Что известно об уголовном деле в отношении Ивана Белозерцева

Экс-губернатора Пензенской области приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу за получение взятки

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 января 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в более 450 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. Кроме того, бывший глава региона признан виновным в незаконном хранении оружия.

Иван Белозерцев

Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в Орловской области. С 1980-х годов, после окончания танкового училища, служил в Вооруженных силах СССР, работал заместителем военного комиссара Пензенской области по работе с личным составом, был начальником отдела кадров и учета офицеров запаса региона. В 2000-х годах неоднократно избирался депутатом Пензенской городской думы, являлся председателем городского парламента и главой Пензы. В 2012-2015 годах - депутат, председатель заксобрания Пензенской области. 25 мая 2015 года указом президента РФ был назначен врио губернатора Пензенской области. 13 сентября того же года победил на выборах главы региона с результатом 86,04%. 13 сентября 2020 года вновь был избран руководителем Пензенской области, получив 78,72% голосов избирателей.

Задержание

21 марта 2021 года Белозерцев был задержан в Пензе сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взяток. Вместе с ним задержали еще пять человек: председателя совета директоров группы фармацевтических компаний "Биотэк", экс-сенатора от Пензенской области Бориса Шпигеля, его жену - финансового директора "Биотэк" Евгению Шпигель, директора ОАО "Фармация" (входила в группу "Биотэк) Антона Колоскова, водителя Белозерцева Геннадия Маркова и родного брата супруги губернатора, замдиректора бюджетного учреждения правительства региона Федора Федотова.

На основании материалов МВД РФ в отношении задержанных главное следственное управление Следственного комитета (СК) России возбудило уголовное дело по факту дачи, получения взятки и посредничестве во взяточничестве.

21 марта 2021 года главу Пензенской области этапировали в Москву. В ходе обысков в его доме и кабинете обнаружили около 500 млн рублей наличными.

Предъявление обвинений и арест

22 марта 2021 года губернатору Пензенской области Белозерцеву предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), Шпигелю, его жене и Колоскову - в даче взятки (ч. 5 ст. 291), Геннадию Маркову и Федору Федотову - в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1).

В тот же день Басманный суд Москвы заключил Белозерцева под стражу (впоследствии срок его ареста неоднократно продлевался). Арестованы были и другие фигуранты дела. Все обвиняемые не признали вину в инкриминируемых им преступлениях.

Суть обвинений

По данным следствия, с 3 июня 2019 года по 29 сентября 2020 года Белозерцев лично и через посредников Маркова и Федотова получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова крупные суммы наличных и швейцарские наручные часы Breguet стоимостью более 5 млн рублей. Общая сумма взяток превышает 30 млн рублей. Кроме того, в 2020 году Шпигель незаконно передал Белозерцеву в безвозмездное пользование автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 5 млн рублей.

Незаконное вознаграждение, по данным СК, предназначалось за обеспечение заключения учреждениями здравоохранения Пензенской области государственных контрактов с ОАО "Фармация" на оказание услуг по приемке, контролю качества, хранению и доставке лекарственных препаратов.

Отставка Белозерцева

23 марта 2021 года Белозерцев был снят с должности губернатора в связи с утратой доверия президента РФ. 25 марта того же года президиум политсовета пензенского регионального отделения "Единой России" приостановил членство Белозерцева в партии.

26 марта 2021 года указом главы государства врио губернатора области был назначен сенатор Олег Мельниченко, бывший вице-губернатор и заместитель председателя правительства Пензенской области.

Арест имущества

19 апреля 2021 года Басманный суд Москвы арестовал денежные средства и имущество Белозерцева, Шпигеля и их родственников. Как сообщили в пресс-службе суда, арест наложен на деньги в разной валюте в размере около 230 млн рублей, €300 тыс. и $100 тыс. Кроме того, у Белозерцева было арестовано 7 земельных участков и 5 объектов недвижимости в Пензенской области, у Шпигеля - 10 земельных участков и 5 объектов недвижимости в Московской области и Ялте (Республика Крым).

Новое дело о незаконном хранении оружия

В конце декабря 2021 года стало известно, что в отношении Белозерцева было возбуждено новое дело о незаконном хранении оружия. Ранее в ходе обысков у бывшего губернатора нашли незарегистрированное боевое оружие. Было установлено, что в 2021 году Белозерцев незаконно приобрел пистолет Макарова (ПМ) и 96 патронов к нему, которые он хранил в своем служебном помещении.

Судебный процесс

В середине октября 2022 года Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении экс-губернатора Пензенской области Белозерцева и других фигурантов дела. Были допрошены 155 свидетелей, проведены 20 судебных экспертиз. Дело насчитывает 164 тома.

24 октября 2022 года Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Белозерцева о получении взятки в особо крупном размере и незаконном обороте оружия и боеприпасов. Оно было направлено в Верховный суд (ВС) РФ для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности. 9 ноября ВС принял решение о направлении дела в Измайловский суд Москвы.

Первое судебное слушание по существу должно было состояться 2 марта 2023 года. Однако заседание неоднократно переносилось в связи с состоянием здоровья Бориса Шпигеля, который испытывает проблемы с сердцем.

Рассмотрение дела по существу началось 17 марта 2023 года в закрытом режиме на территории столичного СИЗО "Матросская Тишина" из-за тяжелого состояния здоровья Шпигеля. Журналистов на процесс не допускают.

28 ноября 2023 года представитель гособвинения потребовал приговорить Белозерцева к 13 годам колонии строгого режима, а бывшего сенатора, Шпигеля - к 12 годам. Жену Шпигеля прокурор попросил приговорить к 9 годам колонии общего режима.