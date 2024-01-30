Что известно о Сергее Бабурине

30 января он заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента РФ

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 января 2024 года лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин представил в ЦИК РФ документы и подписи избирателей в свою поддержку для регистрации на выборах президента. Однако спустя некоторое время он объявил, что снимает свою кандидатуру.

Происхождение, образование

Сергей Николаевич Бабурин родился 31 января 1959 года в Семипалатинске Казахской ССР (ныне Семей, Республика Казахстан). В 1960-х годах семья переехала в Тару Омской области.

В 1981 году Сергей Бабурин окончил юридический факультет Омского государственного университета (ныне ОмГУ им. Ф. М. Достоевского), в 1986 году - аспирантуру юридического факультета Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ЛГУ; ныне Санкт-Петербургский государственный университет).

Доктор юридических наук. В 1986 году в ЛГУ защитил кандидатскую диссертацию на тему "Политико-правовое учение Георга Форстера". В 1998 году в Российской академии государственной службы при президенте РФ защитил докторскую диссертацию на тему "Территория государства: правовые и геополитические проблемы".

Работа в ОмГУ, служба в армии

Был секретарем комитета комсомола юридического факультета ОмГУ.

В 1981-1983 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР, в течение года служил в частях ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

С 1986 года работал на юридическом факультете ОмГУ ассистентом, старшим преподавателем, затем заместителем декана. В 1988 году был избран деканом факультета, занимал должность до 1990 года. Одновременно являлся доцентом кафедры теории и истории государства и права. С 1999 года - профессор кафедры юридического факультета Омского государственного университета.

Партийная деятельность в советские годы

В 1981 году Сергей Бабурин вступил в КПСС.

В 1989 году баллотировался в народные депутаты СССР, однако его кандидатура не была зарегистрирована окружной избирательной комиссией.

В 1990-1993 ггода - народный депутат РСФСР, член Верховного совета РСФСР (с 25 декабря 1991 года - РФ), член конституционной комиссии, председатель подкомитета по проблемам Советов народных депутатов и местного самоуправления комитета ВС по законодательству, член комиссии по урегулированию межнациональных конфликтов на Северном Кавказе.

В марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР по Советскому территориальному округу №539 (Омск). Изначально баллотировался в качестве независимого кандидата, в ходе второго тура выборов был поддержан движением "Демократическая Россия". На I съезде народных депутатов РСФСР был избран членом Верховного совета (ВС) республики.

Выступал за принятие декларации о суверенитете России, но в сочетании с требованием о сохранении союзного государства, за постепенный переход к рыночной экономике, за многопартийную систему. Поддержал избрание Бориса Ельцина председателем ВС РСФСР.

Осенью 1990 года стал одним из учредителей, а в 1991 года - координатором (лидером) оппозиционной депутатской группы "Россия".

В 1991 году пытался сформировать "русскую платформу" в КПСС, предлагал отказаться от марксистско-ленинской идеологии и создать на базе компартии "партию национального возрождения". В августе 1991 года Сергей Бабурин заявил о том, что приостанавливает членство в КПСС, "поскольку руководство партии ее предало".

В июле и октябре 1991 года на V съезде народных депутатов РСФСР баллотировался на пост председателя ВС РСФСР. В первом туре ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы числа голосов. При этом за Бабурина проголосовали 412 депутатов, за зампредседателя ВС РСФСР Руслана Хасбулатова - 409 (в голосовании участвовали 880 депутатов). Во втором туре спикером парламента был избран Руслан Хасбулатов (559 голосов). Сергея Бабурина поддержали только 274 депутата.

В 1991 году выступал против предоставления дополнительных полномочий президенту РСФСР Борису Ельцину. 12 декабря 1991 года был одним из шести депутатов Верховного совета РСФСР, проголосовавших против ратификации Беловежских соглашений о ликвидации СССР и создании СНГ, а также одним из трех, голосовавших против денонсации Союзного договора 1922 года (вместе с Владимиром Исаковым и Павлом Лысовым).

Политическая деятельность в начале 1990-х годов, создание РОС

В 1991 году инициировал создание движения "Российский общенародный союз" (РОС), с декабря 1991 года - председатель координационного совета РОС.

С октября 1992 года по июль 1993 года являлся сопредседателем Фронта национального спасения (ФНС) - коалиции оппозиционных президенту РФ Борису Ельцину национально-патриотических и левых организаций.

21 мая 1992 года возглавляемая Сергеем Бабуриным фракция "Россия" добилась принятия российским парламентом постановления, которое объявляло передачу в 1954 года Крымской области в состав Украинской ССР "не имевшей юридической силы". В декабре 1992 года на VII съезде народных депутатов РФ Сергей Бабурин выступил против утверждения кандидатуры Егора Гайдара на пост премьер-министра. На IX съезде в марте 1993 года предлагал отрешить от должности президента РФ Бориса Ельцина и председателя Верховного совета РФ Руслана Хасбулатова.

С 23 сентября 1993 года возглавлял комитет ВС РФ по судебной реформе и вопросам работы правоохранительных органов. Выступал против роспуска президентом РФ Съезда народных депутатов и Верховного совета. С 23 сентября по 4 октября 1993 года находился в здании Верховного совета, блокированном войсками, которые подчинялись Ельцину. 4 октября был арестован, 5 октября освобожден.

Вернулся в Омский государственный университет на должность декана юридического факультета.

Депутат Госдумы РФ I-III созывов

В 1993-1995 годах - депутат Государственной думы РФ I созыва. 12 декабря 1993 года был избран по Центральному одномандатному округу №130 (Омская область; был выдвинут группой избирателей), набрав 35,6% голосов избирателей. Был членом комитета Думы по делам общественных объединений и религиозных организаций, одним из организаторов и руководителей незарегистрированной депутатской группы "Российский путь".

В 1995-1999 годах - депутат Госдумы РФ II созыва, с 18 января 1996 года - заместитель председателя нижней палаты. 17 декабря 1995 года был избран от блока "Власть - народу!" по Центральному одномандатному округу №130 (Омская область), получив 27,45% голосов. Сергей Бабурин также баллотировался в составе федерального списка блока (под вторым номером входил в первую тройку кандидатов), но политическое объединение не преодолело 5-процентный избирательный барьер (1,61%). В Думе являлся сопредседателем депутатской группы "Народовластие". В августе 1996 года возглавил группу из 17 депутатов, выступившую против утверждения Виктора Черномырдина главой правительства РФ. 15 мая 1999 года голосовал за импичмент президенту РФ Борису Ельцину. С 1997 года был заместителем председателя Парламентского собрания Союза России и Белоруссии.

19 декабря 1999 года баллотировался в Госдуму РФ III созыва по списку РОС (возглавлял список кандидатов), а также по Центральному одномандатному округу №130 (Омская область). В Думу не прошел. На выборах список РОС не преодолел 5-процентный барьер, набрав 0,37%. По итогам голосования в округе Бабурин занял третье место из 11 кандидатов (12,01%).

Преподавательская и научная деятельность в 2000-2010 годах

Был директором, президентом некоммерческого партнерства "Институт национальной стратегии реформ" (организация ликвидирована в 2022 года).

В 2000-2001 годах возглавлял кафедру правовых и гуманитарных проблем национальной безопасности института прав человека Московского государственного социального университета, с 2001 года был профессором кафедры теории и истории государства и права Московского государственного университета культуры.

В 2001-2002 годах занимал пост заместителя директора Института социально-политических исследований (ИСПИ) РАН.

В 2002-2012 годах - ректор Российского государственного торгово-экономического университета (РГТЭУ; реорганизован в 2012-2014 годах).

С декабря 2013 года по октябрь 2016 года - ректор негосударственного образовательного учреждения "Европейский институт JUSTO".

С 2014 года был главным научным сотрудником, членом ученого совета ИСПИ РАН.

Политическая и депутатская деятельность в 2000-2007 годах

26 марта 2000 года Сергей Бабурин баллотировался в Государственную думу III созыва на дополнительных выборах по Мытищинскому одномандатному округу №108 (Московская область). Занял второе место (16,99%), проиграв бывшему командующему Московским округом внутренних войск МВД РФ Аркадию Баскаеву (22,26%).

В декабре 2001 года был избран председателем созданной на базе РОС Партии национального возрождения "Народная воля" (в нее также вошли движения "Союз реалистов" Нины Жуковой и "Спас" Владимира Давиденко). В марте 2007 года партия была переименована в "Народный союз". Сергей Бабурин возглавлял организацию до 2008 года, когда она прекратила самостоятельное существование, влившись в РОС.

В сентябре 2003 года был образован избирательный блок "Народно-патриотический союз "Родина", в который вошли партия "Народная воля" Сергея Бабурина, Партия российских регионов Сергея Глазьева и Социалистическая единая партия России (СЕПР) Василия Шестакова. В 2003-2004 годах Сергей Бабурин был сопредседателем "Народно-патриотического союза "Родина" вместе с Сергеем Глазьевым и Дмитрием Рогозиным.

В 2003-2007 годах - депутат Госдумы РФ IV созыва, с 5 марта 2004 года - вице-спикер нижней палаты парламента. 7 декабря 2003 года был избран по списку избирательного блока "Родина" (был пятым номером общефедеральной части списка). В Думе стал заместителем руководителя фракции "Родина", вошел в комитет ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

28 июня 2005 года Сергей Бабурин был исключен из фракции "Родина" по обвинению в "сговоре" с "Единой Россией", а также в действиях, направленных на "раскол и подрыв авторитета" "Родины". Вместе с Бабуриным "Родину" покинули еще несколько парламентариев. В июле 2005 года ими была образована новая фракция - Народно-патриотический союз "Родина" ("Народная воля" - СЕПР), которую возглавил Бабурин. В декабре 2006 года во главе фракции его сменил Геннадий Семигин. В ответ Сергей Бабурин и его сторонники заявили о выходе из фракции и предприняли попытку образовать новое депутатское объединение, однако комитет Госдумы по регламенту отказался поддерживать эту инициативу.

Дальнейшая политическая деятельность

20 сентября 2007 года на съезде партии "Народный союз" был утвержден список кандидатов для участия в выборах депутатов Госдумы РФ V созыва. Его возглавил Сергей Бабурин. Однако Центризбирком РФ признал недействительными более 5% подписей избирателей, представленных партией в поддержку списка, и отказал ей в регистрации.

17 декабря 2011 года состоялся съезд движения "Российский общенародный союз", на котором оно было преобразовано в партию (зарегистрирована в Минюсте РФ в июне 2012 года). Председателем партии был избран Сергей Бабурин.

8 сентября 2013 года Сергей Бабурин баллотировался в Смоленскую областную думу V созыва по списку РОС, однако в региональный парламент не прошел. 14 сентября 2014 года выдвигался в Московскую городскую думу VI созыва от КПРФ по одномандатному округу №5, по итогам голосования занял второе место (24,36%), уступив единороссу Олегу Сороке (32,55%).

18 сентября 2016 года баллотировался в Госдуму РФ VII созыва по списку КПРФ (№14 в региональной группе №37, Москва) и по Тушинскому одномандатному округу №206 (Москва). В Думу не прошел. При распределении депутатских мест по списку КПРФ не получил мандата. В Тушинском одномандатном округе набрал 12,28% голосов, заняв четвертое место из 11 кандидатов.

В 2017 года Сергею Бабурину было отказано в регистрации на выборах губернатора Севастополя. Кроме того, список РОС, который он возглавлял, не был зарегистрирован на выборах в парламент Республики Северная Осетия - Алания VI созыва. Основанием для отказа послужили более 10% недостоверных подписей, предоставленных партией.

22 декабря 2017 года съезд партии "Российский общенародный союз" выдвинул своего лидера кандидатом на пост президента РФ. На выборах 18 марта 2018 года Сергей Бабурин набрал 0,65% голосов, заняв последнее, восьмое место. Главой государства был избран действующий президент Владимир Путин (76,69%).

В 2021 года партия "Российский общенародный союз" не была допущена ЦИК РФ к участию в парламентских выборах из-за недостаточного количества подписей, собранных в поддержку списка кандидатов.

23 декабря 2023 года съезд РОС выдвинул Сергея Бабурина на выборы президента РФ, назначенные на 17 марта 2024 года. Однако 30 января 2024 года Бабурин заявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов.

Участие в других организациях, адвокатская, общественная деятельность

Входил в состав советов при президенте РФ по вопросам совершенствования правосудия (1997-2000) и по реализации приоритетных национальных проектов (2005-2008).

Президент региональной общественной организации содействия координации сотрудничества славянских народов "Славянская академия наук, образования, искусств и культуры" (с 2015 года; Москва), а также Ассоциации юридических вузов (с 2011 года).

Председатель президиума Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предпринимателям и гражданам (2001-2003).

Владелец и директор московского адвокатского бюро "Европейско-Сибирское партнерство" (с 2003 года), соучредитель и совладелец московской коллегии адвокатов "Вирибус унитис" (с октября 2008 года), а также адвокатского бюро "Бабурин, Скуратов и партнеры" (с февраля 2014 года).

Награды, звания, книги

Награжден орденом Дружбы (2006), а также орденами "Честь и слава" II и III степеней (Абхазия, 2005 и 2003), Дружбы (Южная Осетия, 2009) и другими.

Заслуженный деятель науки РФ (2010).

Почетный гражданин Абхазии (2008).

Автор книг "Территория государства. Правовые и геополитические проблемы" (1997), "Современный русский консерватизм: борьба за государство и русскую идею" (2010), "Страж нации. От расстрела парламента до невооруженного восстания РГТЭУ" (2014).