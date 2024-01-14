Что известно о новом монархе Дании Фредерике

Кронпринц 14 января принимает престол от своей матери королевы Маргрете II

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 января кронпринц Дании Фредерик принимает престол от своей матери королевы Маргрете II. Об этом будет объявлено в замке Амалиенборг в Копенгагене, официальной церемонии коронации не будет. Ожидается, что новый монарх будет править под именем Фредерик X.

Происхождение, образование

Принц Фредерик (полное имя Фредерик Андре Хенрик Кристиан), родился 26 мая 1968 года в семье старшей дочери короля Дании Фредерика IX Маргрете и принца Хенрика (француз по национальности, до женитьбы - Анри Мари Жан Андрэ, граф де Лаборд де Монпеза). Принадлежит к династии Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбург. В январе 1972 года, когда его мать стала королевой, он стал кронпринцем (как старший сын). В 2008 году ему был присвоен титул графа Монпеза.

В 1974-1981 годах учился в привилегированной частной школе Krebs' Skole в Копенгагене, в 1982-1983 годах - в престижной школе Рош в Нормандии (Франция), затем в Эрегордской гимназии в Копенгагене. В 1995 году окончил Орхусский университет со степенью магистра в области политических наук (в 1992-1993 годах стажировался в Гарвардском университете, США). Владеет английским, немецким и французским языками.

Военная и государственная служба

Военную службу начал в 1986 году в Королевской лейб-гвардии (воинская часть, предназначенная для охраны монарха), в 1988 году возглавил взвод Королевского гвардейского гусарского полка. В 1995 году был зачислен в Корпус боевых пловцов, элитное спецподразделение ВМС Дании (в числе его задач разведка, уничтожение береговых сооружений противника, борьба с терроризмом). В одном из интервью он сказал, что физические нагрузки и психологические стрессы закалили его и научили сохранять спокойствие в любых ситуациях, кроме того, большое значение для него имел тот факт, что испытания он преодолевал наравне со всеми, его "титул тогда не имел значения". Также проходил военную службу в Военно-морских силах Дании, в Королевской летной школе ВВС Дании и Королевском датском колледже обороны. В 2002-2003 годах служил в Штабе обороны Дании. В 2015 году он получил звания контр-адмирал флота, генерал-майора армии и авиации.

В 1994 году работал в представительстве Дании при ООН в Нью-Йорке, в 1998-1999 годах был первым секретарем в посольстве королевства в Париже. В 2003 году был старшим преподавателем в Институте стратегии Королевского колледжа обороны.

Фредерик представлял Данию в зарубежных поездках. В частности, в сентябре 2011 года сопровождал Маргрете II во время ее государственного визита в Москву. Осуществлял патронат над множеством общественных и научных организаций.

Другие направления деятельности

Фредерик активно занимался триатлоном, парусным и лыжным спортом, участвовал в марафонах.

В 2009-2021 годах являлся членом Международного Олимпийского комитета, входил в состав комитета по подготовке XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане (Южная Корея, 2018).

В 2000 году он принял участие в научной экспедиции ("Сириус-2000") на собачьих упряжках в северную часть Гренландии (автономная территория Дании). Она длилась четыре месяца, было пройдено 2,8 тыс. км.

В составе датских и международных благотворительных миссий посетил ряд стран. В 2020 году учредил премию в области международного бизнеса, которая вручается международным компаниям, приложившим особые усилия для продвижения датских инноваций по всему миру.

Личные сведения

В 2000 году во время летних Олимпийских игр в Сиднее Фредерик познакомился с Мэри Элизабет Дональдсон. Она родилась в 1972 году в Австралии, ее родители - выходцы из Шотландии, отец - профессор математики. Мэри Элизабет получила образование в области коммерческого права. Церемония бракосочетания пары состоялось 14 мая 2004 года в Копенгагене, Мэри Элизабет стала кронпринцессой.

У них четверо детей: Кристиан Вальдемар Анри Джон (2005); Изабелла Генриетта Ингрид Маргрете (2007); близнецы Винсент Фредерик Миник Александер и Жозефина София Ивало Матильда (2011).