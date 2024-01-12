История противостояния хуситов с коалицией арабских и западных стран

США и Великобритания в ночь на 12 января нанесли удары по позициям хуситов в Йемене

ТАСС-ДОСЬЕ. В ночь на 12 января 2024 года вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по военным объектам хуситского движения "Ансар Аллах" в Йемене. По данным американских военных, в ходе атаки "было уничтожено множество целей, находившихся под контролем хуситов". Удары, согласно американской стороне, были нанесены "в ответ на продолжающиеся и усиливающиеся при поддержке Ирана атаки хуситов на торговые суда, следующие через Красное море". В "Ансар Аллах" заявили, что осуществленные удары не повлекли "реального ущерба" и что атаки на связанные с Израилем суда в Красном море продолжатся.

ТАСС подготовил материал о хуситах и их действиях в Йемене и ближневосточном регионе.

Кто такие хуситы

Хуситами называют последователей йеменского движения "Ансар Аллах", основанного в начале 1990-х годов Хусейном аль-Хуси (от его имени и происходит название "хуситы"). Движение зародилось в общине зейдитов (приверженцы в исламе одного из шиитских течений) в северной провинции Йемена Саада. Его основным требованием было заявлено предоставление большей автономии провинции. После гибели Хусейна аль-Хуси в 2004 году движение возглавил его брат Абдель Малек аль-Хуси. Хуситы составляют около трети из 33 млн преимущественно суннитского населения страны. По данным западных правительств, поддержку им оказывает Иран.

Противостояние хуситов с властями Йемена

В 2014 году хуситы вступили в конфликт с правительством Йемена, поводом к которому стал проект конституции, по которому хуситы лишались стратегически важного для них портового города Ходейда. В результате вооруженного противостояния весной 2015 года правительственные силы были вытеснены практически со всей территории северной части страны, в частности из столицы Саны, и переместились на юг Йемена. По просьбе президента Абд Раббо Мансура Хади ВВС Саудовской Аравии при поддержке авиации Бахрейна, Катара, Кувейта и ОАЭ начали военно-воздушную операцию против движения "Ансар Аллах". Однако вмешательство арабской коалиции не привело к поражению хуситов, которые продолжают контролировать северную часть Йемена и столицу. По данным хуситов, в 2015-2022 годах коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, нанесла порядка 275 тыс. авиаударов в Йемене, потеряла свыше 275 тыс. человек убитыми и ранеными, в том числе 10,7 тыс. саудовских и свыше 1,2 тыс. эмиратских военнослужащих.

Атаки хуситов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

В связи с началом в 2015 году военной операции арабских стран движение "Ансар Аллах" стало обстреливать территорию Саудовской Аравии и стран коалиции баллистическими и крылатые ракетами, а также применять ударные беспилотники. По мнению экспертов, хуситы могли получить в распоряжение ракеты, оставшиеся со времен сотрудничеств Йемена с СССР. В Саудовской Аравии и США выражали мнение, что необходимое вооружение повстанцам мог также поставлять Иран. Целями ударов становились, как правило, военные объекты, а также аэропорты, электростанции, нефтяные предприятия и др. В большинстве случаев средствам ПВО удавалось отбить воздушные атаки повстанцев. Однако 14 сентября 2019 года хуситы при помощи 18 беспилотников и семи крылатых ракет атаковали два предприятия нефтяной корпорации Saudi Aramco на территории Саудовской Аравии. Обстрелу подверглись центральные пункты сбора нефти в Абкайке и Хурайсе. Это привело к двукратному снижению добычи нефти в королевстве с 10 до 4,3 млн баррелей в сутки и кратковременному скачку цен на нефть на мировом рынке на 17%.

Атаки на суда в Красном море

В связи с военной операцией Израиля в секторе Газа, начатой в ответ на атаку боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, "Ансар Аллах" стал блокировать израильские суда в Красном море, связанные с Израилем. Так, 19 ноября хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader в водах Аденского залива с 22 членами экипажа на борту. Также с помощью ракет и беспилотников происходили атаки на израильские и американские судна. 9 декабря хуситы заявили, что будут препятствовать проходу в Красном море всех судов, направляющихся в Израиль, вне зависимости от того, какой стране они принадлежат, до прекращения израильских военных действий в секторе Газа.

В связи с этим 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции "Страж процветания" (Prosperity Guardian) под эгидой объединенных морских сил, в которые, помимо США, вошли Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция. Задачей операция было заявлено "совместное реагирование на вызовы в сфере безопасности в южной части Красного моря и в Аденском заливе с целью обеспечения свободы навигации для всех стран и укрепления региональной безопасности, содействия процветанию".

По данным вооруженных сил США, с 19 ноября по 11 января хуситы совершили 27 атак на торговые суда, следующие транзитом через южную часть Красного моря и Аденский залив. Из-за постоянных нападений объем грузоперевозок через Суэцкий канал, согласно Международному валютному фонду, в последние 10 дней 2023 года сократился на 28%. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщал, что действия движения "Ансар Аллах" в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран и нарушают почти 20% мировых морских перевозок.

11 января 2024 года Совет Безопасности ООН принял американский проект резолюции с осуждением атак хуситов в Красном море и требованием их немедленного прекращения. За документ проголосовали 11 членов Совбеза, 4 страны - Россия, Китай, Алжир и Мозамбик - воздержались.

Реакция стран на британо-американские удары по Йемену

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия "решительно осуждает эти безответственные действия США и их союзников" и что позиция Вашингтона по Красному морю в СБ ООН была лишь предлогом для эскалации в регионе. Иран назвал удары по Йемену "актом произвола" и "явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена, а также международного права, нормативных актов и законоположений". Действия США и союзников осудил также Оман. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США и Великобританию в использовании непропорциональной силы при ударах по объектам йеменского движения и в попытке превратить Красное море в "море крови".

Несколько западных стран, в частности Германия, Франция и Австралия, поддержали военные удары США и Великобритании по Йемену. В НАТО назвали их "оборонительными" и "направленными на сохранение свободы судоходства на одном из важнейших морских путей в мире".

Китай выразил обеспокоенность ростом напряженности в Красном море.