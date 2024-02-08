Что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском

Украинский президент Владимир Зеленский назначил его на этот пост 8 февраля 2024 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 февраля 2024 года украинский президент Владимир Зеленский назначил главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, занимавшего с 2019 года пост командующего сухопутными войсками ВСУ.

Александр Станиславович Сырский родился 26 июля 1965 года в деревне Новинки Киржачского района Владимирской области РСФСР (ныне РФ). С 1980-х годов проживает на Украине.

Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище. В 1996 году окончил Академию Вооруженных сил Украины (оперативно-тактический уровень), в 2005 году - Национальную академию обороны Украины (бывшая Академия Вооруженных сил Украины; оперативно-стратегический уровень).

С 1993 года командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в г. Чугуеве (Харьковская область), затем был командиром полка этой дивизии.

В 2000-х годах - командир 72-й отдельной механизированной бригады, базирующейся в Белой Церкви (Киевская область).

20 августа 2009 года получил звание генерал-майора.

В начале 2014 года был первым заместителем начальника главного командного центра Вооруженных сил Украины. Курировал сотрудничество с НАТО.

С началом конфликта в Донбассе в 2014 году был назначен начальником штаба так называемой антитеррористической операции (АТО). В начале 2015 года занимал должность начальника штаба - первого заместителя руководителя АТО в Донбассе.

В 2016 году был начальником объединенного оперативного штаба ВСУ.

5 декабря 2016 года присвоено звание генерал-лейтенанта.

С 2017 года занимал должность руководителя АТО (впоследствии - операция объединенных сил) на территории Донецкой и Луганской областей.

6 мая 2019 года возглавил объединенный оперативный штаб ВСУ.

5 августа 2019 года был назначен командующим сухопутными войсками ВСУ.

Генерал-полковник (23 августа 2020 года).