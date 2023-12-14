О чем просили Владимира Путина на больших пресс-конференциях

Президент РФ 14 декабря в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 декабря 2023 года состоится эфир телепрограммы "Итоги года с Владимиром Путиным" в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции главы государства. Президент РФ в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России. ТАСС подготовил материал о том, как в разные годы решались вопросы, с которыми обращались к Путину в ходе его больших пресс-конференций.

20 декабря 2012 года

Главный редактор газеты "Амурская правда" (Благовещенск) Елена Павлова попросила Путина прокомментировать решение РЖД и Федеральной пассажирской компании прекратить движение двух поездов: Тында (Амурская область) - Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) и Тында - Нерюнгри (Якутия). Их отмена грозила оставить без регулярного транспортного сообщения порядка 4,5 тыс. человек из 11 т. н. бамовских поселков. Ранее местные жители неоднократно обращались в редакцию газеты "Амурская правда" с просьбой не отменять данные железнодорожные маршруты. Отвечая на вопрос, глава государства сообщил, что руководство РЖД самостоятельно принимает решение о сокращении поездов, которые являются нерентабельными. При этом Путин пообещал разобраться в вопросе, так как, по его мнению, подобные ограничения нельзя вводить там, где нет альтернативного способа передвижения. В результате поезд Тында - Комсомольск-на-Амуре не был снят с маршрута. Также продолжает действовать железнодорожное сообщение между Тындой и Нерюнгри, в 2019 году его продлили до станции Нижний Бестях в Республике Саха (Якутия).

19 декабря 2013 года

Корреспондент газеты "Информ полис" (Улан-Удэ) Аревик Сафарян рассказала главе государства о критической ситуации, сложившейся вокруг Селенгинского целлюлозно-картонного комбината (ЦКК). По ее словам, предприятие, входившее на тот момент в одну из структур Олега Дерипаски, прекратило свою работу месяц назад, а сотрудники остались без заработной платы (из 15 тыс. человек, живущих в Селенгинске, на ЦКК работали более 2 тыс.). На поселковой ТЭЦ, принадлежащей комбинату, запасов топлива оставалось на несколько дней, в то время как в республике стояли 30-градусные морозы. В случае отключения отопления местные жители грозили перекрыть федеральные трассы. Путин сказал, что не знал об этой проблеме, но обещал урегулировать ситуацию, поставив задачу перед правительством РФ и властями региона немедленно разобраться в происходящем, так как "ни собственники предприятия, ни местные власти не имеют права бросать людей без соответствующей поддержки". Вскоре в котельную комбината был доставлен запас угля. Городская ТЭЦ продолжила работать в штатном порядке. 24 декабря того же года Селенгинский ЦКК сменил собственника. Представители нового владельца заявили, что не ставят перед собой задачу получения дивидендов в ближайшие пять лет и готовы развивать производство. 10 января 2014 года предприятие возобновило работу. В дальнейшем на ЦКК была проведена модернизация.

18 декабря 2014 года

Журналист кировской газеты "Репортеръ" Владимир Маматов пожаловался Путину на то, что производимый местным заводом "Вятич" "Вятский квас" не берут для реализации крупные торговые сети, предпочитая ему напитки крупных международных компаний. Президент отметил, что российские власти не должны препятствовать работе иностранных инвесторов, но должны стараться помогать отечественным производителям "отвоевывать" российский национальный рынок. Уже в первой половине 2015 года "Вятич" договорился о продаже своей продукции через "Ашан", "Дикси", "Карусель" и другие торговые сети. Впоследствии напиток под брендом "Вятский квас" стали также экспортировать за границу.

17 декабря 2015 года

Председатель Союза журналистов Севастополя капитан 1-го ранга Сергей Горбачев, представлявший газету "Новый черноморец", пожаловался главе государства на то, что с 2013 года у офицеров Военно-морского флота России после увольнения в запас стали изымать кортики, которые являются обязательным атрибутом офицерской формы. Ранее офицеры, прослужившие на флоте более 20 лет, автоматически получали право их ношения вместе с формой, однако с 2013 года кортик был приравнен к холодному оружию, его потребовали сдавать при увольнении. Сергей Горбачев отметил, что таким образом нарушается военно-морская традиция, заложенная еще в эпоху Российской империи. Путин согласился с тем, что кортики офицерам ВМФ необходимо вернуть. 28 марта 2017 года в федеральный закон "Об оружии" были внесены поправки, согласно которыми офицерам в отставке было разрешено пожизненное хранение кортиков и их ношение с военной формой. Однако документ предусматривал процедуру регистрации кортиков как холодного оружия, требующую оформления дорогостоящего пакета документов, получения разрешения в лицензионном отделе Росгвардии и др. В этих условиях организации ветеранов флота, общественные деятели продолжили выступать за возвращение норм, действовавших до 2013 года. В итоге в ноябре 2021 года в закон "Об оружии" были внесены очередные изменения, позволившие офицерам Военно-морского флота РФ в отставке пожизненно носить кортики как часть парадной форменной одежды, не регистрируя их и не оформляя никаких специальных разрешений.

23 декабря 2016 года

Ведущая телеканала "Мир" Илона Линарт и журналистка интернет-издания "Лента.ру" Татьяна Меликян обратились к Путину с просьбой изменить законодательство, чтобы ужесточить ответственность за жестокое обращение с животными, в том числе бездомными. В качестве примера, требующего реакции властей, журналистки привели резонансный случай в Хабаровском крае, когда две девушки издевались над кошками и собаками, выкладывая соответствующие видео и снимки в интернете (в 2017 году они были приговорены к реальным срокам лишения свободы). Глава государства ответил, что уже есть предложения по поводу ужесточения ряда законодательных норм относительно жестокого обращения с животными, которые он бы поддержал. 20 декабря 2017 года президент подписал поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым смерть животного в результате жестокого обращения стала караться вплоть до лишения свободы сроком до трех лет. Одновременно было ужесточено уголовное наказание (до пяти лет лишения свободы) за аналогичные действия, совершенные группой лиц, в присутствии малолетних, в отношении нескольких животных, с использованием садистских методов, а также за трансляцию подобных издевательств в интернете и СМИ.

14 декабря 2017 года

Корреспондент телеканала RT Илья Петренко рассказал президенту об уголовном преследовании в Курганской области многодетного фермера Евгения Васильева, который приобрел GPS-трекер для того, чтобы следить за одной из своих коров. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 138.1 Уголовного кодекса РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Журналист поинтересовался у Путина, что он думает по этому поводу, отметив, что в 2016 году за аналогичные действия были осуждены более 200 человек. Глава государства ответил, что ранее не слышал о наказании по данной статье, однако пообещал разобраться в ситуации. 28 декабря 2017 года президент поручил Генпрокуратуре проанализировать практику применения ст. 138.1 УК РФ и представить предложения по внесению в нее изменений, "направленных на соблюдение интересов граждан, приобретающих бытовые технические устройства, имеющие признаки специальных технических средств для негласного получения информации, но не предназначенные для этих целей". В марте 2018 года следственные органы Курганской области прекратили уголовное дело в отношении Евгения Васильева в связи с отсутствием в действиях обвиняемого преступного умысла. 2 августа 2019 года Путин подписал поправки в ст. 138.1 УК РФ, которые уточняли понятие "специальных технических средств" таким образом, чтобы исключить из этой категории устройства, рассчитанные лишь на бытовое использование массовым потребителем.

20 декабря 2018 года

Внештатный корреспондент информагентства Primamedia Сергей Мильвит сообщил президенту РФ о закрытии средней школы №55 в одном из районов Владивостока. В результате дети, которых распределили в отдаленные учебные заведения, стали тратить на дорогу продолжительное время. Путин пообещал, что вместе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко изучит эту проблему. 29 декабря 2018 года было опубликовано поручение президента РФ Минпросвещения и главе Приморья проанализировать ситуацию "с учетом соблюдения нормативно установленного времени в пути" до школы. В 2019-2020 годах в образовательном учреждении был проведен ремонт. 1 сентября 2020 года школа была вновь открыта.

19 декабря 2019 года

Корреспондент Lifenews Александр Юнашев обратился к президенту РФ с предложением сделать 31 декабря выходным днем. Путин сказал, что полностью согласен, однако сомневается в целесообразности принимать соответствующее решение "прямо сейчас, в спешке, накануне Нового года". Глава государства пообещал решить вопрос "в спокойном рабочем режиме". 10 октября 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому пятница 31 декабря стала нерабочим днем (выходной перенесен с 3 января 2021 года). 23 декабря 2020 года на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин рекомендовал всем регионам страны в этом году объявить выходным днем 31 декабря (к концу месяца соответствующее решение было принято во всех субъектах РФ). При этом глава государства отметил целесообразность рассмотрения в будущем вопроса об установлении праздничного дня 31 декабря на федеральном уровне.

17 декабря 2020 года

В 2020 году право задать вопрос президенту в ходе большой пресс-конференции, помимо журналистов, получили также граждане через сайт moskva-putinu.ru и мобильное приложение "Москва - Путину". Путин зачитал один из вопросов, поступивших в кол-центр. Галина Климова из Смоленской области обратилась к главе государства от имени жителей деревень Коммуна и Мясоедово Вяземского района с просьбой решить вопрос о газификации их домов. По ее словам, к этим населенным пунктам в 2015 году подвели газовые трубы высокого давления, но газ в домах сельчан так и не появился. Глава государства пообещал, что все работы будут "обязательно сделаны". В тот же день губернатор Смоленской области Алексей Островский сообщил, что газификацию домов в деревнях Коммуна и Мясоедово завершат в следующем году. Весной 2021 года компания "Газпром газораспределение Смоленск" начала проведение распределительных сетей, в сентябре работы были завершены. В деревне Коммуна газом были обеспечены 32 домовладения, в деревне Мясоедово - 45 домовладений.

23 декабря 2021 года

Журналистка газеты "Марийская правда" из Йошкар-Олы Анастасия Петрова рассказала президенту, что из ее города ходит только один прямой поезд в Москву. А в такие города, как Нижний Новгород, Самара, Владимир, добраться без пересадок невозможно. Путин пообещал поручить главе РЖД Олегу Белозерову оценить железнодорожную связанность регионов. 28 декабря гендиректор АО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество ОАО "РЖД") Владимир Пястолов сообщил прессе об открытии нового пассажирского маршрута, который позволит пассажирам без пересадок доехать из Йошкар-Олы в Санкт-Петербург. В пути следования предусмотрены остановки, в частности, в Арзамасе, Нижнем Новгороде, Иванове, Ярославле, Рыбинске, Бологом.