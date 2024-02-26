Что известно об избранном президенте Венгрии Тамаше Шуйоке

Он ранее занимал должность председателя Конституционного суда

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 февраля 2024 года парламент Венгрии принял отставку президента страны Каталин Новак и избрал на этот пост Тамаша Шуйока, занимавшего должность председателя Конституционного суда. За него проголосовали 134 из 199 депутатов Государственного собрания (президент в Венгрии, являющейся парламентской республикой, избирается парламентом и обладает достаточно ограниченными полномочиями). Шуйок вступит в должность через восемь дней, до этого исполнять обязанности президента будет спикер парламента Ласло Кёвер.

ТАСС подготовил материал, содержащий биографические сведения избранного главы венгерского государства.

Тамаш Шуйок родился 26 марта 1956 года в городе Кишкунфеледьхаза в центральной части Венгрии. Его отец был адвокатом, мать - учителем.

В 1980 году он окончил факультет права и политических наук Университета имени Аттилы Йожефа в Сегеде (на юго-востоке страны). В 2004 году получил квалификацию юриста-специалиста по европейскому праву в Институте повышения квалификации Будапештского университета. В 2013 году защитил в Сегедском университете кандидатскую диссертацию на тему "Конституционно-правовое положение адвокатуры".

Шуйок начал свою профессиональную карьеру в качестве секретаря судебного заседания в окружном суде Чонграда (юг Венгрии). В 1982-1986 годах был юрисконсультом в родном городе, в 1986-1991 гордах - в Сегеде. С 1991 году вел частную адвокатскую практику, в 1998-2002 годах в том числе представлял интересы муниципалитета Сегед.

В 2000-2014 годах был почетным консулом Австрии в Сегеде (почетным консулом является лицо, не состоящее на дипслужбе, но выполняющее консульские функции по поручению представляемого государства и с согласия государства пребывания, гражданство которого оно чаще всего имеет).

С сентября 2005 года в качестве приглашенного лектора преподавал конституционное право на юридическом факультете Сегедского университета.

27 сентября 2014 года Шуйок был избран парламентом в состав Конституционного суда (КС) Венгрии, с марта 2015 по ноябрь 2016 года он был заместителем председателя КС, 22 ноября 2016 года парламент избрал его председателем КС.

22 февраля 2024 года правящая коалиция правых партий ФИДЕС - Венгерский гражданский союз и Христианско-демократической народной партии выдвинула Тамаша Шуйока кандидатом на пост президента страны.