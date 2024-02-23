Что известно об американской лунной миссии Nova-C

Космический аппарат компании Intuitive Machines успешно сел на Луну 23 февраля 2024 года и стал первым коммерческим посадочным модулем на спутнике Земли

ТАСС-ДОСЬЕ. 23 февраля 2024 года в 02:23 мск на Луну успешно сел космический аппарат Nova-C американской компании Intuitive Machines. Он стал первым коммерческим посадочным модулем на спутнике Земли. ТАСС подготовил материал об этой миссии.

История проекта

Лунный посадочный модуль Nova-C разработан компанией Intuitive Machines, основанной в 2013 году и базирующейся в Хьюстоне (штат Техас). В 2018 году Intuitive Machines вошла в число частных американских компаний, отобранных Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) для участия в программе CLPS (Commercial Lunar Payload Services, "коммерческие услуги по доставке полезной нагрузки на Луну"). NASA инициировало CLPS с целью тестирования технологий, проведения экспериментов в преддверии реализации основных этапов американской лунной программы Artemis ("Артемида"). Всего для реализации CLPS американское космическое ведомство отобрало 14 компаний. Среди них - Astrobotic (8 января 2024 года запустила свой лунный посадочный модуль Peregrine, но миссия потерпела неудачу), Blue Origin, Deep Space Systems, Firefly Aerospace, Lockheed Martin Space, Sierra Nevada, SpaceX и другие.

Intuitive Machines получила от NASA три заказа по доставке научной полезной нагрузки на Луну. Первая миссия (IM-1), стартовавшая 15 февраля 2024 года, была названа Odysseus - в честь Одиссея, одного из героев древнегреческой мифологии. В 2024 году компании предстоит осуществить еще два лунных рейса (IM-2 и IM-3). Для реализации этих планов Intuitive Machines спроектировала и построила посадочный модуль Nova-C.

Посадочный модуль Nova-C

Корпус Nova-C имеет шестиугольную конструкцию, он изготовлен в основном из углеродного волокна и титана. Посадочный модуль оснащен двигательной установкой, работающей на экологически чистом топливе - смеси жидкого метана и жидкого кислорода. Его высота - 4,3 м, диаметр корпуса - 1,6 м, вес - 675 кг, грузоподъемность - до 130 кг.

В качестве полезной нагрузки в миссии IM-1 посадочный модуль Nova-C будет нести шесть научно-исследовательских приборов NASA. Среди них - ROLSES (предназначен для измерения радиоизлучения), лазерная система LRA (для измерения расстояния и определения местоположения спускаемого аппарата), лазерный датчик NDL (для демонстрации технологии лазерной навигации), миниатюрный радиомаяк LN-1 (для демонстрации автономной навигации), датчик RFMG (для тестирования технологии точного измерения количества горючего в топливном баке в условия невесомости), четыре стереокамеры SCALPSS.

Первая миссия компании Intuitive Machines

Цель миссии IM-1 (Odysseus) заключается в доставке Nova-C в район южного полюса Луны, расчетное место посадки находится примерно в 300 км от него. Это один из 13 районов, рассматриваемых NASA в качестве возможных площадок для высадки астронавтов по программе Artemis.

Для запуска своего лунного модуля Intuitive Machines выбрала ракету-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска. 15 февраля 2024 года ракета, стартовавшая с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида, США) вывела в космос Nova-C.

Ожидается, что посадочный модуль Nova-C проработает на поверхности Луны около 7 дней.