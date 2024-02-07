Как Владимир Путин давал интервью американским журналистам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 февраля 2024 года сообщил, что американский журналист Такер Карлсон действительно взял интервью у российского лидера

ТАСС-ДОСЬЕ. 7 февраля 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что американский журналист Такер Карлсон действительно взял интервью у российского лидера Владимира Путина. ТАСС подготовила материал об интервью Владимира Путина американским журналистам за последние 10 лет.

Статистика

За последние 10 лет президент РФ Владимир Путин дал семь интервью американским журналистам и средствам массовой информации (включая международный информационный холдинг Bloomberg со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США). Первое из них состоялось в 2015 году. Второе и третье были записаны в 2016 и 2017 годах. В 2018 году, а также в 2021 году лидер российского государства по два раза беседовал с журналистами из США.

Интервью и основные темы

29 сентября 2015 года в преддверии своего участия в 70-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке российский президент Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Чарли Роузу для телеканалов CBS и PBS. Встреча проходила в резиденции главы государства в Ново-Огарево в Московской области. Одной из основных тем беседы стала борьба с международным терроризмом, а также участие России в урегулировании в Сирии. Кроме того, Владимир Путин ответил на вопросы о российско-американских отношениях и украинском кризисе.

1 сентября 2016 года, накануне открытия Восточного экономического форума, Владимир Путин во Владивостоке ответил на вопросы главного редактора информационного холдинга Bloomberg Джона Миклетвейта. Российский лидер рассказал о политических и экономических отношениях РФ с Евросоюзом, Китаем, Японией, состоянии и перспективах российской экономики, в частности ее нефтегазового сектора.

5 июня 2017 года на полях Петербургского международного экономического форума Владимир Путин дал интервью журналистке американского телеканала NBC Мегин Келли. В интервью речь в основном шла об утверждениях представителей Демократической партии США о якобы имевшем место вмешательстве российских властей в выборы американского президента.

Весной 2018 года президент РФ вновь встречался с журналисткой NBC Мегин Келли. Интервью записывалось 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде. Владимир Путин ответил на вопросы о российско-американских отношениях, о переговорах по поводу контроля над стратегическими вооружениями и др.

16 июля 2018 года в Хельсинки (Финляндия) Владимир Путин ответил на вопросы ведущего телеканала Fox News Криса Уоллеса. Ранее в этот же день в столице Финляндии состоялась встреча российского лидера с американским президентом Дональдом Трампом. Владимир Путин ответил на вопросы о деталях прошедшего саммита Россия - США, отношениях РФ с НАТО, ситуации в Сирии и на Украине. Кроме того, вновь поднималась тема ложных обвинений российских властей во вмешательстве в американские выборы.

11 июня 2021 года в Кремле президент РФ ответил на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса. Встреча состоялась накануне саммита Россия - США в Женеве (Швейцария), где 16 июня прошли переговоры Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом. В ходе интервью Владимир Путин ответил на вопросы о предстоящем саммите, отношениях России с США и НАТО, об обвинениях российских хакеров в кибератаках на американскую инфраструктуру, о событиях в Белоруссии и на Украине и другие.

14 октября 2021 года по окончании пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин дал интервью ведущей американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл. Президент РФ ответил на вопросы об отношениях России с ОПЕК, Саудовской Аравией, о дедолларизации мировой торговли в нефтегазовой сфере и другие.