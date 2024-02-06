Что известно об Олжасе Бектенове

Крупнейшая партия Казахстана "Аманат" ("Завет предков") 6 февраля предложила его кандидатуру на должность премьер-министра страны

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 февраля 2024 года крупнейшая партия Казахстана "Аманат" ("Завет предков") предложила главе государства Касым-Жомарту Токаеву кандидатуру руководителя администрации президента Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана. 5 февраля президент принял отставку правительства во главе с Алиханом Смаиловым, причины такого решения не уточнялись.

Олжас Абаевич Бектенов родился 13 декабря 1980 года в Алма-Ате Казахской ССР (ныне Республика Казахстан).

В 2001 году с отличием окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности "юрист" (ныне Университет КАЗГЮУ им. М. С. Нарикбаева).

В 2002-2005 годах - главный специалист отдела в управлении юстиции Алма-Аты.

В 2005-2006 годах был экспертом, затем главным экспертом юридического отдела канцелярии премьер-министра Казахстана.

В 2006-2009 годах работал в Администрации президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

С 2009 по 2012 год занимал должность заместителя председателя комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Казахстана.

В 2012-2014 годах был начальником департамента в центральном аппарате Агентства Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

В 2015-2016 годах - руководитель аппарата акима (мэра) Астаны, заведующий секретариатом руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

С 2016 по 2017 год возглавлял департамент Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Астане.

В 2017-2018 годах - заместитель акима Акмолинской области по вопросам экономики.

В 2018-2019 годах был заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

С июня 2019 по февраль 2022 года - первый заместитель председателя, с февраля 2022 по апрель 2023 года - председатель Агентства Казахстана по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

3 апреля 2023 года указом главы государства Олжас Бектенов был назначен руководителем Администрации президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Генерал-лейтенант антикоррупционной службы (2022).

Награжден орденами "Айбын" ІІ степени (2014), "Да к" ІІ степени (2021).