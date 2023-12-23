Биография Николая Харитонова

Кандидат на пост президента РФ, председатель комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов

Кандидат на пост президента РФ, председатель комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов

Съезд КПРФ 23 декабря 2023 года выдвинул кандидатом на пост президента РФ члена президиума ЦК партии, председателя комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 декабря 2023 года съезд КПРФ выдвинул кандидатом на пост президента РФ Николая Харитонова, члена президиума ЦК партии, председателя комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. Президентские выборы в России назначены на 17 марта 2024 года, голосование на них пройдет в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта. Николай Харитонов ранее уже участвовал в выборах президента РФ, в 2004 году за него отдали голоса 13,69% избирателей (2-е место).

Николай Михайлович Харитонов родился 30 октября 1948 года в селе Резино Усть-Таркского района Новосибирской области.

В 1972 году окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт (ныне Новосибирский государственный аграрный университет) по специальности "агроном", в 1995 году - Академию народного хозяйства при правительстве РФ.

Кандидат экономических наук. В 1999 году в Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева защитил диссертацию по теме "Аграрная реформа и формирование многоукладной экономики в агропродовольственном комплексе".

После окончания вуза работал агрономом, управляющим отделением совхоза "Большевик" (затем - "Галинский) Мошковского района Новосибирской области. В апреле 1976 года стал директором совхоза.

Избирался депутатом сельского, районного, областного советов народных депутатов.

Член КПСС (до запрета партии в 1991 году).

В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР по территориальному округу №530 (Новосибирская область). Входил во фракцию "Аграрный союз", депутатский блок "Народное единство". Был членом комитета по социальному развитию села, аграрным вопросам и продовольствию.

В феврале 1993 года участвовал в создании Аграрной партии России (АПР), занял пост заместителя председателя партии Михаила Лапшина. Возглавил новосибирскую областную организацию АПР. Был также председателем Координационного комитета представителей трудовых коллективов агропромышленного комплекса Новосибирской области.

С 1993 года - депутат Государственной думы РФ всех восьми созывов.

12 декабря 1993 года был избран в Государственную думу РФ I созыва по Барабинскому одномандатному избирательному округу №124 (Новосибирская область). В Думе был заместителем председателя фракции Аграрной партии России, членом парламентского комитета по аграрным вопросам.

17 декабря 1995 года вновь избран в Госдуму РФ II созыва от Аграрной партии России по Барабинскому одномандатному округу №124. На выборах получил 36% голосов избирателей. В ГД Николай Харитонов возглавил Аграрную депутатскую группу, был членом думского комитета по аграрным вопросам.

В преддверии очередных парламентских выборов 1999 года в АПР начались разногласия между сторонниками Николая Харитонова, выступавшими за присоединение партии к избирательному списку КПРФ, и сторонниками председателя АПР Михаила Лапшина, которые высказывались за самостоятельное участие партии в выборах. В итоге в АПР произошел раскол: на внеочередном съезде партии большинством было принято решение присоединиться на выборах к блоку "Отечество - Вся Россия". В свою очередь группа Никлая Харитонова в знак протеста покинула съезд и заявила о вхождении в блок с коммунистами.

На думских выборах 1999 года Николай Харитонов был включен в общефедеральную часть списка КПРФ под девятым номером, одновременно баллотировался в Госдуму по Барабинскому одномандатному округу №124 Новосибирской области. 19 декабря 1999 года он был избран депутатом Госдумы III созыва от Барабинского одномандатного округа (53,34%). В Госдуме возглавил Агропромышленную группу и вновь вошел в комитет по аграрным вопросам.

Выступал за сохранение сотрудничества Аграрной партии России с КПРФ. В связи с этим 20 мая 2000 года было приостановлено членство Николая Харитонова в центральном совете АПР.

17 мая 2002 года стал председателем Агропромышленного союза России, который объединил прокоммунистические аграрные организации. Возглавлял союз до июля 2005 года

31 мая 2003 года был снят с руководящих постов в правлении и центральном совете Аграрной партии.

На парламентских выборах 7 декабря 2003 года вновь одержал победу в Барабинском одномандатном округе Новосибирской области (56,4%) и стал депутатом Государственной думы IV созыва. Вошел в состав фракции КПРФ и занял пост первого заместителя председателя думского комитета по аграрным вопросам.

В декабре 2003 года был выдвинут КПРФ на выборы президента России: на съезде компартии за Николая Харитонова проголосовали 123 делегата, за его соперника - Геннадия Семигина - 105. На президентских выборах 14 марта 2004 года Николай Харитонов набрал 13,69% голосов и занял второе место среди шести кандидатов на высший государственный пост. Президентом РФ был избран Владимир Путин (71,31%).

30 июня 2007 года заявил о своем выходе из Аграрной партии России.

2 декабря 2007 года избран в Государственную думу РФ V созыва по списку КПРФ (баллотировался под третьим номером общефедеральной части списка). Был членом фракции коммунистов, первым заместителем председателя думского комитета по аграрным вопросам.

В ноябре 2008 года вступил в КПРФ и вошел в состав президиума ЦК партии.

4 декабря 2011 года вновь стал депутатом Государственной думы. Был избран в Госдуму VI созыва по списку КПРФ, на выборах возглавлял региональную группу №26 от Краснодарского края. В ГД входил во фракцию КПРФ. С 21 декабря 2011 года занимал пост председателя комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

18 сентября 2016 года был избран депутатом Госдумы РФ VII созыва. Баллотировался в составе федерального списка КПРФ (возглавлял региональную группу №1, Республика Адыгея, Краснодарский край) и по Армавирскому одномандатному округу №52 (Краснодарский край). Был избран по Армавирскому округу, набрав 35,23%. Вновь возглавил комитет по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока (с 5 октября 2016 года). Член фракции КПРФ.

С 2021 года - депутат Государственной думы РФ VIII созыва. Избран 19 сентября 2021 года от КПРФ по федеральному округу. Изначально шел на выборы под девятым номером общефедеральной части списка кандидатов от партии, однако после исключения из нее Павла Грудинина фактически баллотировался под восьмым номером. В нижней палате парламента вновь стал членом фракции КПРФ. С 12 октября 2021 года - председатель комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Полковник ФСБ в запасе (2000).

Награжден орденами Александра Невского (2019), Дружбы (2014). Имеет благодарности президента (2009) и правительства (2019) РФ.

Отмечен медалью "За трудовую доблесть".

Заслуженный работник физической культуры РСФСР. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ (2000).