Биография Юрия Соломина

Во время сборы труппы Малого театра в Москве, 2019 год

Во время сборы труппы Малого театра в Москве, 2019 год

С президентом РФ Владимиром Путиным во время награждения орденом "За заслуги перед отечеством", 2015 год

С президентом РФ Владимиром Путиным во время награждения орденом "За заслуги перед отечеством", 2015 год

С Елизаветой Солодовой в роли Жан-Батист де Мольера в спектакле "Мольер", 2009 год

С Елизаветой Солодовой в роли Жан-Батист де Мольера в спектакле "Мольер", 2009 год

Во время съемок фильма "Чайка", 2003 год

Во время съемок фильма "Чайка", 2003 год

С Татьяной Друбич в роли Войницкого в спектакле "Дядя Ваня", 1993 год

С Татьяной Друбич в роли Войницкого в спектакле "Дядя Ваня", 1993 год

С Элиной Быстрицкой в роли Ярового в спектакле "Любовь Яровая", 1977 год

С Элиной Быстрицкой в роли Ярового в спектакле "Любовь Яровая", 1977 год

С Галиной Кирюшиной в роли царя в спектакле "Царь Федор Иоаннович", 1976 год

С Галиной Кирюшиной в роли царя в спектакле "Царь Федор Иоаннович", 1976 год

Юрий Соломин в спектакле Малого театра "Униженные и оскорбленные", 1976 год

Юрий Соломин в спектакле Малого театра "Униженные и оскорбленные", 1976 год

Народный артист СССР умер 11 января

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 января 2024 года стало известно, что на 89-м году умер народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин.

Происхождение и образование

Юрий Мефодьевич Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите (Восточно-Сибирский край РСФСР, ныне Забайкальский край РФ) в семье Мефодия Викторовича Соломина (1905-1960) и Зинаиды Ананьевны Рябцевой (1910-1992). Его родители были музыкальными педагогами. Младший брат - народный артист РСФСР Виталий Соломин (1941-2002).

Юрий Соломин с детства участвовал в спектаклях читинского Дома пионеров. После окончания школы поступил в Москве в Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина (ныне Высшее театральное училище, институт, им. М. С. Щепкина при Государственном академическом Малом театре). Окончил его в 1957 году. Выпускник курса народной артистки СССР Веры Пашенной.

Работа в театре

После окончания училища Соломин был принят в труппу Государственного академического Малого театра. Начал с эпизодических ролей. Известность получил в 1966 году после исполнения роли Хлестакова в постановке "Ревизор" по комедии Николая Гоголя. За годы работы в театре сыграл в более чем 50 спектаклях. В их числе: "Пучина" по пьесе Александра Островского, "Униженные и оскорбленные" по роману Федора Достоевского, "Царь Федор Иоаннович" по трагедии Алексея Толстого, "Берег" по роману Юрия Бондарева, "Сирано де Бержерак" по драме Эдмона Ростана, "Живой труп" по пьесе Льва Толстого, "Горе от ума" по произведению Александра Грибоедова, "Мольер" по Михаилу Булгакову.

В 1980 году Соломин начал работать как театральный режиссер. Дебютировал постановкой пьесы Александра Островского "Лес" в Болгарии. В Малом театре был режиссером спектаклей "Ревизор", "Чайка" и "Три сестры" по пьесам Антона Чехова, "Власть тьмы" по произведению Льва Толстого, "Коварство и любовь" по драме Фридриха Шиллера, "Женитьба" по комедии Николая Гоголя, "Последний срок" по повести Валентина Распутина и другим. Также ставил спектакли в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина.

С 1988 по 2024 год Соломин являлся художественным руководителем Государственного академического Малого театра.

Работа в кино

Юрий Соломин дебютировал в кино в 1960 году, исполнив роль инженера Павла Каурова в драме "Бессонная ночь" по мотивам повести Николая Дементьева "Мои дороги" (режиссер Исидор Анненский). Среди его наиболее известных киноработ: Павел Кольцов в телефильме "Адъютант его превосходительства" (1969, Евгений Ташков), Сергей Головко в детективе "Инспектор уголовного розыска" (1971, Суламифь Цыбульник), Арсеньев в фильме "Дерсу Узала" (1975, Акира Куросава, СССР - Япония), Генрих Айзенштайн в музыкальном телефильме "Летучая мышь" по оперетте Иоганна Штрауса (1978, Ян Фрид), Виталий Славин в многосерийном детективе "ТАСС уполномочен заявить…" по роману Юлиана Семенова (1984, Владимир Фокин). В общей сложности он сыграл в более чем 50 фильмах и сериалах (не считая фильмов-спектаклей).

В качестве режиссера поставил телефильмы "Скандальное происшествие в Брикмилле" по пьесе Джона Пристли (1980), "Берег его жизни" (1984) и "В начале было слово" (1993), а также несколько фильмов-спектаклей.

Являлся членом Союза кинематографистов РФ, Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Преподавательская деятельность, книга

С 1960 года Соломин преподавал актерское мастерство в Высшем театральном училище имени М. С. Щепкина. Профессор. Среди его учеников: народные артисты РФ Валерий Баринов, Василий Бочкарев, Лариса Гребенщикова, Ольга Пашкова, Людмила Полякова.

В 1999 году Соломин выпустил книгу "От Адъютанта до Его Превосходительства".

Государственная и общественная деятельность

С 8 сентября 1990 года по 5 декабря 1991 года Соломин занимал пост министра культуры РСФСР.

Был президентом Ассоциации русских драматических театров, учредителем Фонда содействия возрождению и развитию культурного и духовного наследия "Малый театр".

Соломин являлся действительным членом Российской академии образования (2019, состоял в отделении образования и культуры), почетным членом Российской академии художеств (2007).

Был членом совета по культуре при Федеральной службе войск национальной гвардии РФ.

Входил в состав попечительского совета Российской государственной библиотеки искусств. Участвовал в деятельности попечительского совета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, был почетным профессором этого вуза (2013).

В 2012 и 2018 году являлся доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина.

Звания, награды

Герой Труда РФ (2020).

Народный артист СССР (1988).

Соломин являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" (2015 - I степень, 2005 - II степень, 1999 - III степень, 1995 - IV степень). Также был награжден орденами Дружбы народов (1985), Почета (2010), Восходящего солнца III степени (Япония, 2011).

Лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых 1971 года, Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2001 года.

Обладатель Международной премии им. К. С. Станиславского (2001), российской национальной актерской премии им. Андрея Миронова "Фигаро" (2014), театральной премии "Золотая маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2016).

Почетный гражданин города Арсеньев (Приморский край, 1975) и Забайкальского края (2023).

Признание

В честь Соломина назван астероид главного пояса 10054 Solomin.

Его жизни и творчеству посвящены документальные фильмы "Его Превосходительство Юрий Соломин" (2010, режиссер Надежда Дубинина) и "Юрий Соломин. Больше, чем артист" (2015, Сергей Павловский), а также книга "Юрий Соломин. И это все о нем" (2014, автор Вера Максимова).