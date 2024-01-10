Биография Марата Баглая

Бывший председатель Конституционного суда РФ умер в возрасте 92 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 января 2024 года на 93-м году жизни умер Марат Баглай, бывший председатель Конституционного суда РФ (1997-2003).

Марат Викторович Баглай родился 13 марта 1931 года в городе Баку Азербайджанской ССР (ныне Азербайджанская Республика).

В 1954 году окончил юридический факультет Ростовского государственного университета (ныне Южный федеральный университет), в 1957 году - аспирантуру Института государства и права им. А. Я. Вышинского Академии наук СССР (Москва).

Доктор юридических наук. В 1957 году в Институте государства и права АН СССР защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме "Правовые вопросы забастовочного движения в США". В 1968 году в Московском государственном институте международных отношений МИД СССР защитил докторскую диссертацию по теме "Социальная деятельность империалистического государства".

Профессор (1970), член-корреспондент РАН по отделению философии, социологии, психологии и права (1997).

С 1957 по 1962 год - научный сотрудник Института государства и права АН СССР.

В 1962-1967 годах - доцент кафедры государственного права Московского государственного института международных отношений МИД СССР (ныне МГИМО МИД России).

С 1967 по 1977 год - заведующий отделом в Институте международного рабочего движения АН СССР.

В 1977-1991 годах - проректор Высшей школы профсоюзного движения ВЦСПС им. Н. М. Шверника (ныне Академия труда и социальных отношений).

Одновременно с 1977 года являлся профессором кафедры конституционного права МГИМО.

Состоял в Коммунистической партии Советского Союза до мая 1991 года.

С 1991 по 1995 год - первый проректор - проректор по научной работе Академии труда и социальных отношений. С сентября 1994 года также заведовал кафедрой публичного права этого вуза.

7 февраля 1995 года Совет Федерации РФ избрал Марата Баглая судьей Конституционного суда (КС) РФ. Его кандидатуру поддержал 101 сенатор, против проголосовали 29.

20 февраля 1997 года, после отставки Владимира Туманова, Марат Баглай был избран председателем КС РФ в первом туре 12 голосами из 19. 21 февраля 2000 года переизбран на этот пост (за - 18, против - один). В июле 1999 года КС РФ под его председательством принял постановление о соответствии конституции федерального закона "О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации". Согласно этому решению, ценности, вывезенные с территории "бывших неприятельских государств", признавались российскими. В декабре 1999 года Конституционный суд подтвердил законность решения президента РФ Бориса Ельцина об отстранении от должности генпрокурора РФ Юрия Скуратова.

21 февраля 2003 года во втором туре голосования по выборам председателя КС Марат Баглай уступил Валерию Зорькину с результатом 9 голосов против 10. Тогда же были прекращены его судейские полномочия.

Судья высшего квалификационного класса (1995).

Был награжден орденами "Дружбы народов" (СССР, 1975), "За заслуги перед Отечеством" II степени (2001). Отмечен почетными грамотами президента РФ (2008) и правительства РФ (2001).

Заслуженный деятель науки РФ (1996). Заслуженный юрист РФ (2003).

Автор трудов по теории государства и права, конституционного права. Автор книг "Советские профсоюзы: роль, функции, права" (1983), "Социализм, правовое государство, трудящиеся" (1990), "Дорога к свободе" (1994), "Президенты Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки: роль, порядок выборов, полномочия" (2008), учебных пособий, комментариев к Конституции РФ (2008).