История выборов президента Азербайджана

В Азербайджане 7 февраля состоятся внеочередные президентские выборы

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 февраля 2024 года в Азербайджане состоятся внеочередные президентские выборы. Они станут девятыми по счету прямыми выборами в истории республики.

ТАСС подготовил материал о том, как в Азербайджане с 1990 года проводились выборы главы государства.

Учреждение поста президента

Институт президентства в республике был введен 18 мая 1990 года. В тот же день Верховный совет Азербайджана избрал президентом Азербайджанской ССР первого секретаря ЦК республиканской компартии Аяза Муталибова. Выборы проводились на безальтернативной основе, за кандидатуру Муталибова проголосовали 316 депутатов (99,1%), против - 3 (0,9%).

5 февраля 1991 года Верховный совет принял постановление о переименовании Азербайджанской ССР в Азербайджанскую Республику.

Первые прямые выборы в 1991 году

Первые прямые выборы главы государства состоялись 8 сентября 1991 года. На высший государственный пост претендовали два кандидата: действующий президент республики Аяз Муталибов и главный редактор газеты "Истиглал" ("Независимость"), один из лидеров Социал-демократической партии Азербайджана Зардушт Ализаде. За неделю до голосования Ализаде снял свою кандидатуру. В результате на пост президента Азербайджана баллотировался только Аяз Муталибов. Он получил поддержку 98,5% избирателей. Против его кандидатуры проголосовали 1,5%. Явка составила 84,4%.

Свержение Аяза Муталибова в 1992 году

Во время президентства Аяза Муталибова резко обострился нагорнокарабахский конфликт, началось открытое вооруженное противостояние между Азербайджаном и Арменией за контроль над Карабахом. На этом фоне оппозиционная партия "Народный фронт Азербайджана" потребовала отставки президента республики.

6 марта 1992 года под давлением оппозиции Муталибов подал в отставку, однако в мае того же года предпринял попытку вернуться во власть. 14 мая Верховный совет республики принял решение о восстановлении Муталибова на посту президента (за проголосовали 219 из 250 депутатов, присутствовавших на заседании). В ответ оппозиция начала в Баку масштабные акции протеста, 15 мая протестующим удалось захватить здания президентского дворца и Верховного совета. Аяз Муталибов бежал из страны.

Внеочередные выборы в 1992 году

7 июня 1992 года состоялись внеочередные выборы президента республики, в которых приняли участие пять кандидатов. Главой государства был избран один из лидеров "Народного фронта Азербайджана" Абульфаз Эльчибей (59,4%). Второе место занял председатель Демократического союза интеллигенции Азербайджана Низами Сулейманов (33%). Остальные три кандидата набрали менее 2% голосов. В выборах приняли участие 76,3% избирателей. Инаугурация Абульфаза Эльчибея состоялась 17 июня 1992 года.

Отставка Абульфаза Эльчибея в 1993 году

Летом 1993 года в Азербайджане начался военный мятеж, организованный сторонниками полковника Сурета Гусейнова. В ночь с 17 на 18 июня президент Абульфаз Эльчибей бежал в Нахичевань. 24 июня 1993 года Верховный совет Азербайджана возложил исполнение президентских полномочий на главу республиканского парламента Гейдара Алиева, бывшего первого секретаря ЦК компартии Азербайджанской ССР, лидера партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"). На фоне обострения внутриполитической ситуации и угрозы гражданской войны 28 августа 1993 года был проведен всенародный референдум, по итогам которого 97,5% граждан высказали недоверие президенту страны Абульфазу Эльчибею. Он был отправлен в отставку.

Внеочередные выборы в 1993 году

На внеочередных президентских выборах 3 октября 1993 года победу одержал Гейдар Алиев. Он набрал 98,8% голосов избирателей при рекордной явке, составившей 97,6%, и занял пост главы государства. Соперники Алиева - доцент педагогического института русского языка и литературы, председатель партии "Единый Азербайджан" Керрар Абилов и предприниматель, лидер партии "Гуммет" ("Энергия") Закир Тагиев - получили 1,01% и 0,15% соответственно. Гейдар Алиев официально вступил в должность 10 октября 1993 года сроком на пять лет.

Выборы в 1998 году

11 октября 1998 года Гейдар Алиев был переизбран на второй срок с результатом 76,11% голосов избирателей. Второе место по итогам голосования занял лидер оппозиционной Партии национальной независимости Азербайджана Этибар Мамедов (11,6%), третье - председатель партии "Независимый Азербайджан" Низами Сулейманов (8,06%). Остальные три претендента на высший пост получили менее 1% голосов. В выборах приняли участие 79,18% избирателей. Инаугурация Гейдара Алиева состоялась 18 октября 1998 года

Референдум в 2002 году

24 августа 2002 года по инициативе действующего президента Гейдара Алиева состоялся референдум по изменению конституции республики. По итогам плебисцита в текст основного закона было вынесено 39 поправок. В том числе был одобрен новый порядок избрания президента - "большинством более половины голосов избирателей, участвующих в голосовании" вместо ранее действовавшей нормы о "большинстве в две трети" (за - 96,99%). В голосовании приняли участие 83,86% избирателей.

Выборы в 2003 году

Очередные выборы главы государства были назначены на 15 октября 2003 года. За несколько дней до голосования, 2 октября, действующий президент страны Гейдар Алиев снял кандидатуру в пользу сына Ильхама Алиева, премьер-министра Азербайджана, которого назвал своим "политическим наследником".

В выборах 15 октября 2003 года участвовали восемь кандидатов. Президентом Азербайджана был избран Ильхам Алиев, получивший 76,84% голосов избирателей. Его ближайший соперник, лидер оппозиционной партии "Мусават" ("Равенство") Иса Гамбар, набрал 13,97%. Остальные кандидаты получили от 3,62% до 0,4% голосов. Явка составила 71,2%. 15-16 октября сторонники Гамбара организовали в Баку массовые беспорядки, выражая несогласие с результатами голосования, однако большинство международных наблюдателей признали выборы легитимными. 31 октября 2003 года Ильхам Алиев вступил в должность главы государства.

Выборы в 2008 году

На выборах 15 октября 2008 года Ильхам Алиев был переизбран главой Азербайджанской Республики (88,73% голосов). Второе место занял лидер оппозиционной партии "Умид" ("Надежда") Игбал Агазаде - 2,86%. Остальные пять кандидатов набрали от 2,47% до 0,65% голосов. В выборах приняли участие 75,12% избирателей. Инаугурация президента состоялась 24 октября 2008 года.

Референдум в 2009 году

18 марта 2009 года по инициативе Ильхама Алиева в Азербайджане состоялся референдум по внесению 41 поправки в основной закон страны. Одна из них касалась снятия ограничения на избрание одного и того же лица президентом Азербайджана более двух сроков подряд. За поправку проголосовали 91,76% избирателей. В целом явка составила 70,8%.

Выборы в 2013 году

На выборах 9 октября 2013 года, в которых приняли участие 10 кандидатов, победу вновь одержал Ильхам Алиев. За него проголосовали 84,54% избирателей. Единый кандидат от оппозиционного Национального совета демократических сил Азербайджана Джамиль Гасанли получил 5,53% голосов избирателей, председатель партии "Умид" Игбал Агазаде - 2,4%. Остальные кандидаты набрали менее 2% голосов. Явка на выборах составила 71,63%. 19 октября 2013 года Ильхам Алиев официально вступил в должность.

Референдум в 2016 году

По итогам референдума 26 сентября 2016 года в текст Конституции Азербайджанской Республики было внесено 29 поправок. Согласно изменениям в основной закон, срок полномочий главы государства был увеличен с пяти до семи лет (за проголосовали 84,2%), введены должности первого вице-президента и вице-президентов (84,5%), отменен нижний возрастной ценз для избрания главой государства, который ранее составлял 35 лет (88,03%). Всего в голосовании приняли участие 69,7% избирателей.

Внеочередные выборы в 2018 году

Очередные президентские выборы должны были пройти в Азербайджане в октябре 2018 года. Однако 5 февраля 2018 года президент республики Ильхам Алиев назначил внеочередные выборы главы государства на 11 апреля 2018 года. Власти объяснили это решение большим количеством мероприятий, запланированных на конец года, в т. ч. в рамках 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.

На пост главы государства баллотировались восемь человек. За действующего президента Ильхама Алиева проголосовали 86,02% избирателей. Второе место занял самовыдвиженец, депутат Милли меджлиса (парламента) Захид Орудж (3,12% голосов), третье - председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Мамедов (Джалалоглу; 3,03%), четвертое - председатель партии "Единый народный фронт Азербайджана" Гудрат Гасангулиев - 3,02%. Остальные кандидаты получили менее 2% голосов. Явка избирателей составила 74,3%. Инаугурация Ильхама Алиева прошла 18 апреля 2018 года.