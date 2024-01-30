История Российского движения детей и молодежи "Движение первых"

30 января на территории международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ открылся II съезд движения

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 января 2024 года в Москве на территории международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ открылся II съезд Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Он будет проходить до 1 февраля.

ТАСС подготовил материал об истории и становлении этой организации.

Детские движения в СССР и РФ, "Большая перемена"

В советское время воспитание детей и юношества проходило в рамках коммунистической идеологии. Самыми массовыми в СССР были Всесоюзная пионерская организация им. В. И. Ленина (ее члены назывались пионерами) и Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (комсомольцами). Школьники младших классов перед вступлением в пионеры носили название "октябрят" (в честь Октябрьской революции 1917 года). Эта система охватывала практически все подрастающее поколение. Созданный в 1990 году вместо комсомола Российский союз молодежи (РСМ), а также многочисленные постсоветские детско-юношеские организации уже не претендовали на массовость своих предшественников. Численности более 1 млн членов удалось добиться Российскому движению школьников (РДШ, было образовано в 2015 году) и военно-патриотическому движению "Юнармия" (2016).

С 2020 года в РФ стал проводиться всероссийский конкурс "Большая перемена", ставший самым масштабным проектом для детей и подростков в стране. В отличие от традиционных школьных олимпиад конкурс оценивает умение работать в команде, творческие мышление, способность находить нестандартные навыки. Организацией "Большой перемены" занимаются Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей", АНО "Большая перемена". Конкурс проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования (Минобрнауки) и Министерства просвещения (Минпросвещения) РФ.

Принятие закона о РДДМ

20 апреля 2022 года президент РФ Владимир Путин провел в Екатерининском зале Кремля заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". На встрече ученица 7-го класса средней школы №54 Севастополя Диана Красовская, участвовавшая в 2021 году в конкурсе "Большая перемена", рассказала об акции "Рука помощи" детям Донбасса. Эта акция была организована по всей России во взаимодействии с другими ребятами из "Большой перемены". Диана Красовская обратилась к главе государства с предложением создать "общее детское движение", которое бы всех объединило. Владимир Путин назвал идею хорошей.

19 мая 2022 года в Государственную думу РФ был внесен законопроект "О российском движении детей и молодежи "Большая перемена". Авторами инициативы выступили представители всех политических фракций нижней палаты, а также ряд членов Совета Федерации. Среди них были заместители председателя Госдумы Анна Кузнецова, Борис Чернышов, Владислав Даванков, главы комитетов ГД - по молодежной политике Артем Метелев, по просвещению Ольга Казакова, по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева, по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, а также вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, сенатор Любовь Глебова и другие.

7 июня 2022 года Госдума РФ приняла законопроект о "Большой перемене" в первом чтении. Ко второму чтению, которое состоялось 5 июля, в документ был внесен ряд поправок. В частности, инициаторы предложили оставить организацию без названия, чтобы дети могли самостоятельно его выбрать. 6 июля нижняя палата приняла федеральный закон в третьем, окончательном чтении. 8 июля его одобрил Совет Федерации.

14 июля 2022 года Путин подписал федеральный закон "О российском движении детей и молодежи".

Законом определено, что новая организация детей и молодежи (РДДМ) является добровольным, самоуправляемым общероссийским общественно-государственным движением. Цели деятельности движения: содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи; содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга; создание равных возможностей для всестороннего развития и самореализации молодого поколения; подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей.

В документе говорится, что на деятельность движения будут выделяться ежегодные субсидии из федерального бюджета, органы публичной власти должны оказывать ему поддержку и содействие. 28 сентября 2022 года Путин поручил ежегодно с 2023 года выделять на РДДМ более 21 млрд рублей.

Учредительное собрание движения

20 июля 2022 года в международном детском центре "Артек" (Республика Крым) в рамках финала конкурса "Большая перемена" состоялось учредительное собрание РДДМ. В нем приняли участие представители администрации президента РФ, органов исполнительной власти, крупнейших детских общественных организаций и движений федерального и регионального уровней.

В число учредителей нового движения вошли 26 организаций, в том числе АНО "Большая перемена", РСМ, РДШ, "Юнармия", "Российские студенческие отряды", Ассоциация волонтерских центров, Всероссийский студенческий корпус спасателей и другие.

На учредительном собрании было принято решение пока называть организацию Российским движением детей и молодежи - до ее первого съезда, на котором сами участники РДДМ утвердят окончательное название. 18 ноября - 10 декабря 2022 года движение на своей странице в соцсети "ВКонтакте" провело голосование по этому вопросу. В ходе голосования по состоянию на 25 ноября в пятерку лидеров входили названия: "Движение имени Гагарина" (21,82% голосов), "Российское движение детей и молодежи" (18,42%), "Пионеры" (17,09%), "Большая перемена" (15,28%), "Юность" (9,75%)".

Первый съезд РДДМ

В декабре 2022 года в Москве прошел первый съезд РДДМ при участии делегатов из всех 89 регионов России, включая Луганскую и Донецкую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области, которые вошли в состав РФ в 2022 году.

Делегаты съезда приняли устав организации, утвердили 11 общих ценностей (жизнь и достоинство; патриотизм; дружба; добро и справедливость; мечта; созидательный труд; взаимопомощь и взаимоуважение; единство народов России; историческая память; служение Отечеству; крепкая семья), 5 миссий ("Быть с Россией", "Быть человеком", "Быть вместе", "Быть в движении", "Быть первыми") и 12 направлений движения.

Съезд утвердил окончательное название организации - "Движение первых". Согласно уставу, полное название - Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых", сокращенное - Российское движение детей и молодежи "Движение первых" или РДДМ "Движение первых". По словам председателя правления РДДМ Григория Гурова, название "появилось у ребят как один из вариантов альтернативы пионерам".

22 декабря 2022 года Путин назвал достойным название, выбранное участниками РДДМ. 19 апреля 2023 года на совещании с членами правительства глава государства посоветовал решить, как использовать слово "пионеры" для современного детского движения. Владимир Путин подчеркнул, что "этот термин, это название, в отличие, скажем, от комсомола - Коммунистический союз молодежи, лишено какой-то идеологической окраски". 1 июня 2023 года в видеообращении к участникам фестиваля "Движения первых" президент РФ отметил, что РДДМ возрождает на современном уровне добрые традиции пионерской организации. При этом, по словам Владимира Путина, движение не копирует, а дополняет и обогащает их своими актуальными инициативами.

Руководящие органы

Высшим руководящим органом РДДМ "Движение первых" является съезд (созывается не реже одного раза в два года). Также в органы управления входят: наблюдательный совет, возглавляемый президентом РФ; координационный совет (постоянно действующий руководящий орган), формируемый набсоветом; правление (коллегиальный исполнительный орган) во главе с председателем (назначается и освобождается от должности главой государства), который осуществляет общее руководство текущей деятельностью движения.

Председателем наблюдательного совета организации является Владимир Путин. В качестве членов в его состав входят: первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощники главы государства Андрей Фурсенко, Максим Орешкин, вице-премьеры РФ Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, федеральные министры - науки и высшего образования Валерий Фальков, просвещения Сергей Кравцов, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и другие. Первое заседание набсовета Путин провел 1 сентября 2022 года. Оно прошло в режиме видеоконференции на площадке Музейного и театрально-образовательного комплекса в Калининграде, где глава государства находился с рабочей поездкой.

Председатель координационного совета - Сергей Кириенко. Первое заседание совета состоялось 20 августа 2022 года в Пятигорске (Ставропольский край) в Центре знаний "Машук". На нем было принято решение о создании региональных отделений движения во всех субъектах Федерации.

Председатель правления РДДМ "Движение первых" - Григорий Гуров (бывш. замминистра науки и высшего образования РФ), назначен указом президента от 13 декабря 2022 года.

Участники движения, структура

Участниками "Движения первых" могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам от начального общего до высшего образования, т. е. школьники, студенты колледжей и вузов (от 6 до 18 лет). Организацией их воспитания и досуга занимаются совершеннолетние наставники, которым запрещено быть учредителями или участниками некоммерческих организаций - иностранных агентов. Также в движении могут участвовать общественные и некоммерческие организации (за исключением иноагентов), в том числе другие детские и молодежные общественные объединения.

Системообразующей частью нового движения стало РДШ, которое 18 декабря 2022 года на своем VI съезде приняло решение о своей реорганизации путем присоединения к "Движению первых". По словам главы правления РДДМ Григория Гурова, "Движение первых" стало правопреемником РДШ.

Структура организации, согласно уставу, включает в себя региональные, местные и первичные отделения. В 2023 году региональные отделения открылись во всех 89 субъектах РФ, на начало 2024 года функционировали 2 135 местных и более 42 тыс. первичных отделений. По словам Григория Гурова, к "Движению первых" присоединились более 4,5 млн человек.

Деятельность, проекты

Деятельность "Движения первых" направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также на профессиональную ориентацию молодого поколения. В марте 2023 года РДДМ зарегистрировало собственный телеканал под названием "Движ" и презентовало свой логотип - символ в виде цифры "1" и названием "Первые".

С 2023 года конкурс "Большая перемена" стал одним из флагманских проектов "Движения первых". Также РДДМ запустило проекты: "Университетские смены", "Медиапритяжение", "На связи с природой", "Первая помощь", "Премия первых".

1-2 июня 2023 года РДДМ провело всероссийский фестиваль "Движения первых", в котором в разных форматах приняли участие 5 млн школьников и студентов колледжей. Его мероприятия прошли в Москве, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, а также на территории арт-кластера "Таврида" (Судак, Республика Крым), образовательного центра "Машук" и мастерской управления "Сенеж" (Солнечногорск, Московская область). В рамках фестиваля был дан старт "Академии первых" и проекта "Зарница 2.0".

В рамках международной выставки-форума "Россия" (проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 г. на ВДНХ в Москве) РДДМ "Движение первых" и президентская платформа "Россия - страна возможностей" организовали совместную интерактивную экспозицию в павильоне №1 под названием "Первые в России - стране возможностей". 5 декабря ее осмотрел Владимир Путин.

РДДМ выступило одним из организаторов всероссийского семейного форума "Родные - любимые", прошедшего 19-23 января 2024 года на площадке выставки "Россия" на ВДНХ и ставшего первым официальным событием проводимого Года семьи в России.

II съезд "Движения первых" подведет итоги работы организации в минувшем году и определит приоритетные направления своего развития. По словам председателя правления РДДМ Григория Гурова, в 2023 году в акциях и мероприятиях движения приняли участие более 7 млн человек, на 2024 год запланирована реализация 15 крупных проектов и проведение 30 масштабных мероприятий.

Сайт организации

Официальный сайт РДДМ "Движение первых" - https://будьвдвижении.рф/.