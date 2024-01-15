Что известно о кандидатах, участвующих в праймериз Демократической партии США

В Соединенных Штатах 15 января 2024 года начинаются предварительные президентские выборы

ТАСС-ДОСЬЕ: 15 января 2024 года в США начинаются предварительные президентские выборы. Согласно последним опросам, проведенным по заказу газеты USA Today (данные на 26 декабря 2023 года), наибольшие шансы среди кандидатов от Демократической партии имеет нынешний президент Джо Байден, его поддерживают 74% респондентов-демократов. За ним следуют писательница Марианна Уильямсон (9%) и конгрессмен Дин Филлипс (2%). ТАСС подготовил материал об этих кандидатах и их программах.

Джо Байден

Джо Байден (Joe Biden; родился в 1942 году) - по образованию историк, политолог и юрист. В 1973-2009 годах был сенатором, в 2009-2017 годах занимал пост вице-президента США при Бараке Обаме. С января 2021 года - президент США.

После прихода к власти отменил несколько решений предыдущей администрации республиканца Дональда Трампа: США возобновили членство во Всемирной организации здравоохранения, Совете ООН по правам человека, ЮНЕСКО, Парижском соглашении по климату, смягчили миграционную политику, прекратили строительство стены на границе с Мексикой. В 2021 году было заявлено о намерении отказаться от ископаемого топлива, но уже в 2022 году США задействовали стратегический запас нефти и возобновили добычу нефти и газа. ВВП страны в 2022 году увеличился на 2,1%, годом ранее на фоне послековидного восстановления рост составил 5,9%. Безработица к январю 2023 года опустилась до 3,5% (самый низкий показатель за последние полвека), в декабре 2023 года оставалась на уровне 3,7%. Однако инфляция выросла с 1,2% в 2020 году до 8% в 2022 году.

При Байдене был взят курс на укрепление связей с членами НАТО, а также с Японией, Южной Кореей и Тайванем, было усилено давления на Китай. В частности, США ограничили экспорт высокотехнологичной продукции в КНР, сформировали с Австралией и Великобританией пакт безопасности AUKUS, направленный на противодействие влиянию Китая в Южно-Китайском море, начали безвозмездно предоставлять Тайваню вооружения (ранее поставки осуществлялись на коммерческой основе). Несмотря на обещание пересмотреть отношения с Кубой, Вашингтон ввел несколько пакетов санкций в отношении Гаваны и оставил ее в списке стран-спонсоров терроризма. В октябре 2023 года США поддержали военную операцию Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

Продлив после прихода к власти действие Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений с Россией, администрация Байдена продолжила политику ужесточения антироссийских санкций. В то же время в 2021 году состоялись две встречи Владимира Путина и Джо Байдена, в ходе которых лидеры обсудили вопросы стратегической стабильности и договорились работать над новым соглашением в области контроля над вооружениями. Однако Вашингтон отверг предложения Москвы заключить договоры о гарантиях безопасности, ключевым пунктом которых был отказ от расширения НАТО. После начала специальной военной операции РФ на Украине в феврале 2022 года США нарастили поставки вооружений Киеву и ввели порядка 80 пакетов санкций в отношении финансовых и промышленных структур, СМИ и военно-политического руководства РФ.

Выдвигая свою кандидатуру на новый срок, Байден заявил, что хочет добиться переизбрания, чтобы "отстаивать демократию", угрозой для которой назвал своего вероятного соперника на выборах Дональда Трампа. В экономической части его программы ключевое место занимают обещания отменить шкалу ставок, принятую в ходе налоговой реформы при Трампе, и ввести минимальный налог 25% для самых богатых американцев, увеличить финансирование социальных программ и сократить дефицит бюджета. В ходе второго срока президент планирует усилить контроль над оборотом оружия и запретить продажи штурмового оружия, а также принять федеральный закон, защищающий право на аборт (в 2022 году Верховный суд отменил постановление 1973 года, согласно которому федеральные власти страны гарантировали это право; таким образом, вопрос абортов остался на рассмотрении штатов, ряд которых планировал существенно ограничить или запретить прерывание беременности). Джо Байден намерен продолжить "зеленую" экологическую политику (два года назад Байден провел через Конгресс закон об ассигнованиях на развитие "зеленой" энергетики в размере $369 млрд) и к 2030 году достичь сокращения выбросов до половины от уровня 2005 года.

Во внешней политике Байден планирует расширить помощь Украине, Тайваню и Израилю, усилить давление на Россию и Китай.

Лозунг его кампании - "Закончить начатое" (Finish the Job).

Марианна Уильямсон

Марианна Уильямсон (Marianne Williamson; родилась в 1952 году) - автор книг по саморазвитию. С конца 1970-х годов вела в США и Европе психологические тренинги под названием "Курс чудес", который она называет "программой самообучения и самопознания". Участница и основательница многих благотворительных проектов и программ, связанных с помощью онкобольным и ВИЧ-инфицированным. В 2014 году безуспешно участвовала в выборах в Палату представителей США, в 2020 году - в праймериз президентских выборов.

Политические комментаторы характеризуют Уильямсон как сторонницу прогрессивного крыла Демократической партии, близкой к позициям участника выборов 2020 года сенатора Берни Сандерса. Она поддерживает право на аборт, ужесточение контроля над оборотом оружия, выплату репараций чернокожим жителям США за рабство в виде последующего 20-летнего финансирования социальных и образовательных проектов, выступает за ускоренное внедрение возобновляемых источников энергии, предлагает перейти к всеобщей бесплатной медицине и образованию, поддерживает "гуманную миграционную политику", высказывается за расширение защиты нелегальных иммигрантов.

Уильямсон поддерживает ограничения на экспорт высоких технологий в КНР и критикует Пекин за "кражу интеллектуальной собственности" и ситуацию с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Считает оправданным военное вмешательство в случае, если США или союзнику по НАТО угрожает опасность и если "гуманитарный мировой порядок находится под угрозой", в то же время призывает "отстаивать в любой ситуации переговоры и дипломатию".

Выступает за возвращение США к ядерной сделке по Ирану, прекращение продажи оружия и поддержки Саудовской Аравии, нормализацию отношений с КНДР и снятие санкций с Пхеньяна в обмен на сворачивание ядерной программы. Предлагает решить палестино-израильскую проблему на основе принципа "два государства для двух народов". В отношении России поддерживает политику Байдена, однако раскритиковала его решение предоставить Украине кассетные боеприпасы, призвав "сохранять человечность даже в разгар войны".

Свое решение участвовать в выборах Уильямсон объяснила "отходом демократов от партии Франклина Рузвельта и ростом экономической несправедливости в стране".

Лозунг ее кампании - "Посвящается людям" (Dedicated to the People).

Дин Филлипс

Дин Филлипс (Dean Phillips; родился в 1969 году) - предприниматель, был директором семейного предприятия по производству алкогольных напитков в штате Миннесота, руководил фирмой по производству мороженого, был владельцем сети кофеен. С 2019 года - член Палаты представителей Конгресса США, входит в состав комитетов по иностранным делам и малому бизнесу. Член Демократической фермерско-рабочей партии Миннесоты (аффилирована с Демократической партией).

Филлипс обещает перейти к всеобщей бесплатной медицине и образованию, повысить минимальную заработную плату, снизить финансовое бремя по студенческим долгам (прежде всего обучающимся на профессии преподавателя, медработника и сотрудника правоохранительных органов), внедрить безусловный базовый доход, понизить плату за жилье и построить 7 млн домов для решения жилищного кризиса, а также ужесточить контроль за оборотом оружия. Является сторонником перехода к "зеленой" энергетике, обещает принять меры для сокращения выбросов углекислого газа на 40% к 2030 году. Планирует проводить мягкую миграционную политику. Выступает за продолжение санкционного давления на Россию и оказание помощи Украине, был автором нескольких законопроектов о визовых санкциях в отношении российских чиновников и бизнесменов, неоднократно публично осуждал конгрессменов-республиканцев за блокирование законопроекта о помощи Киеву.

Лозунг его кампании - "Сделаем Америку снова доступной" (Make America Affordable Again).