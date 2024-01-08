Биография Франца Беккенбауэра

Бывший чемпион мира и Европы по футболу умер в возрасте 78 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 января 2024 года в возрасте 78 лет умер бывший чемпион мира и Европы по футболу Франц Беккенбауэр.

Происхождение, ранние годы

Франц Антон Беккенбауэр родился 11 сентября 1945 года в Мюнхене (Германия) в семье работника почтовой службы. В девятилетнем возрасте Беккенбауэр был принят в школу футбольного клуба "Мюнхен-1860", но после драки с одноклубником перешел в 1958 году в академию мюнхенской "Баварии".

Карьера игрока

В 1964 году Беккенбауэр успешно дебютировал в основном составе "Баварии" на позиции левого защитника. Уже в следующем году мюнхенцы вышли в Бундеслигу (высший дивизион), а в сезоне 1968-1969 годов стали чемпионами Германии впервые с 1932 года. В 1970-1977 годах Беккенбауэр был капитаном "Баварии". На этот период пришлась одна из "золотых эпох" клуба: он трижды выигрывал чемпионат ФРГ (1972-1974), четыре раза становился обладателем кубка ФРГ (1966, 1967, 1969, 1971), трижды был триумфатором Кубка европейских чемпионов (1974-1976; в н. в. Лига чемпионов УЕФА), одержал победу в Кубке обладателей кубков УЕФА (1967) и Межконтинентальном кубке (1976).

В 1977 году, после 19 лет в "Баварии", Беккенбауэр перешел в американскую команду "Нью-Йорк Космос", с которой трижды становился чемпионом США (1977, 1978, 1980). В 1980 году он вернулся в Германию и два года выступал за клуб "Гамбург". В его составе в сезоне 1981/1982 Беккенбауэр снова выиграл Бундеслигу. Сезон 1983/1984 он провел в клубе "Нью-Йорк Космос", после чего завершил карьеру. Всего на клубном уровне Франц Беккенбауэр провел 560 игр, в которых отметился 79 забитыми мячами.

В сборную ФРГ Франц Беккенбауэр был вызван в 1965 году, спустя год после своего дебюта в "Баварии". За национальную сборную он провел 103 игры и забил 14 голов. В качестве капитана команды он привел сборную ФРГ к победам на чемпионате Европы 1972 года (проходил в Бельгии) и чемпионате мира 1974 года (ФРГ).

Тренерская карьера

В 1984 году Беккенбауэр начал тренерскую карьеру, возглавив национальную сборную страны. Уже в 1986 году сборная ФРГ под его руководством вышла в финал чемпионата мира (Мексика). Там она уступила со счетом 2-3 сборной Аргентине, в составе которой играл один из лучших игроков в истории Диего Марадона. Однако на следующем мундиале в 1990 году (Италия) команда Беккенбауэра взяла в финале реванш у сборной Аргентины во главе с Марадоной со счетом 1-0.

После завоевания титула чемпионов мира Франц Беккенбауэр оставил пост тренера сборной ФРГ и возглавил на сезон 1990/1991 французский "Олимпик Марсель". В декабре 1993 года он вернулся в "Баварию" в качестве тренера и руководил клубом до июня 1994 года, а затем с апреля по июнь 1996 года. Под его началом мюнхенский клуб стал чемпионом Германии в 1994 году и обладателем Кубка УЕФА в 1996 году.

Футбольный функционер

Беккенбауэр был президентом "Баварии" с 1994 по 2009 год. В 1998-2010 годах занимал пост вице-президента Немецкой футбольной ассоциации. Беккенбауэр возглавлял заявку Германии на право проведения финальной стадии чемпионата мира - 2006. После ее победы стал главой организационного комитета турнира. В 2007-2011 годах входил в Исполнительный комитет ФИФА (Международная федерация футбола).

Признание

Беккенбауэр становился обладателем "Золотого мяча" по версии французского журнала France Football (престижная индивидуальная премия лучшему футболисту года) в 1972 и 1976 годах. Он стал единственным защитником в истории, который был удостоен этой награды дважды. Четыре раза Беккенбауэр был назван лучшим футболистом года в Германии (1966, 1968, 1974, 1976). В 1984 году получил Золотой орден ФИФА "за заслуги перед футболом". В 2000 году был признан "футболистом века" по версии немецкого спортивного журнала Kicker и Ассоциации немецких спортивных журналистов.

Беккенбауэр - один из трех футболистов, выигрывавших чемпионат мира в качестве игрока и тренера (наряду с бразильцем Марио Загалло и французем Дидье Дешамом).

По мнению футбольных экспертов, Беккенбауэр был одним из величайших защитников в истории футбола. Считается, что он изобрел стиль атакующего "либеро" (защитник, не привязанный к определенной позиции на поле): мог участвовать в построении атаки своей команды и обладал хорошим дальним пасом - эти игровые черты были не свойственны защитникам того времени. За свою уверенную игру и лидерские качества получил прозвище "Кайзер".