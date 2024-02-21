Что известно об Играх будущего

Церемония открытия международного мультиспортивного турнира состоится 21 февраля 2024 года в Казани

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 февраля 2024 года в Казани состоится церемония открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего".

Общие сведения

Игры будущего - международный мультиспортивный турнир, который будет проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.

Идея организации и подготовка турнира

В сентябре 2021 года в Казани на пленарном заседании "Спорт-2030: путь к устойчивому развитию в новых условиях" форума "Россия - спортивная держава" вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о планах проведения в дальнейшем киберспортивных "Игр будущего". Он отметил, что уже много лет обсуждается идея международного движения "Futurous - Игры будущего", объединяющего спорт, науку, образование и технологии. Дмитрий Чернышенко сообщил, что российская команда доработала эту идею и готова предложить на обсуждение готовую к практическому применению концепцию.

18 ноября 2021 года Дмитрий Чернышенко дал старт заявочной кампании по выбору города - организатора Игр будущего. В декабре того же года стало известно, что готовность провести мероприятие выразили 19 российских регионов.

16 июня 2022 года на 25-м Петербургском международном экономическом форуме Дмитрий Чернышенко сообщил, что первые киберспортивные Игры будущего пройдут в 2024 года в Казани.

19 декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О проведении Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в 2024 году в г. Казани". В документе, в частности, указывалось, что мероприятие направлено "на поддержку движения по развитию инновационных видов спорта, сочетающих цифровые технологии и физическую активность". Было установлено, что финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением Игр будущего, осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также за счет средств иных источников.

16 февраля 2023 года вышло распоряжение правительства РФ, согласно которому на подготовку и проведение Игр будущего из федерального бюджета в 2023-2024 годах направлялось свыше 5,2 млрд рублей.

В феврале 2023 года фиджитал-спорт (функционально-цифровой спорт), принципы которого лежат в основе Игр будущего, был признан в России официальным видом спорта. В апреле того же года на пост президента Всероссийской федерации фиджитал-спорта был избран олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в командном многоборье Никита Нагорный.

В октябре 2023 года на панельной дискуссии "Мир с Россией: новые форматы международного спортивного сотрудничества" на международном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми министр спорта РФ Олег Матыцин отметил, что главное назначение Игр будущего заключается в демонстрации открытости России как страны, которая активно воспринимает тенденции среди молодежи.

15 декабря 2023 года Государственная дума РФ приняла законопроект о турнире "Игры будущего" (был внесен в нижнюю палату парламента в мае 2023 года). Согласно документу, проведение турнира нацелено на продвижение и популяризацию на национальном и международном уровнях "видов спорта, сочетающих физическую активность и цифровые технологии", предоставление спортсменам возможности показать и развить свои навыки и налаживание контактов между участниками, тренерами и судьями. Также определялось, что турнир должен будет проводиться минимум по двум спортивным дисциплинам с определенной периодичностью - раз в год или раз в четыре года. 22 декабря 2023 года законопроект был одобрен Советом Федерации. 25 декабря того же года закон подписал президент Владимир Путин.

Оргкомитет, программа и участники турнира

Председателем организационного комитета по подготовке и проведению Игр будущего является вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, регионального оргкомитета - глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. Руководитель проекта Игорь Столяров - бывший вице-президент оргкомитета по проведению зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта (некоторые соревнования в рамках турнира начались 19 февраля). Церемония открытия состоится 21 февраля в международном выставочном центре "Казань экспо".

Соревнования будут проходить в 21 дисциплине (16 - в основной программе, 5 - в расширенной). Каждая из них совмещает классический спорт, киберспорт или технологии дополненной/виртуальной реальности. Дисциплины поделены на 5 категорий или "вызовов":

"Спорт" - сочетание классических видов спорта (футбол, хоккей, автогонки и так далее) с их цифровыми аналогами - видеоиграми, симуляторами.

"Тактика" - сочетание популярных видеоигр жанра "трехмерный тактический бой" с физическим этапом - арена лазертаг.

"Стратегия" - соревнования проходят в компьютерных играх жанров "боевая арена" и "стратегия", а затем в серии испытаний на выносливость и смекалку.

"Технологии" - участники состязаются при помощи технически сложных устройств и технологических разработок в гонках дронов, битве роботов и соревнованиях в виртуальной реальности.

"Скорость" - участники проходят компьютерные игры на скорость в формате эстафеты, а затем в испытаниях на выносливость и смекалку.

Соревнования в рамках Игр будущего пройдут на различных казанских объектах (выставочный центр "Казань экспо", ледовый дворец "Зилант", дворец единоборств "Ак Барс", городская академия тенниса и другие), а также в спорткомплексе "Иннополис" в одноименном городе-спутнике Казани. Соревнования по фиджитал-гонкам состоятся 2-3 марта на "Сочи автодроме" (федеральная территория Сириус): их участниками станут 28 пилотов из 15 стран мира, в том числе бывший гонщик "Формулы-1" испанец Роберто Мери. Пилоты будут поочередно выступать в заездах в симуляторе и на реальной трассе - на гоночных болидах класса "Формула-4".

По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, в состязаниях выступят представители 107 стран, а общее число участников составит более 2 тыс. человек, представляющих 277 команд. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что содействие в проведении турнира будут оказывать свыше 2 тыс. волонтеров из 30 стран.

Призовой фонд, талисман Игр будущего

Общий призовой фонд Игр будущего составляет $10 млн. Среди дисциплин самый большой призовой фонд будет у соревнований по фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу (по $1,25 млн).

Талисманом Игр будущего будет жар-птица Мира.

Партнеры турнира

Титульным спонсором Игр будущего является ПАО "Газпром". В число генеральных спонсоров входят ОАО "РЖД", "Интеррос", "Сибур", Сбер, VK Play и другие.

Сайт

Официальный сайт Игр будущего: https://gofuture.games.