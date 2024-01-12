Случаи изъятия российской недвижимости за рубежом с 2022 года

В Латвии ранее решили передать культурно-деловой центр "Дом Москвы" в собственность государства

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 января 2024 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские власти квалифицируют экспроприацию культурно-делового центра "Дом Москвы" (принадлежит правительству Москвы) в Риге как "рейдерство и воровство в государственном масштабе". Ранее стало известно о решении властей Латвии передать Дом Москвы в собственность латвийского государства. Здание планируется продать, а вырученные средства передать Киеву. Это не первый случай, когда власти зарубежных стран в нарушении международного права изымают российскую собственность.

ТАСС подготовил материал о подобных случаях начиная с 2022 года.

Польша

11 апреля 2022 года польские власти заняли здание в Варшаве, являющееся российской дипломатической недвижимостью. Жилой комплекс на улице Яна III Собеского, состоящий из двух соединенных между собой многоэтажных зданий, был построен СССР в 1970-х годах для семей советских дипломатов. В последние годы комплекс пустовал, но его территория охранялась. К зданию прибыли судебные исполнители и потребовали передать объект польской госказне в лице мэрии Варшавы. Протест российских дипломатов был проигнорирован. Польские представители срезали замки на воротах и калитке и заняли объект. Посольство РФ направило в МИД Польши ноту протеста. Посетивший территорию комплекса посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что будет просить власти Польши передать российскую недвижимость Украине на правах долгосрочной аренды. Захарова отметила, что захват Польшей российской дипсобственности является грубейшим нарушением международного права.

2 ноября 2022 года замминистра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка сообщил об изъятии у российского посольства базы отдыха "Скубянка" в лесничестве Яблонна под Варшавой за неуплату аренды. Договор об аренде был расторгнут еще в апреле 2022 года. По словам российского посла Сергея Андреева, с начала года база отдыха не использовалась, посольство не могло оплачивать аренду из-за замороженных счетов. В октябре 2023 года стало известно, что территория базы отдыха "Скубянка" была передана в распоряжение Войск территориальной обороны Польши.

29 апреля 2023 года представители мэрии Варшавы при поддержке польской полиции захватили школу при российском посольстве. Власти польской столицы прибыли утром к зданию школы на улице Келецкой вместе с полицейскими и потребовали открыть ворота. Российские дипломаты отказались подчиниться. Польские службы сломали калитку, ворвались в здание, а затем повесили на ворота цепь с замком, чтобы из школы нельзя было вывезти имущество. Всем находившимся в школе (29 человек, включая детей) было предписано покинуть здание до вечера текущего дня. В МИД РФ заявили, что Россия рассматривает польские действия как нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и очередное посягательство на российскую дипломатическую недвижимость в Польше. 2 мая 2023 года временный поверенный в делах Польши в РФ Яцек Щлядевски был вызван в МИД России, ему был выражен решительный протест. 15 мая 2023 года в эфире телеканала Polsat премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что польские власти продолжат изъятие дипломатической недвижимости РФ в республике.

Австралия

15 июня 2023 года премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сообщил, что федеральное правительство аннулирует договор аренды участка земли в Канберре для строительства нового комплекса российского посольства, заключенный в 2008 году. Власти Австралии уже предпринимали попытку лишить дипмиссию РФ права на землю. В августе 2022 года управление правительства Австралии, ведающее вопросами федеральной столицы, разместило на своем сайте заявление о расторжении договора аренды. Причиной был назван тот факт, что РФ не завершила работы в течение трех лет с момента выдачи разрешения и теперь "незаконченная стройка вредит общей эстетике, значимости и респектабельности района, отведенного для дипломатических миссий и иностранных представительств в столице страны". Российская дипмиссия оспорила это решение, и 31 мая 2023 года Федеральный суд Австралии отменил его, признав незаконным. Чтобы обойти решение суда, 15 июня австралийское правительство, сославшись на "угрозы национальной безопасности", провело через парламент закон, позволяющий Канберре расторгнуть договор в одностороннем порядке. 17 июня генерал-губернатор страны Дэвид Херли подписал документ, после чего он вступил в силу. Посольство России в Австралии оспорило это решение в Верховном суде страны, однако иск был отклонен 26 июня.