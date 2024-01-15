Основные кандидаты, участвующие в праймериз Республиканской партии

В США 15 января начинаются предварительные президентские выборы

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 января 2024 года в США начинаются предварительные президентские выборы. Согласно последним опросам, проведенным по заказу телекомпании CBS (данные на 12 января), наибольшие шансы на победу в праймериз Республиканской партии имеет бывший президент США Дональд Трамп, за него готовы голосовать 69% респондентов. За ним следуют губернатор штата Флорида Рон Десантис (14%), бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли (12%) и предприниматель Вивек Рамасвами (4%).

ТАСС подготовил материал об этих кандидатах и их программах.

Дональд Трамп

Дональд Трамп (Donald Trump; родился в 1946 году) - предприниматель, президент США в 2017-2021 годах.

Свое президентство он начал с пересмотра решений предыдущей администрации демократа Барака Обамы. В частности, им была проведена крупнейшая за последние 30 лет налоговая реформа, начато сворачивание реформы медстрахования Obamacare, возобновлено строительство стены на границе с Мексикой, сокращен прием беженцев, ужесточены правила получения грин-карты. Был декларирован отказ от перехода к "зеленой" энергетике, возобновилась разработка угольных разрезов, был введен в строй ряд новых заводов для производства сжиженного природного газа и нефтепроводов. По данным Всемирного банка, в стране был зафиксирован стабильный рост ВВП (2-3% в год, однако в 2020 году из-за пандемии произошло падение на 2,8%), низкий уровень безработицы (снижение с 4,4% в 2017 году до 3,7% в 2019 году, однако в 2020 году этот показатель достиг 8,1%) и инфляции (2,1% в 2017 году и 1,2% в 2020 году).

Трамп взял курс на пересмотр торговых соглашений и участия страны в работе ряда международных организаций и документов. США вышли из ЮНЕСКО, Всемирной организации здравоохранения, Совета ООН по правам человека, Парижского соглашения по климату, соглашения по иранской ядерной программе, а также из Договора по открытому небу и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Было подписано новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой и заключена сделка с Китаем (Китай обязался повысить объем закупок и снизить пошлины, США отказались от повышения тарифов на китайские товары). Были отменены решения по нормализации отношений с Кубой, принятые при Обаме. Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля и предложил план помощи арабским странам в обмен на мирное соглашение с Израилем. Дональд Трамп предпринял шаги для решения проблемы ракетно-ядерной программы КНДР, установив личный контакт с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Администрация Трампа значительно сократила военное присутствие в Афганистане, Сирии и Ираке и не начала ни одной новой военной кампании за рубежом. Но Трампу не удалось улучшить российско-американские отношения - между странами разгорелся скандал вокруг дипломатической собственности, усилились разногласия по вопросам разоружения, были расширены антироссийские санкции.

В 2020 году Трамп не был переизбран на второй срок, проиграв Джо Байдену (46,8 % против 51,3% голосов избирателей и 232 голоса выборщиков против 306 у Байдена). 6 января 2021 года его сторонники захватили здание Конгресса, требуя отменить результаты выборов. В настоящее время в отношении Трампа ведется несколько судебных разбирательств, в том числе о штурме Капитолия. Помимо этого, на уровне штатов в 2023 году прошло несколько процессов с целью не допустить экс-президента до участия в праймериз.

В ходе нынешней избирательной кампании Трамп обещает существенно сократить финансирование министерств юстиции, внутренней безопасности, образования, торговли и ФБР, провести расследование в отношении Джо Байдена и итогов выборов 2020 года. Планирует проводить протекционистскую политику, отказаться от китайского импорта товаров первой необходимости, запретить гражданам КНР владеть долями в стратегических секторах американской экономики. Он рассчитывает окончательно упразднить программу обязательного медстрахования Obamacare, запретить гендерный переход и смену пола для несовершеннолетних, упразднить в учебных заведениях половое просвещение и усилить пропаганду нуклеарной семьи, намерен ввести уроки "патриотического воспитания", разрешить учителям свободно носить оружие. Обещает увеличить добычу нефти и газа, отменить ограничения на выбросы углекислого газа и отказаться от планов по переходу на электротранспорт, а также добиться снижения цен на энергоресурсы для американцев. Заявил о намерении провести крупнейшую в истории войну с наркокартелями и депортацию нелегальных мигрантов из США, в том числе с привлечением вооруженных сил.

Во внешней политике Трамп обещает вернуться к изоляционистскому принципу "Америка прежде всего". Он заявил, что "положит конец российско-украинскому конфликту за 24 часа", свернет безвозмездную помощь Украине и заставит союзников возместить США затраты. В начале конфликтов на Украине и Ближнем Востоке обвиняет политику Байдена. Обещает "фундаментально пересмотреть" цель и роль НАТО.

Лозунг его кампании, как и на выборах 2016 и 2020 году, - "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again).

Рон Десантис

Рон Десантис (Ron DeSantis; родился в 1978 году) - член Палаты представителей Конгресса США в 2013-2018 годах, губернатор штата Флорида с 2019 года.

Во время работы в Конгрессе выступал с критикой администрации демократа Барака Обамы (2009-2017), голосовал против законопроектов о повышении налогов и инициатив Демократической партии, направленных на борьбу с изменением климата, предлагал усилить контроль Конгресса за деятельностью федеральных агентств. Был одним из основателей "Кокуса свободы" - клуба конгрессменов-республиканцев в Палате представителей, придерживающихся ультраконсервативных, крайне правых взглядов.

Заняв пост губернатора Флориды, запретил уроки на тему сексуальной ориентации и гендерной идентичности в начальных классах школы, отменил планировавшийся к введению курс по проблемам культуры и истории афроамериканцев в старших классах. При нем был принят закон, разрешающий скрытое ношение оружия, а также закон против политической цензуры в СМИ, запрещено проведение абортов после шестой недели беременности. Во время пандемии Десантис отказался вводить в штате чрезвычайное положение, выступал против обязательной вакцинации, ношения масок и тотальных локдаунов.

Он обещает сократить государственные расходы и внешний долг страны, отменить налоги для семей с низкими доходами, увеличить добычу ископаемого топлива и сделать США "энергетически независимыми", окончательно упразднить программу медстрахования Obamacare, запретить обсуждение гендерной идентичности в школах, урезать финансирование министерства образования и распустить профсоюзы учителей, предоставив больше прав родителям влиять на образовательные программы для детей. Планирует завершить строительство стены на границе с Мексикой для пресечения потока мигрантов и усилить борьбу с латиноамериканскими наркокартелями.

Главным противником США считает Китай, призывает сосредоточить все усилия на "противодействии китайскому экономическому и культурному влиянию". Поддерживает Израиль и выступает против создания палестинского государства. Охарактеризовал вхождение Крыма и Донбасса в состав РФ "незаконным", но призвал свернуть безвозмездную помощь Украине, а также назвал конфликт "территориальным спором между Украиной и Россией", и заявил, что он не относится к числу национальных интересов США.

Лозунг кампании - "Никогда не сдавайся" (Never Back Down).

Никки Хейли

Никки Хейли (Nikki Haley; родилась в 1972 году) - в 2011-2017 годах губернатор штата Южная Каролина, в 2017-2018 годах постоянный представитель США при ООН.

Хейли выступает за сокращение государственных программ в области медицинского страхования, снижение роли профсоюзов, ужесточение иммиграционного законодательства, высказывается за общенациональный запрет абортов после 15 недели беременности (за исключением случаев изнасилования и угрозы здоровья жизни матери), за запрещение обсуждения гендерной идентичности в школах. Она предлагает снять ограничения на добычу ископаемого топлива и сократить субсидии на возобновляемые источники энергии, выйти из Парижского соглашения по климату (при Байдене США возобновили членство в этом документе), высказывается за ограничение сроков полномочий членов Конгресса: конгрессменов тремя, сенаторов - двумя сроками (сейчас ограничений на переизбрание нет) и обязательную проверку умственных способностей для политиков старше 75 лет. Выступает с критикой Китая, называя КНР главным врагом США. Призывает к более жесткому подходу в отношении Ирана и Северной Кореи. Высказывается за расширение санкционного давления на Россию и усиление поддержки Украины, считая, что помощь этой стране отвечает национальным интересам США. Поддерживает Израиль в военной операции в секторе Газа и критикует предложения по прекращению огня между Израилем и ХАМАС. Поддерживает укрепление контактов с союзниками по НАТО и Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Лозунг кампании - "Выступай за Америку" (Stand for America).

Вивек Рамасвами

Вивек Рамасвами (Vivek Ramaswamy; родился в 1985 году) - американский предприниматель индийского происхождения. Был основателем и директором технологической и фармацевтической компаний, занимался инвестициями в области биотехнологий. В 2022 году основал компанию по управлению активами Strive Asset Management.

Считает, что события 6 января 2021 года были спровоцированы противниками Трампа, а выборы 2020 году "украдены" IT-гигантами. Сторонник теории о так называемом "великом замещении" (согласно ей, осуществляется замена белого населения людьми других рас). Рамасвами поддерживает запрет абортов после шестой недели беременности (за исключением случаев изнасилования и угрозы здоровья жизни матери), обещает сократить 75% госслужащих и упразднить несколько правительственных агентств и министерств (включая министерство образования и ФБР), повысить до 25 лет возрастной ценз для участия в выборах, достроить стену на границе с Мексикой. Планирует привлечь вооруженные силы для борьбы с мексиканскими наркокартелями. Выступает за легализацию марихуаны. Обещает увеличить добычу нефти и газа, отменить субсидии на производство электротранспорта и отказаться от планов по переходу к "зеленой" энергетике.

Во внешней политике главным соперником США считает Китай, выступает за постепенный отказ от торговли высокими технологиями с Пекином, поддерживает независимость Тайваня и заявляет, что "поставит оружие в каждый тайваньский дом". Поддерживает Израиль в борьбе с ХАМАС. По данным СМИ, планирует выход США из НАТО. Не причисляет украинский конфликт к приоритетом внешней политики Вашингтона, призывает свернуть помощь Киеву, считает "разумной сделкой" сохранение суверенитета Украины с "некоторыми территориальными уступками" и "твердое обязательство" НАТО не принимать Украину в альянс.

Опубликовал 10 "заповедей" своей программы, среди которых: Бог реален; есть два пола; для процветания человечества необходимо ископаемое топливо; обратный расизм - это расизм; открытая граница - это не граница; родители определяют образование своих детей; нуклеарная семья - это величайшая форма управления, известная человечеству; капитализм поднимает людей из бедности.

Лозунг кампании - "Правда" (TRUTH).