыдвиженец. Глава государства ответил на вопросы об укрупнении регионов, санации российских банков, тарифном регулировании в сфере ЖКХ. Также Путин заявил, что "окончательные решения" по повышению пенсионного возраста еще не приняты. Российский президент назвал "шпиономанией" и "бредом" обвинения России во вмешательстве в выборы в США. Комментируя ситуацию на Украине, он отметил, что Россия не против международного контроля над всей территорией Донбасса, но об этом Киев должен договариваться с ДНР и ЛНР. Также глава государства рассказал о своем визите на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

2018 год

20 декабря 2018 года Путин ответил на вопросы журналистов, касающиеся реализации национальных проектов в России, влияния санкций на отечественную экономику, реформы в сфере сбора и переработки бытовых отходов, газификации регионов, положения заключенных в местах лишения свободы. Российского президента также спрашивали об инциденте с украинскими военными кораблями в Керченском проливе, действиях Константинопольского патриархата на Украине, планах по упрощению процедуры получения российского гражданства для жителей Донбасса. Кроме того, в ходе большой пресс-конференции речь шла о задержании граждан РФ в США, допинговом скандале с участием российских спортсменов, российских частных военных компаниях в Сирии, переговорах по мирному договору с Японией.

2019 год

19 декабря 2019 года в ходе общения с журналистами Путин прокомментировал возможность изменения Конституции РФ. По мнению президента, корректировка основного закона возможна только после "хорошей подготовки и глубокой дискуссии", при этом поправки не должны затрагивать фундаментальных положений. Глава государства также ответил на вопросы о социально-экономических проблемах Дальнего Востока России, преодолении спада рождаемости, оплате труда врачей, госрегулировании интернета, деле журналиста Ивана Голунова. В ходе обсуждения внешнеполитической повестки Путин говорил об отношениях с США и возможности продления договора СНВ-3, перспективах урегулирования на Украине в рамках нормандского формата, а также о взаимоотношениях с Белоруссией и ситуации в Ливии.

2020 год

17 декабря 2020 года Путин заявил, что Россия "достойно встретила" пандемию коронавирусной инфекции и проходит ее лучше многих других государств. Президент дал свою оценку положению дел в экономике, социальной сфере, а также высказался в поддержку всеобщей вакцинации. Журналисты спрашивали Путина о росте цен на основные продовольственные товары, об отношении к системе онлайн-образования в школах и вузах, о социальных выплатах уязвимым слоям населения, поддержке малого бизнеса. На пресс-конференции также речь шла о взаимоотношениях российского лидера с руководителями западных государств, конфликтах в Донбассе и Нагорном Карабахе, завершении строительства газопровода "Северный поток - 2".

2021 год

23 декабря 2021 года Путин говорил о проблемах, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости вакцинирования населения, влиянии пандемии на экономику и работу системы здравоохранения РФ. Глава государства ответил на вопросы журналистов о социальной политике государства, вопросах демографии, проблемах ЖКХ. Кроме того, на пресс-конференции речь шла о российских законах об иностранных агентах, сообщениях о пытках и жестоком обращении с людьми в системе ФСИН. Среди внешнеполитических тем обсуждения были вопросы глобальной безопасности, продвижения НАТО на Восток, политике Запада на Украине и создании там, по словам президента РФ, "анти-России" с постоянной "накачкой современным оружием" и "промыванием мозгов населению".