Что известно об уголовном деле в отношении Михаила Абызова

Бывшего министра правительства РФ приговорили к 12 годам колонии общего режима и штрафу в размере 80 млн рублей

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 декабря 2023 года Преображенский районный суд Москвы приговорил к 12 годам колонии общего режима и штрафу в размере 80 млн рублей бывшего министра правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. ТАСС подготовил материал о деле Абызова.

Что известно о Михаиле Абызове

Михаил Абызов в 1995-1998 годах был учредителем и гендиректором "Объединенной российской топливно-энергетической компании". В 1996 году стал совладельцем "Новосибирскэнерго", "Новосибирскнефтепродукт", "Сибирьгазсервис" и ряда других компаний. В 1999-2004 годах занимал пост заместителя председателя РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса. В 2000-х годах Абызов получил контрольный пакет акций "Новосибирскэнерго". В 2011 году эта компания вошла в состав основанной Абызовым "Сибирской энергетической компании" ("Сибэко"). Абызов также получил контроль над новосибирской энергораспределительной компанией "Региональные электрические сети" (РЭС), имел и другие активы в области энергетики, строительства и сельского хозяйства, в частности объединенные в группу Ru-Com. Возглавлял советы директоров нескольких энергетических и строительных компаний (ТГК-9, "Мостотрест", "Группа Е4","Группа Радиус" и другие). В январе - мае 2012 года работал в администрации президента РФ, где занимал должность советника главы государства. В 2012-2018 годах был министром РФ по вопросам Открытого правительства в кабмине Дмитрия Медведева, во время работы в составе кабинета имел самый большой задекларированный доход (до 520 млн рублей в год). В новый состав правительства, сформированный в мае 2018 года под руководством Медведева, Абызов не вошел.

Задержание, уголовное дело

После отставки из правительства Абызов преимущественно проживал в Италии. 25 марта 2019 года он приехал в Москву на день рождения коллеги. 26 марта Абызов был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ в своем загородном доме в Подмосковье. В тот же день в Следственном комитете (СК) РФ объявили, что накануне было возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рубелей, основным фигурантом которого является Абызов. Тогда же была объявлена суть предъявленных обвинений. По данным следствия, в 2012-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с иными лицами он похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у "Сибэко" и РЭС. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме были выведены за рубеж. В СК РФ заявили, что своими противоправными действиями соучастники этого преступления "поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны", в частности, приведя к серьезному повышению цен на электроэнергию в Новосибирской области. Первоначально экс-министру были предъявлены обвинения по ст. 159 ("Мошенничество") и ст. 210 ("Организация преступного сообщества") Уголовного кодекса (УК) РФ.

В пресс-службе правительства РФ заявили, что премьер-министр Дмитрий Медведев был в курсе задержания, и что претензии правоохранительных органов к Абызову связаны не с работой в кабмине, а с его коммерческой деятельностью. При этом впоследствии стало известно, что получив министерский портфель в 2012 году Абызов, вопреки закону, не перестал быть бенефициаром принадлежавших ему компаний, "спрятав" акции в зарубежных офшорах.

27 марта 2019 года Басманный суд Москвы заключил Абызова под стражу, отказавшись отпустить его под залог или поручительство. В частности, с такими просьбами к суду обращались председатель набсовета Россельхозбанка Аркадий Дворкович, бывший руководитель администрации президента РФ Александр Волошин, глава "Роснано" Анатолий Чубайс и другие. На этом судебном заседании Абызов заявил о готовности сотрудничать со следствием, но вину не признал.

В тот же день Басманный суд взял под стражу первых четырех предполагаемых соучастников Абызова, в том числе бывшего гендиректора Ru-Com Николая Степанова, его заместителя Максима Русакова, бывшего члена совета директоров "Сибэко" Александра Пелипасова и директора по экономике и финансам одной из "дочек" РЭС Галину Фрайденберг. Впоследствии общее число фигурантов дела возросло до 12. Были также арестованы другие топ-менеджеры связанных с Абызовом компаний: Сергей Ильичев, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балаян. Последних четырех арестовали в июле 2020 года. Также по делу Абызова были объявлены в международный розыск Владимир Ниязов, Сергей Столяров и Андрей Титаренко.

Срок содержания под стражей для Абызова и остальных фигурантов дела неоднократно продлевался. В марте 2020 года он женился в СИЗО "Лефортово" на бывшей стюардессе Валентине Григорьевой. Некоторое время соседями Абызова по камере в "Лефортово" был экс-сенатор Рауф Арашуков, а затем экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

В апреле 2019 года московские районные суды начали выносить постановления о наложении ареста на счета и имущество Абызова. В июле 2019 года его адвокат сообщил, что общий объем арестованного имущества достиг 20,6 млрд рублей. До 2022 года стоимость активов, на которые был наложен арест, неоднократно менялась из-за апелляционных жалоб и новых обнаруженных счетов. В частности, в марте 2021 года СК РФ запросил арест двух вилл Абызова в Италии (о результатах запроса не сообщалось).

Расширение состава обвинения, гражданские иски

23 июля 2019 года Абызов отказался от сотрудничества со следствием и назвал обвинения "глобальным абсурдом". 27 августа того же года его обвинили также в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), а 5 сентября - в легализации средств, полученных преступных путем (ст. 174.1 УК РФ). В июле 2020 года ему был вменен также коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).

7 августа 2020 года Генеральная прокуратура РФ обратилась с гражданским иском в Гагаринской районный суд Москвы о взыскании с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход государства 32,5 млрд рублей незаконных доходов, полученных в тот период, когда он занимал пост министра. В Генпрокуратуре заявили, что при поступлении на госслужбу Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, не указав, что владеет не менее чем пятью зарегистрированными на территории Кипра офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Имущество было зарегистрировано на подставных лиц. На Кипре и в Москве Абызов организовал теневые офисы, которые в целях конспирации были размещены в жилых квартирах.

20 октября 2020 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и взыскал в пользу государства 32,5 млрд рублей с Абызова из ранее арестованных средств. Эта сумма стала рекордной в истории российского судопроизводства. Вскоре Генпрокуратура, ФСБ и Росфинмониторинг установили, что часть вырученных от сделок средств Абызов через офшоры и Альфа-банк инвестировал под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram Павла Дурова. Так как проект не состоялся, Генпрокуратура потребовала возврата этих средств в Россию с учетом дохода (всего $126,5 млн). 8 сентября 2021 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с Абызова $22 млн, а с Альфа-банка $104,5 млн. 22 сентября 2021 года Генпрокуратура и Альфа-банк заключили мировое соглашение: кредитная организация передала денежную сумму на благотворительную деятельность в сфере образования и просвещения в России. В начале декабря 2023 года адвокат Абызова сообщил, что подсудимый выплатил в бюджет по иску Генпрокуратуры 20 млрд рублей.

Судебное разбирательство

20 января 2022 года СК РФ завершил расследование дела в отношении Абызова и предполагаемых соучастников. 8 февраля того же года Генпрокуратура направила дело в Гагаринский суд Москвы, но по требованию адвокатов рассмотрение было перенесено в Преображенский суд столицы. Поводом для этого стало то, что ранее в Гагаринском суде уже были вынесены решения по искам Генпрокуратуры об обращении в доход государства денежных средств Абызова.

Предварительные судебные заседания по делу Абызова прошли 23, 25 и 28 марта 2022 года. 8 апреля 2022 года в Преображенском суде Москвы началось рассмотрение уголовного дела по существу.

4 декабря 2023 года в ходе прений сторон Гособвинение попросило суд приговорить Михаила Абызова к 19 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строго режима, штрафу в размере 470 млн, а также лишить его ордена Дружбы и на 5 лет запретить выполнять распорядительные функции. Для сообщников Абызова гособвинения запросило сроки от 7 до 18,5 лет колонии.

В своем последнем слове 13 декабря Михаил Абызов заявил, что не признает вину, но "примет любое решение суда". Остальные обвиняемые тоже вину не признали, за исключением Николая Степанова, согласившегося с обвинениями в мошенничестве и подкупе.