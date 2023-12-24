Что известно о Владиславе Даванкове

Съезд партии "Новые люди" выдвинул политика кандидатом на предстоящих президентских выборах

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 декабря 2023 года съезд "Новых людей" выдвинул кандидатом от партии на предстоящих президентских выборах вице-спикера Госдумы РФ Владислава Даванкова. Ранее кандидатура Даванкова была предложена съезду центральным советом партии. Уже на съезде было объявлено, что "Новые люди" и Партия роста выдвигают единого кандидата на выборы президента РФ 17 марта 2024 года.

Владислав Андреевич Даванков родился 25 февраля 1984 года в Смоленске.

В 2006 году окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, в 2008 году - Российский государственный социальный университет. Окончил также Московскую школу управления "Сколково" (2014).

Кандидат социологических наук.

С 2013 года занимал пост вице-президента компании Faberlic Алексея Нечаева.

В 2017-2018 годах возглавлял международный конкурс "Мой первый бизнес" для школьников и студентов (проект платформы "Россия - страна возможностей").

В 2017 году стал генеральным директором фонда поддержки образовательных программ "Капитаны", основанного Алексеем Нечаевым.

В 2018-2021 годах был заместителем генерального директора автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

Член партии "Новые люди", созданной в 2020 году Алексеем Нечаевым.

С 2021 года руководил избирательной кампанией партии.

С 2021 года - депутат Государственной думы РФ VIII созыва. Участвовал в выборах в Госдуму 19 сентября 2021 года от партии "Новые люди" по федеральному округу (баллотировался под вторым номером в составе региональной группы №1, Республика Адыгея, Краснодарский край). После распределения мандатов место в Госдуме не получил. 29 сентября 2021 года ЦИК России передал Владиславу Даванкову депутатский мандат лидера региональной группы №1 Сергея Кусмакова, который отказался от места в Госдуме.

Первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" в Госдуме VIII созыва. Член комитета ГД по бюджету и налогам, комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

С 12 октября 2021 года - заместитель председателя Госдумы РФ VIII созыва Вячеслава Володина. На посту вице-спикера курирует комитеты по охране здоровья и по культуре. Отвечает за организацию сотрудничества Госдумы с Парламентской ассамблеей Средиземноморья.

19 мая 2023 года лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев сообщил, что партия приняла решение выдвинуть Владислава Даванкова в качестве кандидата на выборы мэра Москвы в сентябре 2023 года. 12 июля Мосгоризбирком зарегистрировал Владислава Даванкова кандидатом на пост мэра столицы. В своей предвыборной программе он предлагал ограничить полномочия мэра и членов правительства Москвы двумя сроками, отказаться от уплотнительной застройки в городе, передать пустующие территории предпринимателям, принять экологический стандарт Москвы с разбивкой на районы, увеличить численность городского общественного транспорта, внедрить проект "100 тысяч айтишниц" (обучение цифровым технологиям студенток и неработающих женщин) и другое.

На выборах мэра Москвы 10 сентября 2023 года набрал 5,34% голосов (4-е место из 5 кандидатов).

Член центрального совета партии "Новые люди".

Член попечительского совета Российского научного фонда (с 2022 года).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, имеет благодарность президента РФ (2019), благодарность правительства РФ. Награжден орденом Дружбы Южной Осетии (2023).