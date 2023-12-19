Что известно о Леониде Слуцком

Внеочередной XXXV съезд ЛДПР выдвинул председателя партии кандидатом на пост президента РФ

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 декабря 2023 года внеочередной XXXV съезд ЛДПР выдвинул председателя партии Леонида Слуцкого кандидатом на пост президента РФ. Президентские выборы назначены на 17 марта 2024 года, голосование на них пройдет в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.

Леонид Эдуардович Слуцкий родился 4 января 1968 года в Москве.

В 1996 году окончил Московский экономико-статистический институт (ныне Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, МЭСИ) по специальности "менеджмент".

Доктор экономических наук. В 1998 году в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук на тему "Методология статистического изучения социально-демографической структуры потребителей". В 2001 году в МЭСИ защитил докторскую диссертацию на тему "Развитие малого предпринимательства в современной российской экономике".

В 1990-1992 годах - заведующий сектором аппарата президиума Верховного совета РСФСР.

В 1992-1993 годах - советник мэра Москвы Юрия Лужкова.

В 1994 года - руководитель секретариата заместителя председателя Государственной думы РФ I созыва Владимира Жириновского.

С 1994 по 1997 года возглавлял совет директоров Промышленно-инвестиционного банка, в 1997-1999 годах был заместителем председателя правления Уникомбанка.

Член Либерально-демократической партии России (ЛДПР).

С 1999 года - депутат Государственной думы РФ от ЛДПР.

19 декабря 1999 года был избран в Государственную думу III созыва по федеральному списку объединения "Блок Жириновского" (баллотировался под 13-м номером списка кандидатов). В нижней палате парламента был заместителем председателя комитета ГД по международным делам.

С 2000 года был заместителем руководителя делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Координировал депутатскую группу по связям с парламентом Французской Республики.

7 декабря 2003 года и 2 декабря 2007 года избирался депутатом Государственной думы РФ IV и V созывов по списку ЛДПР. В Госдуму IV созыва (2003-2007) прошел в составе общефедеральной части списка партии (баллотировался под №7). На выборах в Госдуму V созыва (2007-2011) возглавлял региональную группу №87 от Ярославской области. В парламенте был первым заместителем председателя комитета ГД по международным делам.

4 декабря 2011 года был избран депутатом Государственной думы РФ VI созыва (№7 общефедеральной части списка ЛДПР). С 21 декабря 2011 года по 5 октября 2016 года - председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

В апреле 2012 года стал заместителем председателя Парламентского собрания Союза России и Белоруссии.

18 сентября 2016 года был избран в Госдуму РФ VII созыва по списку партии ЛДПР (№3 в общефедеральной части списка). 5 октября 2016 года возглавил думский комитет по международным делам.

С 2021 года - депутат Государственной думы РФ VIII созыва. Был избран 19 сентября 2021 года от партии ЛДПР по федеральному округу. На выборы шел под вторым номером списка кандидатов после лидера партии Владимира Жириновского. С 12 октября 2021 года - председатель комитета Госдумы РФ по международным делам.

С 6 апреля по 18 мая 2022 года - врио руководителя партийной фракции в Госдуме РФ VIII созыва (после смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского).

С 18 мая 2022 года - руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе VIII созыва.

С 27 мая 2022 года - председатель политической партии ЛДПР, руководитель ее высшего совета.

С 12 июля 2022 года - член Государственного совета РФ.

В августе 2022 года возглавил молодежную организацию партии ЛДПР.

25 октября 2022 года Леонид Слуцкий сообщил о повышении уровня руководства центральным аппаратом (ЦА) партии до председателя ЛДПР и лично возглавил ЦА партии.

Член рабочей группы при президенте РФ по вопросам восстановления объектов культурного назначения, иных культовых зданий и сооружений (с 2009 года), член Совета при президенте РФ по делам казачества.

Председатель правления международного общественного фонда "Российский фонд мира" (с 2002 года).

Заведующий кафедрой международных отношений и интеграционных процессов факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова.

Президент факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова (2020).

Президент международного общественного фонда "Кронштадтский морской собор во имя святителя Николая Чудотворца".

Чрезвычайный и полномочный посол РФ (2022).

Награжден орденами Дружбы (2008), Почета (2012), Александра Невского (2016), "За заслуги перед Отечеством" III, IV степеней (2023, 2021), медалью П. А. Столыпина II степени (2017), а также орденами Почетного Легиона (Франция; 2006), Гримальди (Монако; 2007), Дружбы (Азербайджан; 2010), Почета (Белоруссия; 2016). Награжден орденом Кадырова (Чеченская Республика; 2007). Имеет Почетную грамоту (2011) и благодарности (2013, 2017) президента РФ, благодарность правительства РФ (2015). Награжден также орденами РПЦ: Святого равноапостольного князя Владимира III степени (1996), Святого преподобного Сергея Радонежского I, II и III степеней (2023, 1999, 2003), Святого преподобного Серафима Саровского I степени (2012), Святого благоверного князя Даниила Московского II степени (2018).

Почетный гражданин Республики Крым (2021).

Почетный профессор Цзилиньского университета КНР (2019).

Вместе с князем Монако Альбером II в апреле 2006 года принимал участие в экспедиции на собачьих упряжках на Северный полюс, стартовавшей с российской станции "Барнео"; в январе 2009 года - в составе воздушной антарктической экспедиции на станцию "Новолазаревская".