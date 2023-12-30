Какие президентские и парламентские выборы запланированы в мире в 2024 году

Ожидаются выборы в 64 странах, по экспертным оценкам, в голосовании примут участие более 2 млрд избирателей

ТАСС-ДОСЬЕ. В 2024 году ожидается проведение президентских и парламентских выборов в 64 странах.

Статистика выборов

Наибольшее число выборов, в ходе которых будут избраны главы государств и члены парламентов, запланировано в европейском регионе, там голосование будет проведено по меньшей мере в 19 странах. Далее следует Африка (18 государств), Азия (16), Америка (7) и Океания (4). Порядка 30 стран уже подтвердили организацию выборов и определили дни голосования, в остальных даты уточняются. Известно, что не менее чем в 12 странах выборы главы государства и парламента пройдут в один день. Кроме того, в 2024 году должен быть обновлен состав Европейского парламента, депутатов которого будет избирать население стран, входящих в Европейский союз. В совокупности население государств, где намечены выборы в предстоящем году, составляет порядка 4 млрд человек (половина населения Земли). По экспертным оценкам, в голосовании примут участие более 2 млрд избирателей.

Президентские выборы

Среди стран, в которых намечены президентские выборы, - Россия, Индонезия, Мексика и США, входящие в десятку наиболее населенных государств.

В России голосование состоится 15-17 марта. Документы в Центризбирком РФ подали уже 13 человек. Согласно опросам, поддержкой большинства граждан пользуется президент Владимир Путин, избранный в 2012 году. Ранее он занимал этот пост в 2000-2008 годах.

В Индонезии всеобщие выборы назначены на 14 февраля. Согласно конституции, на них не может баллотироваться действующий глава государства Джоко Видодо, пришедший к власти в 2014 году и переизбранный в 2019 году. Лидером гонки является нынешний министр обороны Прабово Субианто, выдвигающий свою кандидатуру на высший пост уже третий раз.

В Мексике выборы намечены на 2 июня. Кандидатом от правящего левоцентристского Движения национального возрождения стала Клаудия Шейнбаум, в 2018-2023 годах возглавлявшая правительство Мехико. Ее главным оппонентом выступает сенатор Сочитль Гальвес, представляющая оппозиционный правоцентристский альянс "Сила и сердце за Мексику". Действующий президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор не будет баллотироваться, так как по конституции повторное переизбрание не предусмотрено.

В США президентские выборы пройдут одновременно с выборами в Конгресс 5 ноября. На них будет избран президент, который возглавит страну в январе 2025 года. Выборам будут предшествовать праймериз, в ходе которых должны быть определены единые кандидаты от Демократической и Республиканской партий. В США применяется непрямая процедура выборов - сначала американцы голосуют за выборщиков, затем те избирают главу государства. О намерении бороться за высший государственный пост объявили действующий президент Джо Байден (с 2021 года) и бывший президент Дональд Трамп (2017-2021 годы).

Глава государства по итогам выборов может смениться в 10 европейских странах. Уже 28 января состоятся выборы в Финляндии, где на высший пост претендуют девять кандидатов. Саули Ниинистё, находящийся на посту два срока, не участвует в выборах. На весну назначены выборы в Северной Македонии и Литве, в июне будет организовано голосование в Исландии, в ноябре - в Румынии и Молдавии, в декабре ожидаются выборы в Хорватии. Не определены даты выборов в Словакии и Грузии, под вопросом проведение голосования на Украине.

В Америке, помимо США и Мексики, главу государства будут избирать еще в пяти странах: в феврале - в Сальвадоре, в мае - в Доминиканской Республике и Панаме, в октябре - в Уругвае, во второй половине года выборы главы государства ожидаются в Венесуэле (официальных заявлений о дате не было). Все эти выборы, кроме Венесуэлы, пройдут одновременно с парламентскими.

В азиатском регионе выборы главы государства, помимо Индонезии, планируются в Азербайджане (7 февраля, досрочные, о причинах их назначения не сообщалось) и Шри-Ланке (дата не определена). Кроме того, 13 января главу администрации будут выбирать жители Тайваня (официальное название Китайская Республика), который Китай считает своей островной провинцией. Фаворит - представитель правящей Демократической прогрессивной партии, действующий замглавы администрации Лай Циндэ, выступающий за независимость острова.

Насыщенный политический сезон ожидается на Африканском континенте, где выборы президента намечены в 13 странах. В их числе Алжир, Гана, Гвинея-Бисау, Коморские Острова, Маврикий, Мали, Мозамбик, Намибия, Руанда, Сенегал, Тунис, Чад, Южный Судан.

В Океании президентские выборы запланированы в Палау и Кирибати.

Парламентские выборы

Самые масштабные выборы пройдут в апреле - мае в Индии, где будут избраны члены нижней палаты Лок сабха. В стране зарегистрировано около 900 млн избирателей (население 1,42 млрд). Ожидается, что Национальный демократический альянс во главе с правящей Индийской народной партией получит большинство мест и премьер-министр Нарендра Моди сможет в третий раз возглавить правительство (на посту с 2014 года). Оппозиционные партии объединились в альянс I.N.D.I.A.

Помимо этой южноазиатской страны, парламентские выборы пройдут еще в 15 странах Азии, в том числе на Шри-Ланке и в Индонезии, где они организуются в один день с президентскими. Уже 7 января новый состав парламента должен определиться в Бангладеш. Лидер партии "Народная лига" Шейх Хасина, с 2009 года возглавляющая правительство, планирует сохранить за собой премьерский пост. Оппозиционные партии призывают к бойкоту выборов. 9 января состоится второй тур выборов в Бутане, в феврале - выборы в Пакистане и в Камбодже. На 10 апреля намечено голосование в Верховное народное собрание КНДР (высший орган государственной и законодательной власти). В тот же день выборы пройдут и в Республике Корея, где, согласно недавним опросам, наибольшей поддержкой у населения пользуется оппозиционная Демократическая партия "Тобуро". На весну запланированы выборы в законодательные органы на Мальдивах, на июнь - в Монголии, на ноябрь - в Иордании. В Иране, Узбекистане и Сирии дата голосования еще не определена.

В Европе состав парламентов будет обновлен в 11 странах: Австрии, Бельгии, Белоруссии, Великобритании, Грузии, Литве, Португалии, Сан-Марино, Северной Македонии, Хорватии, Чехии.

6-9 июня пройдут выборы в Европарламент (ЕП). На них должны быть избраны 720 депутатов от всех 27 стран - членов ЕС (для каждой страны число мест определяется в соответствии с населением). Согласно прогнозам, свои позиции в ЕП упрочат национал-консерваторы, евроскептики и крайне правые.

В Африке в следующем году парламентские выборы ожидаются в 10 странах, в том числе в Ботсване, Гане, Мавритании, Мадагаскаре, Мозамбике, Намибии, Руанде, Того, ЮАР и Южном Судане. Причем от результатов выборов в ЮАР зависит не только состав нижней палаты парламента и правительства, но и избрание президента страны, так как, согласно конституции, им становится лидер победившей партии. С момента окончания эпохи апартеида (1994) на всеобщих выборах неизменно побеждал левоцентристский Африканский национальный конгресс (АНК). Предстоящие выборы эксперты называют важнейшими за последние 30 лет. С целью положить конец монополии АНК на власть летом 2023 года была сформирована коалиция из семи оппозиционных партий.

В Океании законодательные собрания будут обновлены в Тувалу и на Соломоновых Островах, а также в Кирибати и Палау.