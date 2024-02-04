Биография президента Намибии Хаге Гейнгоба

Политик умер 4 февраля 2024 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 4 февраля 2024 года стало известно о смерти президента Намибии Хаге Готфрида Гейнгоба. Ему было 82 года.

Происхождение, образование

Хаге Готфрид Гейнгоб родился 3 августа 1941 года в городе Очиваронго, подмандатной территории Юго-Западная Африка (ЮЗА, с 1968 года - Намибия; на тот момент под управлением Южно-Африканского Союза, в будущем - ЮАР). Гейнгоб принадлежит к родственному бушменам народу дамара (бушмены - коренное население Намибии, в настоящее время около 3% населения).

В 1958-1961 годах обучался в Аугустинеум-колледже в столице Виндхуке. В 1960 году принял участие в студенческой демонстрации против низкого качества образования, за что был отчислен, но через некоторое время восстановлен. После окончания колледжа работал учителем в начальной школе в Цумебе (административный центр области Ошикото на севере ЮЗА). В 1964 году по стипендиальной программе учился в Темплском университете (Филадельфия, США), затем - в Фордемском университете (Нью-Йорк, США), где в 1970 году получил степень бакалавра. В 1974 году окончил магистратуру по направлению "международные отношения" в университете "Новая школа" (Нью-Йорк, США). В 2004 году защитил докторскую степень в Университете Лидса (Великобритания). Тема диссертации - "Образование государства в Намибии: развитие демократии и эффективное управление".

Политическая карьера

В начале 1960-х годов Хаге Гейнгоб примкнул к Народной организации Юго-Западной Африки (СВАПО), которая вела борьбу за независимость от ЮАР (после Второй мировой войны Южно-Африканский Союз отказался передавать ЮЗА под опеку ООН и фактически аннексировал территорию современной Намибии.).

В 1962 году Гейнгоб перебрался в соседнюю Ботсвану, в 1963-1964 годах занимал должность помощника представителя СВАПО в этой стране.

В 1964-1971 годах являлся официальным представителем СВАПО при ООН, а также в странах Северной и Южной Америки. В 1972 году был переведен на службу в секретариат ООН. В 1975 году назначен директором Института ООН для Намибии, созданного с целью подготовки кадров для будущего независимого государства (в 1967 году ЮЗА перешла под опеку ООН, в 1978 году СБ ООН утвердил план по предоставлению независимости Намибии, он вступил в силу в 1989 году).

В 1989 гоуд Гейнгоб вернулся в Намибию и возглавил предвыборную кампанию СВАПО на выборах в Учредительную ассамблею, главной задачей которой стала разработка проекта конституции Намибии. СВАПО, преобразованная в политическую партию, завоевала большинство мест в ассамблее, и Гейнгоб был избран ее председателем.

21 марта 1990 года Намибия провозгласила независимость. В тот же день первый президент страны Сэм Нуйома назначил Хаге Гейнгоба премьер-министром. Гейнгоб возглавлял правительство до 2002 года, когда новым премьер-министром был назначен Тео-Ван Гурираб. Взамен Гейнгобу был предложен пост министра регионального и местного самоуправления и жилищного строительства, однако он отказался от него. Проиграв выборы в политбюро СВАПО, Гейнгоб уехал в США, где руководил работой межправительственного форума "Глобальная коалиция за Африку" (в Вашингтоне). В нем участвовали члены правительств африканских государств и их партнеры по программам развития, преодоления кризисов и разработке новых политических и экономических стратегий.

В 2004 году Гейнгоб был избран в парламент Намибии от СВАПО, возглавил ее парламентскую фракцию и вскоре вернулся в состав политбюро. 29 ноября 2007 года очередной конгресс СВАПО избрал его заместителем председателя партии. В 2008-2012 годах он занимал пост министра торговли и промышленности, а в 2012 году снова был назначен на должность премьера. В 2014 году СВАПО выдвинула его кандидатом в президенты. 28 ноября 2014 года он одержал победу в первом туре президентских выборов, получив свыше 86% голосов избирателей и опередив правоконсервативного политика Макгенри Венаани (4,97%).

Во главе страны

21 марта 2015 года Гейнгоб официально вступил в должность, став первым президентом Намибии, не принадлежавшим к этническому большинству овамбо, а в следующем месяце был избран председателем СВАПО. Его программа предусматривала индустриализацию и оптимизацию государственного управления. В ее развитие в апреле 2016 года был принят план "Харамби" ("вперед" с языка суахили), рассчитанный до 2020 года. Он был направлен на оптимизацию работы государственных служб, экономическое, инфраструктурное развитие, сокращение уровня бедности, недоедания, материнской и детской смертности, обеспечение населения жильем.

Однако президентство Хаге Гейнгоба совпало с замедлением роста экономики, а затем и рецессией. Положение осложнилось в 2019 году самой серьезной за последние 40 лет засухой, а в 2020-2021 годах пандемией COVID-19. В результате рост ВВП, остановившийся еще в 2015 году, в 2020 году продемонстрировал спад почти на 8% (данные Всемирного банка). За все время пребывания Гейнгоба у власти экономика сократилась на 11%, а ВВП на душу населения - с $5,4 до $4,2 тыс. Следствием экономических проблем стал рост безработицы. К концу 2018 года, по данным Статистического агентства Намибии, она превысила 33%.

Кроме того, первый президентский срок Гейнгоба был омрачен крупнейшим в истории государства коррупционным скандалом. Накануне выборов 2019 года на сайте Wikileaks были опубликованы документы о взятках, полученных в 2012 году двумя намибийскими министрами от исландской рыболовной компании Samherji в обмен на доступ к рыболовным квотам страны. Скандал привел к отставке замешанных в нем членов правительства и негативно сказался на рейтинге баллотировавшегося на второй срок Гейнгоба. Тем не менее на выборах, состоявшихся 27 ноября 2019 года, он снова завоевал большинство, получив 56,3% поданных голосов, и победил в первом туре. Ближайший соперник президента - независимый политик Пандулени Итула - получил 29,4%.

Признание, награды

Деятельность Гейнгоба отмечена медалью СВАПО "Онгулумбаше" (1987) и орденом Солнца первой степени (1994). Также он имеет награды других стран. Хаге Гейнгоб - почетный доктор наук Колумбийского колледжа (Иллинойс, США, 1994 год), Университета Нью-Дели (Индия, 1995 год), Намибийского университета (1997), Американского университета в Риме (1998).

Его именем назван столичный стадион для игры в регби (домашняя арена для сборной Намибии по этой игре).

Личные сведения

С 14 февраля 2015 года состоял в третьем браке. Жена - Моника Калондо, бизнесвумен. У Хаге Гейнгоба была дочь от первого брака, а также сын и дочь от второго.