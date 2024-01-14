Биография Льва Рубинштейна

С художником Гришей Брускиным во время открытия выставки "Генеральная инструкция - другое имя", 1993 год

С художником Гришей Брускиным во время открытия выставки "Генеральная инструкция - другое имя", 1993 год

Поэт умер 14 января 2024 в возрасте 76 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 января 2024 года стало известно о смерти российского поэта и публициста Льва Рубинштейна в возрасте 76 лет.

Происхождение и образование

Лев Семенович Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года в Москве.

В 1971 году окончил филологический факультет Московского государственного заочного педагогического института (с 2006 года - Московский государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова; в 2015 году присоединен к Московскому педагогическому государственному университету). На протяжении нескольких лет работал библиографом в библиотеке этого вуза.

Творческая деятельность

В конце 1960-х годов Лев Рубинштейн начал заниматься литературной деятельностью, в начале 1970-х - разрабатывать авторскую стилистику минимализма.

В середине 1970-х годов под влиянием опыта работы с библиотечными карточками создал собственный жанр "стихи на карточках", сочетавший особенности поэзии, прозы, драмы, визуальных искусств и перформанса. Стал одним из основоположников московского литературного концептуализма (вместе с Дмитрием Приговым и Всеволодом Некрасовым).

До перестройки тексты Льва Рубинштейна публиковались в самиздате и за границей (первая публикация на Западе - в 1979 году в парижском русскоязычном альманахе "А - Я"). В СССР они были впервые напечатаны в конце 1980-х годов в сборнике "Молодая поэзия - 89", а также в периодических литературных изданиях.

С середины 1990-х годов работал в журналистике, в качестве автора и обозревателя сотрудничал с изданиями "Коммерсантъ", "Итоги", "Еженедельный журнал" и другими.

Поэзия и эссеистика Льва Рубинштейна опубликованы в книгах "Регулярное письмо" (1996), "Случаи из языка" (1998), "Домашнее музицирование" (2000), "Погоня за шляпой и другие тексты" (2004), "Знаки внимания" (2012), "Целый год. Мой календарь" (2018), "Кладбище с вайфаем" (2020) и других. Произведения Рубинштейна также издавались в виде карточек. В частности, в 2011 году был выпущен сборник "Четыре текста из Большой картотеки", представлявший собой четыре картонные коробочки с карточками.

Сочинения автора переведены на английский, немецкий, польский, французский, шведский и другие языки.

В 2018 году в Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова (Санкт-Петербург) состоялась премьера камерной оперы "52" по произведению Льва Рубинштейна "Все дальше и дальше".

В 2023 году вместе с поэтом Львом Обориным был автором и ведущим подкаста "Левлев". Он записывался по мотивам книги Рубинштейна "Целый год. Мой календарь".

Признание

Лауреат премии Андрея Белого (1999), премии "Новая словесность" (2013, за книгу "Знаки внимания").