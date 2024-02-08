Что известно о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве

Российский лидер Владимир Путин 8 февраля 2024 года поздравил своего коллегу с переизбранием на пост главы республики

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 февраля 2024 года глава российского государства Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

Ильхам Алиев, который руководит республикой с 2003 года, участвовал в выборах 7 февраля 2024 года в качестве кандидата от правящей партии "Ени Азербайджан".

Происхождение и образование

Ильхам Гейдар оглы Алиев родился 24 декабря 1961 года в Баку Азербайджанской ССР (ныне Азербайджанская Республика). В эти годы его отец - Гейдар Алиев (1923-2003) - возглавлял контрразведывательный отдел КГБ при Совете министров Азербайджанской ССР. В 1969-1982 годах Гейдар Алиев был первым секретарем ЦК компартии Азербайджанской ССР, в 1982-1987 годах - первым заместителем председателя Совета министров СССР, членом политбюро ЦК КПСС, в 1993-2003 годах занимал пост президента Азербайджанской Республики. Мать Ильхама Алиева - Зарифа Азизовна (1923-1985) - врач-офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор.

В 1982 году Ильхам Алиев окончил факультет международных отношений Московского государственного института международных отношений (МГИМО МИД СССР/РФ).

Кандидат исторических наук. Диссертацию на тему "Антивоенное движение в Великобритании на современном этапе и отношение к нему политических партий" защитил в МГИМО в 1985 году. После защиты диссертации до 1990 года преподавал в этом институте.

Деятельность в 1990-х - начале 2000-х годов

С 1991 года Ильхам Алиев занимался коммерческой деятельностью: возглавлял фирму "Ориент" (зарегистрирована в Москве), бизнес которой был связан с Турцией. В 1992 году переехал в Стамбул, а в конце 1993 года, после избрания Гейдара Алиева президентом Азербайджана, вернулся в Баку.

В 1994-2003 годах был вице-президентом, первым вице-президентом Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР). Руководил рядом крупных проектов, в том числе подготовкой "Контракта века" (1994; международный контракт, подписанный 11 крупными компаниями, о совместной разработке трех нефтяных месторождений в азербайджанском секторе Каспийского моря).

Начало политической карьеры

С 1995 по 2003 год Ильхам Алиев был депутатом Милли меджлиса (парламента) Азербайджана двух созывов. В 2001-2003 годах возглавлял делегацию Милли меджлиса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), в 2003 году был заместителем председателя, членом бюро ПАСЕ.

С 1997 года по настоящее время является президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана.

С 1999 года занимал пост заместителя председателя правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), образованной в 1992 году Гейдаром Алиевым. С 2001 года - первый заместитель председателя партии, с марта 2005 года - председатель "Ени Азербайджан".

Приход к власти

1 июля 2003 года инициативная группа в Нахичевани выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на предстоящие в октябре выборы президента республики. Его отец, действующий президент страны Гейдар Алиев, также был выдвинут на очередной президентский срок от партии "Ени Азербайджан", однако в связи с ухудшением здоровья уехал на обследование и лечение в Турцию.

4 августа 2003 года по предложению Гейдара Алиева парламент страны утвердил Ильхама Алиева премьер-министром Азербайджана (за - 101 из 102 депутатов). Спустя два дня, 6 августа, Ильхам Алиев ушел в отпуск согласно закону, который запрещает зарегистрированным кандидатам в президенты занимать государственные должности.

2 октября 2003 года Гейдар Алиев по состоянию здоровья отказался от участия в выборах в пользу сына, которого назвал своим "политическим наследником". В специальном обращении к азербайджанскому народу действующий президент заявил, что считает Ильхама Алиева "личностью, обладающей высоким интеллектом, прагматическим мышлением, прекрасно знающим современную мировую политику и экономику, энергичным и инициативным человеком".

15 октября 2003 года Ильхам Алиев был избран президентом Азербайджана сроком на пять лет. По итогам выборов он набрал 76,84% голосов избирателей, вступил в должность 31 октября 2003 года Ближайший соперник Алиева, лидер оппозиционной партии "Мусават" Иса Гамбар, получил 13,97% голосов. 15-16 октября сторонники Гамбара организовали в Баку массовые беспорядки, выражая несогласие с результатами голосования, однако большинство международных наблюдателей признали выборы легитимными.

Переизбрание на пост президента

15 октября 2008 года Ильхам Алиев был переизбран главой государства, получив на выборах 88,73% голосов избирателей (второе место занял председатель оппозиционной партии "Умид" Игбал Агазаде, 2,86%). Инаугурация состоялась 24 октября 2008 года.

9 октября 2013 года он вновь одержал победу на выборах главы республики с результатом 84,54% голосов (второе место - у кандидата от Национального совета демократических сил Джамиля Гасанли, 5,53%). Ильхам Алиев вступил в должность 19 октября 2013 года.

26 сентября 2016 года в Азербайджане состоялся референдум, по итогам которого срок полномочий президента республики был продлен с 5 до 7 лет.

11 апреля 2018 года Ильхам Алиев одержал победу на внеочередных выборах президента республики, набрав 86,02% голосов избирателей. Его основной соперник, самовыдвиженец, депутат Милли меджлиса Захид Орудж, получил 3,12% голосов. Инаугурация прошла 18 апреля того же года.

Деятельность на посту президента

После прихода к власти Ильхам Алиев во многом продолжил политический курс своего отца. За годы его руководства в Азербайджане удалось реализовать крупные нефтегазовые проекты. В частности, были запущены основные экспортные трубопроводы: нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан (2006), газопровод Баку - Тбилиси - Эрзурум (Южно-Кавказский трубопровод; 2007).

По данным Всемирного банка, благодаря увеличению экспорта энергоресурсов с 2003 по 2022 года (более поздние данные не опубликованы) средний рост ВВП республики составлял более 7,5% (максимальный рост в 2006 года - 34,5%). Численность населения увеличилась с 8,234 млн до 10,142 млн человек. ВВП на душу населения за тот же период вырос в 8,8 раза - с $884 до $7,76 тыс. В стране было создано более 2,7 млн постоянных рабочих мест, проведена реформа системы оказания государственных услуг, построено более 3 тыс. школ и других социальных объектов.

Среди достижений действующего президента эксперты и местные СМИ также отмечают сохранение и укрепление стабильности и безопасности в стране, борьбу с терроризмом, сбалансированную внешнюю политику, направленную на сотрудничество с соседними странами, а также ведущими мировыми державами.

В 2020 году Ильхам Алиев участвовал в подписании совместного заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. В 2023 году Азербайджан восстановил суверенитет над территориями, которые почти 30 лет были неподконтрольны Баку. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование (с 1 января 2024 года). 15 октября 2023 года Ильхам Алиев поднял государственный флаг Азербайджана на центральной площади Ханкенди.

Награды и почетные звания, научные работы

Ильхам Алиев награжден азербайджанскими орденами Гейдара Алиева (2005) и Шейхульислама (2005), орденами "Звезда Румынии" (2004), Короля Абдулазиза (Саудовская Аравия, 2005), Большим командорским крестом ордена Почетного легиона (Франция, 2007), Князя Ярослава Мудрого І степени (Украина, 2008), Большим крестом ордена Заслуг перед Республикой Польша (2008), "Мубарак аль-Кабир" (Кувейт, 2009). Является кавалером Большого креста ордена "Три звезды" (Латвия, 2009), награжден орденом "Исмоили Сомони" (Таджикистан, 2012), Высшим орденом тюркского мира (Организация тюркских государств, 2021) и другими.

Почетный доктор ряда зарубежных университетов, в том числе Университета Линкольна (США), МГИМО МИД России, Иорданского университета, Бакинского государственного университета, Анкарского университета и др. Является почетным профессором Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (Казахстан), Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Туркменского государственного университета им. Махтумкули и другими.

Автор исследовательских работ по геополитическим аспектам нефтяной политики Азербайджана.

Личные сведения

Ильхам Алиев женат, имеет сына и двух дочерей. Жена - Мехрибан Ариф гызы Алиева (родилась в 1964 году), первый вице-президент Азербайджанской Республики, кандидат философских наук, первый заместитель председателя партии "Ени Азербайджан", президент Фонда Гейдара Алиева и Фонда культуры Азербайджана. Старшая дочь Лейла (родилась в 1985 году), вице-президент Фонда Гейдара Алиева и глава представительства фонда в России, главный редактор журнала "Баку". Младшая дочь - Арзу (родилась в 1989 году), сын - Гейдар (родился в 1997 году).

Ильхам Алиев владеет русским, английским, французским и турецким языками.

С 2009 года регулярно входит в рейтинг "500 самых влиятельных мусульман мира", который ежегодно публикует Королевский исламский центр стратегических исследований (Иордания).