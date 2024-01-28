Экономическое сообщество стран Западной Африки. История, структура и деятельность

Буркина-Фасо, Нигер и Мали 28 января объявили о выходе из ECOWAS

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 января 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), обвинив организацию в отходе "от идеалов отцов-основателей и духа панафриканизма". Ранее членство этих государств в объединении было приостановлено в результате произошедших там военных переворотов. ТАСС подготовил материал об истории, структуре и деятельности ECOWAS.

История, цели, членство

Договор о создании Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS; The Economic Community of West African States) был подписан в Лагосе (Нигерия) 28 мая 1975 года. Учредителями объединения стали Дагомея (с 1975 года - Бенин), Верхняя Вольта (с 1984 года - Буркина-Фасо), Кот-д’Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьерра-Леоне, Того и Мавритания (вышла в 2000 году). В 1976 году к Сообществу присоединилась Кабо-Верде. 24 июля 1993 года Лагосский договор был обновлен. Целями организации определены продвижение экономической интеграции стран региона, поэтапное создание таможенного и валютного союза, а затем общего рынка. По данным Всемирного банка на 2022 год, на территории государств - членов ECOWAS проживали более 420 млн человек, совокупный ВВП Сообщества составлял $760,6 млрд.

Структура

Высшим органом, определяющим политику ECOWAS и осуществляющим контроль за деятельностью всех его органов, является Конференция глав государств и правительств, которая созывается не реже одного раза в год. На ней из числа глав государств - членов Сообщества на один год избирается председатель ECOWAS (в настоящее время президент Нигерии Бола Тинубу). Саммиты могут принимать решения о введении тех или иных санкций (вплоть до исключения из организации) в отношении какой-либо страны - члена ECOWAS в случае невыполнения или нарушения ею обязательств в рамках Сообщества.

Организационную структуру институтов ECOWAS, рабочие программы и бюджет утверждает Совет министров. Его возглавляет министр (ответственный за дела ECOWAS) того государства, глава которого был избран председателем Сообщества.

В 1994 году был учрежден парламент ECOWAS (первая сессия созвана в ноябре 2000 года). Он выполняет консультативно-совещательную функцию. Состоит из 115 депутатов, избираемых национальными парламентами стран-участниц из своих членов. Каждое государство имеет минимум пять мест, остальные распределяются в соответствии с численностью населения. Наибольшее представительство - 35 депутатов - у Нигерии.

В 2007 году была создана Комиссия ECOWAS, занимающаяся разработкой рекомендаций и оказанием консультационных услуг. В ее составе председатель Комиссии ECOWAS, его заместитель, 12 комиссаров и ревизор, которые назначаются на четыре года на саммите. В институциональную структуру ECOWAS также входят Суд сообщества, Экономический и социальный совет, Западноафриканская организация здравоохранения, Банк инвестиций и развития, Фонд регионального развития, Региональный инвестиционный банк, Западноафриканский валютный институт и другие учреждения.

Официальные и рабочие языки ECOWAS - английский, французский и португальский. Штаб-квартира находится в Абудже (Нигерия).

Экономика

К настоящему времени Сообщество достигло определенных успехов в вопросах экономической интеграции. В частности, были приняты меры по сокращению или отмене таможенных пошлин в торговле между странами-участницами и общие внешние тарифы для торговли с третьими странами. Так, в 1980 году было одобрено решение о беспошлинном движении необработанного сельскохозяйственного сырья, а в 1990 году - аналогичное решение в отношении 90 промышленных товаров, производимых из африканского сырья. В декабре 2017 года был принят таможенный кодекс ECOWAS, что означает превращение организации в полноценный таможенный союз. С 2015 года действует общий внешний тариф на товары из третьих стран (от 0 до 35% в зависимости от степени обработки товаров).

Углублению интеграции способствует безвизовое передвижение рабочей силы, вступившее в действие в 1980 году и право на хозяйственную деятельность на всей территории сообщества, введенное в 1992 году. Для облегчения передвижения населения в 2014 году было принято решение о введении унифицированного биометрического паспорта (процесс выдачи таких паспортов начат в некоторых странах).

Созданы или находятся в стадии реализации крупные инфраструктурные проекты. В 2008 году был запущен газопровод Нигерия - Бенин - Того - Гана. При финансовой поддержке Всемирного банка, Евросоюза и Китая ведется строительство транснациональной автомобильной магистрали из Лагоса (Нигерия) до Нуакшота (Мавритания). Завершаются работы по сооружению линий электропередач между Кот-д'Ивуаром, Либерией, Сьерра-Леоне и Гвинеей протяженностью более 1300 км с целью объединения энергосистем этих стран в региональную энергетическую сеть Западноафриканского энергетического пула (West Africa Power Pool, WAPP, создан в 1999 году). Началось строительство новых железнодорожных магистралей - от Лагоса до Дакара (Сенегал) вдоль атлантического побережья.

Валютные союзы внутри ECOWAS

С 1994 года в рамках ECOWAS действует Западноафриканский экономический и валютный союз (The West African Economic and Monetary Union, UEMOA), объединяющий восемь стран - Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Того и Гвинею-Бисау, использующих в качестве валюты франк КФА (франк Африканского финансового сообщества или западноафриканский франк), привязанный к евро.

Семь стран, не входящих в зону франка КФА и использующих национальную валюту, в 2000 году образовали Западноафриканскую валютную зону (West African Monetary Zone, WAMZ). Это Гамбия, Гана, Либерия, Сьерра-Леоне, Нигерия и Гвинея.

Предполагается, что эти зоны будут объединены и в регионе начнет хождение единая валюта. На заседании глав государств и правительств Сообщества в июне 2019 года в Абудже было утверждено название единой валюты - эко (производное от первых трех букв аббревиатуры ECOWAS). На саммите также было зафиксировано, что эко будет иметь плавающий валютный курс. По итогам работы саммита ECOWAS в июне 2021 года глава Комиссии организации Жан-Клод Касси Бру заявил, что единая валюта 15 стран Западной Африки появится в 2027 году.

Миротворческая деятельность

Важное место в деятельности ECOWAS отводится миротворчеству и разрешению внутренних конфликтов и политических кризисов в странах Сообщества. В 1978 году был принят протокол о ненападении, в 1981 году - о взаимопомощи в вопросах обороны. В 1990 году для проведения миротворческой операции в Либерии было сформировано объединенное воинское подразделение ЭКОМОГ (ECOWAS Monitoring Group), эта миссия действовала в Либерии до конца 1998 года. Впоследствии военные подразделения ECOWAS привлекались для операций в Сьерра-Леоне (1997-2000), Гвинее-Бисау (1998-1999, 2012-н.в.), вновь в Либерии (2003), в Мали (2013). В 2009 году было утверждено решение о создании Сил быстрого реагирования ECOWAS как составной части Межафриканских сил быстрого реагирования Африканского союза.

В 1998 году странами было достигнуто соглашение о введении моратория на импорт, экспорт и производство легкого стрелкового оружия. С 1999 года действует Механизм предотвращения, регулирования и разрешения конфликтов, он осуществляется Советом старейшин и Советом безопасности и посредничества, который состоит из министров иностранных дел ряда стран региона. ECOWAS принимало участие в политическом урегулировании кризисов в Гвинее (2007-2010), Нигере (2009-2010), Кот-д’Ивуаре (2010-2011), Буркина-Фасо (2014), Гамбии (2016-2017), Гвинее-Бисау (2015-2018, 2019) и других странах.

Финансирование

Бюджет организации формируется на основании ежегодных взносов, их размер варьируется в зависимости от показателей социально-экономического развития стран-участниц (рост ВВП и так далее). Главным донором ECOWAS является Нигерия, на долю которой приходится до 30% общих бюджетных средств Сообщества. Финансирование совместных проектов ECOWAS осуществляется из Фонда сотрудничества, компенсаций и развития, дотируемого с 1988 года Африканским и Исламским банками развития.