Биография народной артистки СССР Тамары Милашкиной

Артистка умерла 10 января на 90-м году жизни

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 января 2024 года стало известно о смерти бывшей солистки Большого театра, оперной певицы, народной артистки СССР Тамары Милашкиной. Она умерла на 90-м году жизни.

Тамара Андреевна Милашкина родилась 13 сентября 1934 года в Астрахани.

После окончания школы-семилетки она поступила в астраханский библиотечный техникум, занималась в хоровом кружке. В 1953 году начала обучение в Астраханском музыкальном училище (ныне Астраханский музыкальный колледж им. М. П. Мусоргского). Во время одного из выступлений ее заметила известная выпускница этого училища певица Мария Максакова. По ее совету Милашкина поступила в Московскую государственную консерваторию, которую окончила в 1959 году (класс народной артистки СССР Елены Катульской). В 1957 году Милашкина получила I премию на вокальном конкурсе в рамках IV Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

В 1958 году, на последнем курсе консерватории, она была принята в оперную труппу Государственного академического Большого театра (ГАБТ). Дебютировала в мае того же года в партии Татьяны в опере "Евгений Онегин" Петра Чайковского.

В 1961-1962 годах стажировалась в миланском театре "Ла Скала".

В репертуар Тамары Милашкиной входили партии Дездемоны и Аиды в операх Джузеппе Верди "Отелло" и "Аида", Тоски в одноименной опере Джакомо Пуччини, Лизы в "Пиковой даме" Петра Чайковского, Наташи Ростовой в "Войне и мире" Сергея Прокофьева и других. Она признана одной из наиболее ярких сопрано XX века.

После ухода из ГАБТ в 1989 году активно гастролировала за рубежом, выступала в оперных театрах США, Франции, Италии, Германии, Греции, Японии и других.

Последние годы жила в Вене.

Народная артистка СССР (1973).

Была награждена орденами Ленина (1976) и Трудового Красного Знамени (1971). Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. И. Глинки (1978).

Была замужем за оперным певцом, народным артистом СССР Владимиром Атлантовым (род. 1939).

Творчеству певицы посвящен документальный фильм "Волшебница из града Китежа" (1966).