История японской программы по исследованию Луны

Исследовательский модуль SLIM 19 января успешно совершил посадку на поверхность Луны

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 января 2024 года японский исследовательский модуль SLIM успешно совершил посадку на поверхность Луны. В результате Япония стала пятой страной (после СССР, США, Китая и Индии), сумевшей посадить космический аппарат на естественный спутник Земли.

ТАСС подготовил материал о японской лунной программе.

Зонд "Хитэн"

В 1990 году Япония стала третьей страной, после Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, которая отправила на Луну свой космический аппарат. СССР и США с конца 1950-х годов вели интенсивные запуски автоматических станций в сторону естественного спутника Земли. Так называемая лунная гонка двух держав продолжалась до 1970-х годов. После запуска 9 августа 1976 года советской автоматической межпланетной станции "Луна-24" наступил перерыв в исследовании спутника Земли космическими аппаратами.

Спустя почти 13,5 года, 24 января 1990 года, с космодрома Утиноура (префектура Кагосима) при помощи ракеты-носителя Mu-3S-II был запущен зонд "Хитэн" (англ. Hiten, с японского "небесная дева"), ставший первой японской лунной миссией. В его задачу входила доставка на Луну небольшого орбитального аппарата "Хагоморо" (Hagomoro, с японского "покрывало ангела") и тестирование новых технологий, в т. ч. использование земного притяжения для маневренного замедления в космосе. Разработкой зонда весом 197 кг занимался японский Институт космоса и астронавтики (Institute of Space and Astronautical Science, ISAS). "Хагаромо" был выведен на окололунную орбиту, но у него вышел из строя радиопередатчик, и научных данных получить не удалось. В феврале 1993 года "Хитэн" после маневров был переведен с высокоэллиптической земной на лунную орбиту. 7 апреля 1993 года японский зонд, выполнив в общей сложности 10 широких витков вокруг Луны, совершил контролируемое столкновение с ее поверхностью.

Программа SELENE и автоматическая станция "Кагуя"

В 1996 году Япония приступила к разработке национальной программы по исследованию Луны. В 2003 году ее реализация была поручена созданному в том же году Японскому агентству аэрокосмических исследований (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA). Программа получила название SELENE (Selenological and Engineering Explorer) и предусматривала запуск как минимум трех автоматических лунных аппаратов. Первый должен был изучать Луну с орбиты, второй - доставить на ее поверхность планетоход, а третий - вернуть на Землю образцы лунного грунта.

14 сентября 2007 года первой в рамках программы с космодрома Танэгасима (префектура Кагосима) ракетой-носителем H-2A была запущена автоматическая станция "Кагуя" (Kaguya, была названа в честь принцессы из японской народной сказки) весом 2,9 т. 4 октября того же года "Кагуя" вышла на окололунную орбиту, после чего от нее отделились два вспомогательных аппарата весом 53 кг каждый - спутник-ретранслятор "Окина" и научный зонд "Оюна". В ходе этой миссии была составлена подробная топографическая карта Луны, уточнены данные о том, когда на естественном спутнике Земли прекратилась вулканическая активность. 10 июня 2009 года "Кагуя" завершила работу и упала на поверхность Луны.

Продолжения программа SELENE не получила. В марте 2015 года было объявлено о ее закрытии.

Космический аппарат "Омотэнаси"

16 ноября 2022 года в ходе запуска на Луну американского беспилотного космического корабля Orion в качестве попутной нагрузки был выведен японский малый аппарат "Омотэнаси" (OMOTENASHI). Запуск был проведен в рамках американской лунной программы Artemis из Космического центра им. Джона Кеннеди в штате Флорида при помощи ракеты-носителя SLS (Space Launch System).

Главной целью небольшого зонда "Омотэнаси" весом 12,6 кг, разработанного JAXA и Токийским университетом, была отработка технологии "полужесткой" посадки на поверхность Луны. Однако после отделения от американского корабля связь с японским зондом была потеряна. В JAXA сообщили, что причиной неполадки, вероятнее всего, стало неполное закрытие клапана газоструйного двигателя "Омотэнаси", что привело к потере ориентации в космическом пространстве. Предположительно, клапан открылся еще на Земле, пока космический аппарат три года ждал запуска.

Международная миссия "Рашид" - "Хакуто"

В апреле 2021 года частная японская компания Ispace (основана в 2010 году) подписала с Космическим центром им. Мухаммеда бен Рашида (Дубай, ОАЭ) контракт на выполнение совместной миссии по исследованию Луны. Разработанный Ispace посадочный аппарат получил название Hakuto-R ("хакуто" с японского "лунный заяц"). Он представлял собой многогранник высотой 2,3 м и шириной 2,6 м, весом 1 050 кг. Hakuto-R мог доставить на поверхность Луны полезный груз весом около 30 кг. Для посадки на лунную поверхность он был оснащен четырьмя раскладывающимися амортизирующими опорами. Планировалось, что японский аппарат доставит на Луну планетоход "Рашид" ОАЭ, а также небольшой робот SORA-Q разработки JAXA.

11 декабря 2022 года Hakuto-R с луноходом "Рашид" был запущен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) при помощи ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX. Однако миссия потерпела неудачу. 25 апреля 2023 года японский аппарат в последние секунды перед посадкой резко ускорился и совершил жесткую посадку на Луну.

SLIM

С 2016 года JAXA занималась разработкой миссии SLIM (англ. Smart Lander for Investigating Moon, "умный посадочный аппарат для изучения Луны"). В рамках этого проекта был построен 200-килограммовый космический аппарат, предназначенный для изучения кратеров и рельефа Луны с помощью технологий, аналогичных тем, что применяются в системах распознавания лиц. SLIM также оснащен специальной камерой для измерения количества железа и других элементов, содержащихся в породах на лунной поверхности.

7 сентября 2023 года исследовательский модуль SLIM был запущен с космодрома Танэгасима (префектура Кагосима) ракетой-носителем H-2A. Изначально его планировалось отправить на Луну в мае 2023 года при помощи новой японской ракеты H3. Но аварийный первый пуск носителя, состоявшийся двумя месяцами ранее (7 марта), привел к пересмотру сроков запуска космического аппарата.

25 декабря SLIM успешно вышел на окололунную орбиту. Перед началом спуска на поверхность Луны специалисты провели несколько проверок и корректировок курса космического аппарата. Во время прилунения JAXA планирует экспериментально опробовать технологию высокоточной посадки, с погрешностью не более 100 м.

Ожидается, что японский модуль проработает на поверхности спутника Земли лунный день, то есть около 14 земных суток. Полученные данные предполагается использовать, в частности, в рамках американской лунной программы Artemis.