Что известно о памятнике советскому солдату-освободителю "Алеша" в Пловдиве

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на первом заседании весенней сессии призвал власти города помнить о последствиях в случае принятия решения о демонтаже памятника советскому солдату-освободителю

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 января 2024 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на первом заседании весенней сессии заявил, что власти города Пловдива в Болгарии должны помнить о последствиях в случае принятия решения о демонтаже памятника советскому солдату-освободителю "Алеша". "Мы никогда им этого не простим, потому что это касается не нас, сегодня живущих, а тех, кто погиб и за себя не может сказать слово, защитить себя не может, но благодаря им сегодня есть Болгария", - сказал Володин. Госдума также приняла заявление, в котором осуждает инициативу демонтировать памятник. ТАСС подготовил материал, содержащий сведения о этом монументе и о попытках его сноса.

История создания памятника

Памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в Пловдиве является одним из самых известных (в Болгарии примерно 400 памятников, посвященных нашим соотечественникам). Он был установлен в 1954 году на вершине холма Бунарджик (или холм Освободителей), а официально открыт 7 ноября 1957 года.

Скульптура воина высотой 11,5 м установлена на шестиметровом пьедестале с надписями: "Советская армия бьет врага" и "Народ встречает советских воинов". В руке солдата пистолет-пулемет Шпагина, направленный к земле. К памятнику ведет широкая лестница из ста ступеней. Его авторы - советские и болгарские скульпторы В. Радославов, А. Занков, Г. Коцев, И. Топалов, архитекторы Б. Марков, И. Цветанов, Н. Марангазов.

Идея создания памятника принадлежала самим жителям Пловдива. Они же назвали гранитную фигуру воина Алешей. Считается, что его прообразом послужил реальный человек - рядовой сводной роты 3-го Украинского фронта Алексей Скурлатов, кавалер двух орденов Красной Звезды, уроженец Алтая, участвовавший в 1944 году в восстановлении телефонной связи между Софией и Пловдивом. В августе 1982 года Скурлатова встречали в Пловдиве с большими почестями как национального героя и присвоили звание почетного гражданина города.

Попытки сноса и вандализм

Попытки сноса "Алеши" как "символа советской оккупации" неоднократно предпринимались властями Пловдива (впервые в 1989 году), однако каждый раз этому препятствовали горожане и общественные организации. В 1998 году Верховный суд Болгарии постановил, что монумент является памятником Второй мировой войны и не может быть разрушен. Тем не менее в отношении него периодически совершаются акты вандализма - наносится нацистская символика, антироссийские надписи, его заливают красной краской.

10 января 2024 года депутаты правоцентристской оппозиционной партии "Демократы за сильную Болгарию" внесли на рассмотрение городского совета Пловдива предложение о переносе до конца 2024 года памятника в Музей социалистического искусства (основан в 2011 году). Специалисты считают, что это равносильно его разрушению. Юридическая комиссия городского совета Пловдива рассмотрела предложение депутатов партии и запросила от мэрии официальное заключение о возможности и стоимости подобных действий.