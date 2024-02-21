Что известно о Киви-банке

Центробанк 21 февраля отозвал лицензию у Киви-банка

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 февраля 2024 года Банк России (ЦБ РФ) отозвал лицензию у Киви-банка, занимавшего 89-е место в России по величине активов.

ТАСС подготовил материал об этой кредитной организации и системе Qiwi.

История

Киви-банк был зарегистрирован ЦБ РФ 21 января 1993 года в Белгороде как АОЗТ "Белгородский акционерный социально-экономический банк" (Белэкономбанк). Первоначально он функционировал как опорный банк для выполнения платежей Пенсионного фонда РФ в Белгородской области. В рамках реформы пенсионной системы во второй половине 1990-х годов Белэкономбанк стал вести самостоятельную коммерческую деятельность. В 1997 году его контрольный пакет был куплен Внешторгбанком (ныне Банк ВТБ), который планировал преобразовать банк в свой филиал в Белгородской области. Однако впоследствии ВТБ продал свою долю. В 2000 году новые владельцы банка перерегистрировали его в Москве. В 2004 году произошла смена названия на АКБ "Русский инвестиционный клуб", тогда же банк стал участником Системы страхования вкладов. В 2006 году АКБ "РИБ" начал сотрудничать с системами моментальных платежей, став расчетным банком для компаний E-port и ОСМП.

В 2007 году владельцы ОСМП и E-port Сергей Солонин, Андрей Романенко и Борис Ким объявили о слиянии бизнеса, создав компанию Qiwi. В июле 2008 года АКБ "РИК" был переименован в "1-й процессинговый банк", сосредоточившись на обслуживании работы платежной системы Qiwi. В 2011 году "1-й процессинговый банк" был выкуплен группой Qiwi и 9 марта 2011 года сменил название на ЗАО "Киви банк" (с 2015 - АО).

В 2017 году к банку было присоединено ООО "Небанковская кредитная организация "Рапида", которая обслуживала систему Contact, также купленную Qiwi.

В 2023 году Киви-банк стал одним из 13 банков, которые первые приняли участие в тестировании реальных операций с цифровым рублем.

Система Qiwi

После образования в 2007 году Qiwi стала владельцем крупнейшей сети платежных терминалов и киосков в России. Тогда же в терминалах был запущен сервис "личный кабинет", который впоследствии сменил название на Qiwi-кошелек. Он был доступен с терминалов, сайта и мобильного приложения, с его помощью можно было оплачивать различные услуги, погашать кредиты, а также осуществлять переводы на банковские карты.

В 2013 году Qiwi произвела первичное размещение акций на бирже: ее IPO на нью-йоркской площадке NASDAQ привлекло тогда $212 млн, а бизнес совокупно был оценен в $884 млн.

В июле 2018 года Qiwi приобрела у банка "Открытие" бренд, программные и аппаратные средства банковских мобильных приложений "Точка" и Рокетбанк. В 2021 году проект Рокетбанк был закрыт.

По состоянию на начало 2024 года в системе Qiwi имелось 13,8 млн активных кошельков, свыше 30 тыс. платежных терминалов. Ежегодный общий объем платежей в 2022 году оценивался компанией в 1,9 трлн рублей.

Помимо платежных систем, Qiwi занималась развитием финансовых платформ для малого и среднего бизнеса и электронной коммерции.

В январе 2024 года было объявлено о реструктуризации бизнеса Qiwi в России. Все российские активы группа продала гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей нынешнему генеральному директору Qiwi Андрею Протопопову. Сумма сделки составила 23,75 млрд рублей, она была закрыта 30 января 2024 года. До середины марта 2024 года Qiwi plc (бывшая главная структура компании, зарегистрированная на Кипре) планирует обратный выкуп американских депозитарных акций с биржи Nasdaq и Мосбиржи. Международный бизнес Qiwi в Казахстане, ОАЭ и других странах планируют развивать в рамках Qiwi plc.

Показатели, владельцы, руководство банка

По последней опубликованной отчетности за девять месяцев 2023 года, активы Киви-банка составляли 73,662 млрд рублей. В банке на тот момент хранилось 3,594 млрд рублей депозитов физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей. Эта сумма не учитывала средства на Qiwi-кошельках. Уставный капитал банка с 2021 года составлял 295 млн рублей. Чистая прибыль банка в 2023 году составила 9,189 млрд рублей (данные за 2022 год не публиковались).

Банк имел главный офис, дополнительный офис и один филиал в Москве, а также четыре дополнительных офиса в городах России: Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани и Саратове.

Согласно последним данным, опубликованным в 2021 году, 99,99% акций Киви-банка принадлежали АО "Киви", 66,57% акций которого через кипрскую компанию Qiwi plc принадлежали Сергею Солонину.

Председателем правления банка была Татьяна Мареева.

Проблема банка

В декабре 2020 года ЦБ по итогам проверки ввел ограничения на некоторые платежи Киви-банка, в том числе в пользу иностранных торговых площадок. Через полгода эти ограничения были сняты.

Весной 2023 года кредитная организация подпала под санкции США, Евросоюза и Великобритании.

В июле 2023 года ЦБ выдал Киви-банку ограничительное предписание, в частности, временно запретил вывод средств физлицами с Qiwi-кошельков на банковские счета и снятие наличных.

Как следует из сообщения ЦБ от 21 февраля 2024 года, Киви-банк не принял мер для снижения рисков в своей деятельности после предписаний ЦБ, продолжил проведение высокорисковых операций. Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан. Банк также систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.