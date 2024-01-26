Характеристики и история строительства атомных ледоколов проекта 22220

Президент РФ Владимир Путин 26 января дал разрешение на начало строительства пятого серийного атомного ледокола "Ленинград"

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 января 2024 года в Санкт-Петербурге на Балтийском судостроительном заводе президент РФ Владимир Путин дал разрешение на начало строительства пятого серийного атомного ледокола "Ленинград" проекта 22220. ТАСС подготовил материал о судах этого проекта.

Основные сведения

Ледоколы типа ЛК-60Я проекта 22220 - серия российских универсальных атомных ледоколов для работы в Северном Ледовитом океане. Предназначены для замены судам типа "Арктика" (проект 10520), "Россия" (проект 10521) и "Таймыр" (проект 10580), у которых в 2020-х годах закончатся сроки эксплуатации. Индекс ЛК-60Я расшифровывается как "ледокол с ядерной силовой установкой мощностью 60 мегаватт". Эти суда предназначены для обслуживания Северного морского пути и проведения экспедиций в Арктике.

Технический проект был разработан в 2009 году ОАО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг" (Санкт-Петербург). Силовая установка спроектирована в начале 2010-х гг. специалистами АО "Опытное конструкторское бюро машиностроения им. И. И. Африкантова" (Нижний Новгород), ее изготовитель - ПАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск". Строительство судов ведется на мощностях АО "Балтийский завод" (в составе "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК).

19 октября 2023 года заместитель генерального директора по судостроению, плавучей энергетике и морской технике АО "Атомэнергомаш" (машиностроительный дивизион Росатома) Владимир Аптекарев заявил ТАСС, что ледоколы проекта 22220 являются самыми высоколокализованными отечественными судами.

В декабре 2023 года премии правительства РФ в области науки и техники были удостоены четыре специалиста "ОКБМ Африкантов" (машиностроительный дивизион Росатома), ответственные за разработку ядерной реакторной установки РИТМ-200 для ледоколов проекта 22220: главный конструктор Юрий Фадеев, главный конструктор Олег Бых, начальник отдела Владимир Болнов и начальник бюро Константин Вешняков.

Конструкция

Особенность конструкции универсальных атомных ледоколов проекта 22220 - балластные емкости для воды, позволяющие менять осадку судна. Атомоход ЛК-60Я может работать как в западном районе Арктики (Баренцево, Печорское и Карское моря), где он способен "усаживаться", увеличивая проходимость во льдах, так и на реках Арктического региона (участки Енисея на Дудинском направлении и в районе Обской губы), где судно может сбрасывать балласт и подвсплывать, чтобы не задеть дно на мелководье. По оценкам экспертов госкорпорации "Росатом", использование одного такого двухосадочного атомохода вместо двух ледоколов (тяжелого типа "Арктика" и мелкосидящего типа "Таймыр") позволит снизить в 1,5-1,8 раза затраты на ледокольную проводку судов.

Срок службы спроектированной для ЛК-60Я ядерной реакторной установки РИТМ-200 составляет 40 лет, назначенный ресурс - 320 тыс. часов, время работы одной загрузки топлива - семь лет. Особенность конструкции РИТМ-200 в том, что основной циркуляционный тракт теплоносителя первого контура, активная зона и парогенераторы размещены в интегрированном корпусе - такое решение позволило снизить массу и габариты установки, а также уменьшить риск утечек.

Технические характеристики

длина - 173,3 м;

ширина - 34 м;

водоизмещение - 33 540 тонн;

высота борта - 15,2 м;

осадка в режиме линейного ледокола - 10,5 м, в режиме с ограниченной осадкой - 8,5 м;

главная энергетическая установка - два водо-водяных ядерных реактора РИТМ-200 тепловой мощностью 175 мегаватт каждый. Мощность на гребных валах - до 60 мегаватт;

движители - три четырехлопастных гребных винта фиксированного шага;

максимальная скорость хода - 22 узла (40,7 км/ч);

ледопроходимость (предельная толщина сплошного льда, преодолеваемая непрерывным ходом) - 2,9 м;

автономность плавания - 6 месяцев (по запасам провизии), 7 лет (по ресурсу топлива);

экипаж - 52 человека.

История строительства

23 августа 2012 года ФГУП "Атомфлот" (Мурманск) и "Балтийский завод" подписали контракт на строительство головного ледокола проекта 22220, его стоимость составила 36 млрд 959 млн 60 тыс. руб. 29 мая 2014 года "Балтийский завод" заключил с госкорпорацией "Росатом" контракт стоимостью 84 млрд 409 млн руб. на строительство двух серийных ледоколов данного проекта.

21 июля 2017 года гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил журналистам, что график сдачи ледоколов проекта 22220 пришлось сдвинуть (первоначально передача заказчику головного судна ожидалась в 2017 году), поскольку потребовалось "преодолеть отсутствие компетенций подрядчиков", также из-за проблем во взаимодействии между участниками строительства. По словам Лихачева, задержка с вводом в эксплуатацию "Арктики" не приведет к проблемам с доставкой грузов по Северному морскому пути.

Изначально в рамках концепции развития атомного ледокольного флота было запланировано строительство пяти ледоколов проекта 22220. В конце 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил бюджетные средства на постройку еще двух ледоколов: пятого и шестого серийных (шестого и седьмого по счету).

Головное судно проекта, "Арктика", было заложено на Балтийском заводе 5 ноября 2013 года (строительный номер 05706). Спущено на воду 16 июня 2016 года. Торжественная церемония с подписанием акта приема-передачи и поднятием на судне российского флага состоялась 21 октября 2020 года в Мурманске в присутствии Мишустина. В акватории Севморпути "Арктику" начали использовать в декабре 2020 года;

Первый серийный ледокол, "Сибирь", был заложен 26 мая 2015 года (строительный номер 05707), спуск на воду состоялся 22 сентября 2017 года. Передан заказчику 24 декабря 2021 года;

Второй серийный ледокол, "Урал", заложен 25 июля 2016 года (строительный номер 05708). Спущен на воду 25 мая 2019 года Церемония поднятия на борту флага состоялась 22 ноября 2022 года;

Третий серийный ледокол, "Якутия", заложен 26 мая 2020 года (строительный номер 05709). Спущен на воду 22 ноября 2022 года;

Четвертый серийный ледокол, "Чукотка", заложен 16 декабря 2020 года (строительный номер 05712);

Пятый серийный ледокол, "Ленинград", заложен 26 января 2024 года;

Шестой серийный ледокол, "Сталинград", планируется заложить в 2025 году.

Названия "Арктика" и "Сибирь" носили атомные ледоколы второго поколения (проекта 10520). Они были построены в 1975 и 1977 годах, к настоящему времени выведены из эксплуатации.