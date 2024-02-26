Что известно о просветительской премии "Знание"

Церемония объявления лауреатов и вручения премии состоится в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 февраля 2024 года в Москве в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ состоится торжественная церемония объявления лауреатов и вручения просветительской премии "Знание" за 2023 год.

ТАСС подготовил материал о награде.

Учреждение премии, основные положения

Просветительская премия "Знание" ("Знание.Премия") была учреждена осенью 2021 года общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание". Награда является ежегодной и вручается по итогам всероссийского конкурса, целью которого является выявление и признание достижений деятелей просвещения, повышение значимости и престижа просветительской деятельности в РФ. Генеральный информационный партнер награды - ТАСС.

Премия присуждается деятелям (педагогам, лекторам, блогерам, популяризаторам науки и другим) и компаниям (в т. ч. СМИ), осуществляющим просветительскую деятельность, а также конкретным проектам. Номинации премии (могут иметь от одной до трех категорий - проект, просветитель, компания) и порядок проведения конкурса определяются ежегодно.

По утвержденному в 2023 году положению о награде, претендентами на номинирование в конкурсе могут быть граждане РФ старше 18 лет. Правом выдвижения претендентов обладают как сами авторы инициатив и проектов, так и третьи лица с согласия претендентов или авторов/правообладателей просветительских проектов.

Отбором заявок занимается экспертная комиссия, отбором номинантов - экспертный совет. В шорт-лист премии включаются по четыре претендента на каждую категорию номинаций. Лауреатами конкурса становятся номинанты, набравшие наибольшее количество баллов после очной защиты (в виде презентации перед членами почетного жюри) результатов своей просветительской деятельности или проектов.

Затем для определения победителей в главной номинации "За общий вклад в просвещение" почетное жюри выбирает из числа лауреатов "Просветителя года", "Лучший просветительский проект" и "Лучшую просветительскую компанию". Кроме того, в рамках специальной номинации путем открытого (народного) голосования в специальном мини-приложении соцсети "ВКонтакте" определяются "Просветитель года по версии слушателей" и "Лучший просветительский проект по версии слушателей".

Победителям во всех номинациях присваивается звание лауреата премии и вручаются награды в виде кубов, символизирующих просвещение в разных областях. Лауреатам оказывается поддержка их просветительской деятельности и предоставляется возможность участия в мероприятиях общества "Знание". Помимо этого могут быть предусмотрены специальные призы в рамках отдельных номинаций, учрежденных партнерами.

Почетное жюри

В почетное жюри приглашаются государственные деятели, выдающиеся представители науки, искусства, бизнеса, спорта. В 2023 году в его состав вошли: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, гендиректоры Росатома Алексей Лихачев и Роскосмоса Юрий Борисов, председатель правления и генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, гендиректор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров, народный артист РФ Константин Хабенский, кинорежиссер Алексей Учитель и другие.

Первая премия (за 2021 год)

Впервые просветительская премия "Знание" вручалась 2021 году. Награда присуждалась по 15 номинациям, всего на нее было принято 3 156 заявок. В шорт-лист попали 103 претендента.

Церемония объявления и награждения 29 лауреатов прошла 7 декабря 2021 года в Московском театре мюзикла.

Просветительским проектом 2021 года стал всероссийский конкурс для школьников "Большая перемена", лучшим просветителем - академик РАН кардиохирург Лео Бокерия, лучшей компанией - "Яндекс". Приз зрительских симпатий получили проект "Что не найдешь в учебнике: вопросы и ответы" (социально-исторический проект о героизме предков, неизвестных фактах истории России) и ученый-филолог, преподаватель Саратовской государственной юридической академии Иван Пырков.

Среди лауреатов премии также были проекты "Билет в будущее" (номинация "За активную просветительскую деятельность в школе"), "РожестI" ("За просветительскую деятельность в вузе"), документальные фильмы "Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС" ("За лучший просветительский фильм"), "Гибель империи. Российский урок" митрополита Псковского и Порховского Тихона Шевкунова ("За вклад в просвещение на радио и телевидении"), книга "Сказки для и про особенных детей" Татьяны Маркиновой и др.

Вторая премия (за 2022 год)

В 2022 г. премия "Знание" присуждалась по 13 номинациям. Всего было принято 6 374 заявок. Самыми популярными стали номинации "За вклад в просвещение в сфере "Культура и искусство" (более 1 тыс. заявок), "За вклад в просвещение в сфере "Наука и технологии" (более 800) и "За вклад в просвещение в сфере "Мы вместе" (более 800). В шорт-лист премии вошли 76 номинантов, претендующих на звание лауреата.

13 декабря 2022 года в Государственном Кремлевском дворце в Москве на торжественной церемонии были объявлены 23 лауреата и состоялось их награждение.

Лучшим просветительским проектом 2022 года была названа платформа для волонтеров "Добро.РФ", лучшим просветителем - военный обозреватель и блогер Юрий Подоляка, лучшими компаниями - Сбербанк России и VK. По итогам народного голосования победили международный фестиваль классической музыки "Кантата" и создатель научно-просветительского проекта "Цифровая история" Егор Яковлев.

В число лауреатов премии также вошли: проект по реставрации мемориального комплекса "Саур-Могила" в Донецкой народной республике, проекты "Сделано в России", "Национальная технологическая олимпиада", документальный спецпроект "Донбасс: возрождение" ("РЕН ТВ"), образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств "Таврида", народный артист России Евгений Князев, учитель из Москвы Геннадий Старунов (автор проекта "ОБЖ не за партами"), преподаватель Московского государственного юридического университета Елена Гринь и другие.

Третья премия (за 2023 год)

Премия "Знание - 2023" включает в себя 19 номинаций. Из них четыре приурочены к Году педагога и наставника (проводился в России в 2023 г.): "Наставник года", "За просветительскую деятельность в университете", "За просветительскую деятельность в системе среднего профессионального образования", "За просветительскую деятельность в школе". В число новых номинаций вошли: "За вклад в просвещение в сфере "Международные отношения" и "За вклад в просвещение в сфере "Спорт и ЗОЖ". Новые специальные номинации: "Иностранный просветитель года" и "Юный просветитель года" (инициирована Российским движением детей и молодежи "Движение первых" для детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет).

Всего в 2023 году было подано более 13 тыс. заявок из всех 89 регионов России. Среди соискателей также представители 34 зарубежных стран. В шорт-лист премии вошли 89 участников: 45 просветителей, 37 проектов и 7 компаний.

Сайт

Официальный интернет-ресурс конкурса и премии "Знание" - https://premiya.znanierussia.ru.