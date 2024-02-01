Что известно о военной помощи стран Евросоюза Украине

Поставки некоторыми странами Евросоюза вооружения Украине начались в 2014 году

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 февраля 2024 года в Брюсселе состоится специальный саммит Евросоюза (ЕС), одной из главных тем которого станет увеличение военной помощи Украине.

ТАСС подготовил материал, содержащий сведения о европейских поставках вооружения киевскому режиму.

Помощь ЕС

Поставки некоторыми странами Евросоюза вооружения Украине начались еще в 2014 году, когда в Киеве в результате госпереворота произошла смена власти. После начала специальной военной операции (СВО) России на Украине 24 февраля 2022 года такая помощь увеличилась в разы.

Она осуществляется через Европейский фонд мира (ЕФМ; European Peace Facility), созданный в 2021 году по инициативе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (глава евродипломатии) Федерики Могерини. Изначально Фонд работал как структура для обеспечения военной помощи правительствам государств в зонах конфликтов, в первую очередь, в странах Африки и Ближнего Востока, где ЕС "поддерживает или намерен поддерживать свои миротворческие миссии". Фонд формируется из взносов стран - членов ЕС, которые рассчитываются пропорционально объемам их ВВП, бюджет ЕФМ - более €12 млрд до 2027 года. После начала СВО основные средства фонда направлялись на поддержку вооружения Украины. Так, из бюджета выплачиваются компенсаций странам ЕС, которые осуществляют военные поставки Киеву (на уровне 40% от рыночной стоимости передаваемых вооружений).

Уже 28 февраля 2022 года нынешний глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС договорились об отправке через ЕФМ на Украину летального оружия на сумму €450 млн и еще €50 млн на нелетальную помощь, топливо и средства защиты. К настоящему времени, по данным сайта Еврокомиссии и заявлению Борреля от 31 января 2024 года, ЕС в рамках ЕФМ мобилизовал €6,1 млрд для военных поставок Украине. С учетом предоставления помощи отдельными странами общая военная поддержка ЕС Украине составила около €28 млрд (в сумму входят и государственные, и коммерческие поставки). В дополнение к этому в октябре 2022 года министры иностранных дел ЕС утвердили создание миссии ЕС по военной помощи Украине (Военная тренировочная миссия ЕС для Украины; EU Military Assistance Mission for Ukraine). Она начала работу 15 ноября 2022 года. К концу января 2024 года в ее рамках было подготовлено около 40 тыс. украинских солдат.

В 2023 году Евросоюз начал разрабатывать новый план. В случае одобрения на саммите 1 февраля 2024 года он предполагает создание нового фонда. Он может задействовать €6,5 млрд из ЕФМ, также в 2024-2027 годах в него предполагается зачисление примерно по €5 млрд в год. В итоге в ближайшие четыре года ЕС сможет компенсировать более €20 млрд странам в обмен на "десятки миллиардов евро" военной помощи Киеву.

Крупнейшие поставщики военной помощи для Украины

В пятерку лидеров по поставкам вооружения Украине из стран ЕС входят Германия, Дания, Польша, Франция и Чехия.

Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США (США - $47 млрд, или €43,8 млрд). По данным правительства ФРГ, в 2022-2023 годах военная помощь составила порядка €7,4 млрд, также уже подтверждены обязательства по выделению в ближайшие годы еще €10,5 млрд. Украине было направлено 18 танков Leopard 2 A6, 30 танков Leopard 1 A5, 5 реактивных систем залпового огня MARS II и 3 системы противовоздушной обороны (ПВО) Iris-T, а также 250 крупнотоннажных грузовиков Zetros, 14 танковых мостоукладчиков Biber, 2 системы противоракетной обороны Patriot, 16 танков для разминирования Wisent 1, 162 БПЛА Vector и другие.

Дания, согласно правительственному отчету, поставила на Украину вооружение на сумму €3,5 млрд. Это 19 самоходных артиллерийских установок Caesar, танки Leopard 1 A5 и Leopard 2 A6, ракеты ПВО и средства на закупку артиллерийских боеприпасов, противокорабельные ракеты Harpoon и пусковую установку к ним, беспилотники и другие.

Франция, согласно парламентскому отчету, представленному в ноябре 2023 года, оказала военную поддержу Киеву на €3,2 млрд. На Украину было поставлено 30 155-мм самоходных артиллерийских установок типа Caesar, около 100 ракет "земля-воздух" Mistral, 2 батареи зенитно-ракетных комплексов Crotale, системы ПВО SAMP/T, десятки единиц бронетехники, в том числе легкие колесные танки AMX-10RC, несколько десятков ракет большой дальности SCALP и другие.

Польша, по заявлению правительства, в 2022-2023 годах предоставила Киеву военную помощь на более чем €3 млрд. В нее вошли 5 истребителей МиГ-29, полученных из запасов ГДР, более 230 танков Т-72 и 14 танков Leopard 2, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, зенитные ракетные комплексы Piorun, 60 танков PT-91 Twardy, 1 570 терминалов спутникового интернета Starlink американской компании Space X, переносные зенитно-ракетные комплексы, беспилотные летательные аппараты и другие.

Чехия с начала СВО поставила Киеву вооружение на сумму примерно €1,1 млрд. В списке более 670 единиц тяжелой техники и средств ПВО, 4,2 млн единиц среднекалиберных и крупнокалиберный боеприпасов, несколько десятков танков Т-72, около 50 БМП-1, самоходные ЗРК "Стрела-10", ударные вертолеты, более 20 реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire, 20 САУ DANA и др. В октябре 2023 года Чехия приступила к ремонту техники ВС Украины.

Критика

В 2023 году президент РФ Владимир Путин отметил, что Украина возлагала много надежд на западную технику, однако ее применение не оказало особого влияния на ход боевых действий. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, западные страны только "подливают масла в огонь" и "приносят больше страданий" Украине, кроме того, оружие, которое они передают Украине, может "распространяться по всему миру и есть риск, что воспользоваться им смогут различные преступные группировки". Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прекращение поставок оружия условием "всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта вокруг Украины".

Против поставок выступают и некоторые лидеры европейских стран. Так, Венгрия отказалась от передачи вооружения Украине и запретила его транспортировку через свою территорию. В 2023 году премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страны, выделяющие финансовую помощь и поставляющие вооружение Украине, являются непосредственными и активными участниками конфликта. По его словам, вместо бессмысленной отправки туда оружия следует продвигать идею прекращения огня и переговоров о мирном урегулировании. Подобного мнения придерживается и президент Хорватии Зоран Миланович. В 2023 году он пообещал, что по мере своих возможностей будет выступать против поставок танков Украине, так как не верит, что они ей помогут. Премьер Словакии Роберт Фицо в октябре 2023 года заявил об отказе правительства направлять Украине военную помощь и намерении сосредоточится на оказании гуманитарной помощи.

В декабре 2023 года Еврокомиссия представила результаты опроса, в соответствии с которым доля граждан ЕС, поддерживающих военную помощь Украине, снизилась с 67% в апреле 2022 года до 48% в августе 2023 года.