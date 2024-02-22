История политического кризиса 2013-2014 годов на Украине

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 лет назад, 22 февраля 2014 года, на Украине произошел госпереворот в результате трехмесячного противостояния между сторонниками и противниками евроинтеграции, получившего название "евромайдан". От власти был отстранен действующий президент страны Виктор Янукович.

Начало "евромайдана", события ноября - декабря 2013 года

21 ноября 2013 года власти Украины приостановили подготовку к подписанию соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Вечером того же дня в центре Киева на площади Независимости (укр. майдан Незалежності) началась акция протеста сторонников евроинтеграции, в которой приняли участие около 2 тыс. человек. 24 ноября митингующие объявили свою акцию бессрочной, потребовав от президента Украины Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации с ЕС и отправить в отставку правительство Николая Азарова.

Акция протеста переросла в открытые столкновения с силами правопорядка. В декабре на площади Независимости был возведен палаточный городок, протестующие захватили несколько административных зданий в центре Киева, включая Дом профсоюзов и горадминистрацию. К манифестантам присоединились сотни человек из Ивано-Франковска, Львова, Тернополя, Черновцов и других городов, в том числе представители праворадикальных националистических организаций. Киев посетила помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которая выразила поддержку митингующим.

22 декабря народное вече на площади Независимости завершилось созданием общенародного объединения "Майдан", в руководство которого вошли лидеры оппозиции - Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Олег Тягнибок, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и другие.

Обострение политического кризиса в январе - феврале 2014 года

Столкновения митингующих с сотрудниками правоохранительных органов продолжились в январе 2014 года. Протестующие использовали против силовиков камни и "коктейли Молотова". В ответ спецподразделения применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы. На фоне массовых протестов Верховная рада Украины 16 января приняла пакет законов, в том числе об ужесточении наказания за организацию беспорядков, блокирование и захват зданий, о введении уголовной ответственности за экстремистскую деятельность, о запрете СМИ, не получивших госрегистрацию, и другое. На следующий день документы подписал президент Виктор Янукович. Это спровоцировало новый виток кризиса.

22 января на площади Независимости собралось более 50 тыс. человек, в ходе столкновений два человека погибли от огнестрельных ранений. Все попытки властей договориться с протестующими оказались безуспешными. Оппозиция выдвинула дополнительные требования о возврате конституции в редакции 2004 года, предполагающей переход от президентско-парламентской формы правления к парламентско-президентской республике (поправки в основной закон 2004 года были отменены в 2010 году).

28 января премьер-министр Украины Николай Азаров подал в отставку. В тот же день Верховная рада отменила 9 из 11 законов, принятых 16 января.

Столкновения у Верховной Рады 18 февраля 2014 года

18 февраля 2014 года у здания парламента начались вооруженные столкновения между силами правопорядка и сторонниками "евромайдана", первыми жертвами этих событий стали 25 человек. 20 февраля на улице Институтской неизвестные снайперы открыли огонь по митингующим и сотрудникам правоохранительных органов.

Всего с 18 по 20 февраля в центре украинской столицы погибли, по разным данным, от 80 до более 100 человек, сотни получили ранения. Среди них были и бойцы спецподразделения милиции "Беркут", которых оппозиция обвинила в расстреле митингующих. Однако власти заявили, что стрельбу могли организовать боевики радикальных партий в провокационных целях. Позднее появились свидетельства, что никто из руководства страны не отдавал "Беркуту" приказов стрелять, а пули из оружия, из которого были убиты митингующие, не соответствуют тем, что были у сотрудников милиции.

Судебное разбирательство по делу о расстрелах на "майдане" началось на Украине при Петре Порошенко - в мае 2016 года. Позже в рамках дела о госизмене Виктора Януковича защита экс-президента представила доказательства присутствия грузинских наемников во время событий на "майдане" в 2014 году. Тем не менее в октябре 2023 года суд в Киеве вынес обвинительный приговор в отношении пяти сотрудников спецподразделения "Беркут".

20 февраля 2024 года глава департамента по делам "майдана" офиса генпрокурора Украины Алексей Донской, которого цитирует издание "Страна", заявил, что одна из версий - об участии российских снайперов в событиях на "майдане" в 2014 году - не соответствует действительности. По его словам, насильственные преступления совершали именно украинские правоохранители.

Достижение соглашения об урегулировании конфликта

21 февраля 2014 года президент Виктор Янукович и лидеры оппозиции при посредничестве России, а также стран ЕС - Германии, Польши и Франции подписали соглашение "Об урегулировании политического кризиса на Украине". Документ предусматривал возврат к парламентско-президентской форме правления, проведение досрочных выборов президента, формирование т. н. правительства национального доверия, а также вывод сил правопорядка из центра Киева и сдачу оппозицией оружия.

В тот же день Верховная рада приняла законы о возобновлении конституции в редакции 2004 года и об освобождении всех задержанных в ходе акций протеста.

Государственный переворот 22 февраля 2014 года, смена власти

Несмотря на достигнутые договоренности, в ночь на 22 февраля 2014 года активисты "евромайдана" захватили правительственный квартал, взяв под контроль здания парламента, администрации президента и правительства, и потребовали немедленной отставки главы государства. Виктор Янукович покинул Киев. Спустя несколько часов в Харькове он дал интервью украинскому телеканалу, в котором заявил о своем нежелании подавать в отставку, назвав происходящее в стране "государственным переворотом".

22 февраля Верховная рада приняла постановление о "самоустранении" Януковича от выполнения своих полномочий. Это решение было принято в нарушение Конституции Украины, которая оговаривает условия досрочного прекращения полномочий президента: добровольная отставка, тяжелая болезнь, импичмент, смерть. Процедура же импичмента депутатами не проводилась. После отстранения Януковича от власти Рада назначила внеочередные президентские выборы на 25 мая 2014 года.

23 февраля парламент отменил закон 2012 года "Об основах государственной языковой политики", который предоставлял русскому языку статус регионального там, где он являлся родным как минимум для 10% населения, и давал ему равные права наравне с государственным украинским языком. Это решение вызвало протесты на юго-востоке страны, где преобладало русскоязычное население.

В тот же день, 23 февраля, обязанности президента были возложены на нового председателя Верховной рады Александра Турчинова. 27 февраля парламент назначил Арсения Яценюка премьер-министром страны, был сформирован новый состав правительства. Новую власть Украины признали США и Евросоюз.

Позднее, 25 мая 2014 года, на Украине прошли внеочередные президентские выборы, победу на которых одержал народный депутат, бизнесмен Петр Порошенко (54,70%).

События после госпереворота 2014 года

Население юго-восточных областей страны, преимущественно русскоязычное, отказалось поддерживать новые власти Украины. В Крыму был организован референдум, по итогам которого в марте 2014 года Крым и Севастополь воссоединились с Россией.

Весной 2014 года на территории Донецкой и Луганской областей были провозглашены неподконтрольные Киеву Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). В ответ власти Украины обвинили население Донбасса в "сепаратизме" и начали силовую операцию в регионе, которая переросла в полномасштабные боевые действия. В ходе вооруженного конфликта, который длился восемь лет, погибли около 14 тыс. человек.

Новые власти продолжили активную политику по евроинтеграции и сближению с НАТО. 19 февраля 2019 года президент Порошенко подписал изменения в конституцию, закрепившие стремление страны в Европейский союз и Североатлантический альянс. Неизменность курса на евроинтеграцию подтвердил и Владимир Зеленский, пришедший к власти в апреле 2019 года. Он также продолжил репрессивную политику киевских властей по отношению к населению Донбасса.

24 февраля 2022 года Россия в ответ на просьбу ДНР и ЛНР о помощи начала специальную военную операцию (СВО) на Украине. В ходе СВО под контроль ВС РФ перешли также большая часть Запорожской и Херсонской областей. В сентябре 2023 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях были организованы референдумы по вопросу вхождения этих территорий в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября 2023 года были подписаны договоры о вхождении четырех регионов в РФ. Спустя несколько дней, 4 октября, глава российского государства подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в РФ в качестве ее новых субъектов.