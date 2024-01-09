Самый молодой глава правительства в истории Франции. Что известно о Габриэле Аттале

Он занял пост французского премьера 9 января 2024 года после отставки Элизабет Борн днем ранее

ТАСС-ДОСЬЕ. 9 января 2024 года премьер-министром Франции назначен 34-летний Габриэль Атталь, до настоящего времени являвшийся министром образования. Соответствующее решение принял президент Франции Эмманюэль Макрон после того как 8 января в отставку ушла Элизабет Борн, занимавшая пост с мая 2022 года Габриэль Атталь стал самым молодым главой правительства в истории Франции.

Происхождение и образование

Габриэль Атталь родился 16 марта 1989 года в юго-западном пригороде Парижа Кламар. Его отец - адвокат и кинопродюсер, выходец из еврейской семьи, перебравшейся во Францию из Туниса. Мать работала в продюсерской компании, она родом из семьи эмигрантов, переселившихся во Францию из Одессы.

В 2008-2010 годах Атталь изучал право в университете Париж II (Университет Пантеон-Ассас), в 2013 году окончил Институт политических исследований в Париже ("Сьянс По") со степенью магистра в области связей с общественностью.

Политическая карьера

В 2006 году Габриэль Атталь участвовал в митингах студентов и сторонников Социалистической партии (СП), выступавших против введения правоцентристским правительством Доминика де Вильпена нового вида трудового контракта, позволяющего работодателям облегчить процесс увольнения молодых специалистов в возрасте до 26 лет ("договор первого найма"). В том же году Атталь вступил в Соцпартию, чтобы поддержать кандидатуру Сеголен Руаяль на президентских выборах в 2007 году (проиграла Николя Саркози). В 2014 году он был избран от СП в муниципальный совет Ванва (недалеко от Парижа).

Но уже в 2016 году Атталь присоединился к центристскому движению "Республика на марше" (с мая 2022 года - "Ренессанс"), созданному министром экономики Эмманюэлем Макроном (президент с мая 2017 года). В 2017 году он был избран в Национальное собрание (нижняя палата парламента), где стал членом комитета по делам культуры и образования, а в 2020 году был переизбран в муниципальный совет Ванва.

В 2018-2020 годах Атталь являлся госсекретарем (младший министр) при министре национального образования и молодежи Жан-Мишеле Бланкере. В июле 2020 года по предложению Макрона занял пост госсекретаря и официального представителя правительства. В 2021 году вел на YouTube шоу, гостями которого были известные политики.

В мае 2022 года он был назначен министром-делегатом (министр по особым поручениям) в министерстве экономики в правительстве Элизабет Борн. 20 июля 2023 года возглавил министерство национального образования и по делам молодежи, став самым молодым руководителем этого ведомства в Пятой республике (34 года). Согласно опросам, Атталь являлся одним из самых популярных членов кабинета Борн.

Личные сведения

С 2017 года Габриэль Атталь состоит в гражданском партнерстве с депутатом Европарламента, лидером центристской партии "Возрождение" и бывшим политическим советником Макрона Стефаном Сежурне.