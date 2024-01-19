Что известно о новом после России в Японии Николае Ноздреве

Президент РФ Владимир Путин назначил его на этот пост 19 января 2024 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 января 2024 года президент РФ Владимир Путин назначил послом России в Японии Николая Ноздрева, директора третьего департамента Азии МИД РФ. Ранее российское диппредставительство в этой стране возглавлял Михаил Галузин. 25 ноября 2022 года он занял пост заместителя министра иностранных дел РФ.

Николай Станиславович Ноздрев родился 10 сентября 1971 года.

В 1992-1993 годах обучался в Международном христианском университете Токио (Япония). В 1994 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел РФ.

Кандидат экономических наук. В 1997 году в МГИМО МИД России защитил диссертацию на тему "Современная инвестиционная стратегия американских ТКН в Японии".

В 2000-х годах был первым секретарем посольства России в Японии.

В 2010-2015 годах - старший советник, советник-посланник посольства России в Австралии.

В 2015-2018 годах - заместитель директора третьего департамента Азии МИД России.

В феврале 2018 года занял пост директора третьего департамента Азии МИД РФ.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса (2018).

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2020).

Владеет английским и японским языками.