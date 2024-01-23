Что известно о строительстве АЭС "Эд-Дабаа" в Египте с участием России

Президенты двух стран Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси 23 января 2024 года принимают участие в церемонии заливки бетона в основание четвертого энергоблока электростанции

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 января 2024 года президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси принимают участие в церемонии заливки бетона в основание четвертого энергоблока строящейся АЭС "Эд-Дабаа" в Египте. Ее возведением занимается госкорпорация "Росатом".

История строительства АЭС

Еще в 1981 году руководство Египта подписало с Францией соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, предполагающее строительство атомной электростанции. Необходимость ее возведения была обусловлена дефицитом энергетических ресурсов Египта - нехватка природного газа и нефти была серьезной проблемой для страны с одним из самых быстрорастущих в мире населением, которое в тот момент достигало 45 млн человек (сейчас - 111 млн). Французская компания "Фраматом" (ныне "Арева") провела изыскания, в ходе которых было выбрано место для будущей станции в местечке Эд-Дабаа на берегу Средиземного моря в провинции Матрух (300 км к северо-западу от Каира). Однако этот проект не был реализован.

В 2007 году Египет вернулся к идее строительства АЭС. О заинтересованности участвовать в проекте заявили компании из США, Франции, Японии, Южной Кореи и Китая, а также российская госкорпорация "Росатом". Проведению международного тендера помешали сначала технические трудности, а затем начавшаяся в Египте в 2011 году революция и последовавшая за ней политическая нестабильность.

Сотрудничество с Россией

После преодоления политического кризиса и прихода к власти в 2014 году Абдель Фаттаха ас-Сиси было принято решение вернуться к реализации проекта. В рамках визита в Каир президента РФ Владимира Путина в феврале 2015 года стороны подписали меморандум о взаимопонимании в сфере атомной энергетики, предусматривающий возможность сотрудничества в строительстве АЭС.

19 ноября 2015 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение (вступило в силу 13 января 2016 года), предполагающее сооружение четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый (реакторы ВВЭР третьего поколения). В нем также были прописаны вопросы обеспечения будущей АЭС ядерным топливом, обязательства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту энергоблоков на протяжении 10 лет, обучение студентов из Египта в Национальном ядерном университете МИФИ в Москве. Кроме того, российская сторона обязалась построить специальное хранилище и поставлять контейнеры для отработанного ядерного топлива. Стоимость контракта - $30 млрд, $25 млрд из них - российский кредит, погашение по нему начнется после ввода АЭС в эксплуатацию, завершить выплаты Каир планирует в течение 35 лет.

Строительство

19 мая 2016 года Абдель Фаттах ас-Сиси издал указ, одобряющий строительство АЭС на кредитные средства, предоставляемые Россией. 5 сентября 2017 гоад Госсовет Египта согласовал контракты на строительство Росатомом АЭС "Эд-Дабаа". 11 декабря 2017 года по итогам визита президента России Владимира Путина в Египет были подписаны акты о начале работ по генеральному контракту на сооружение АЭС и контракту на поставку ядерного топлива для нее. Начать строительство планировалось в 2020 году. Однако оно было отложено из-за пандемии коронавируса.

Возведение первого энергоблока началось в июле 2022 года, второго - в ноябре 2022 года, третьего - в мае 2023 года.

Заказчиком проекта выступает Управление по атомным электростанциям Египта, генеральный проектировщик и генеральный подрядчик - предприятия госкорпорации "Росатом" АО "Атомэнергопроект" (Россия) и АО "Атомстройэкспорт" (Россия), субподрядчики - египетские компании The Arab Contractors и Hassan Allam.