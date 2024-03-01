Что известно об уголовном деле в отношении экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина

Его обвиняют по делу о растрате более 23 млрд рублей

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 марта 2024 года Замоскворецкий районный суд Москвы, как ожидается, вынесет приговор в отношении экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина, обвиняемого по делу о растрате более 23 млрд рублей.

ТАСС подготовил материал об этом деле.

Банкротство "Югры"

Банк "Югра" был основан в 1990 году в Мегионе (Тюменская область) для обслуживания деятельности местных нефтегазодобывающих компаний. В начале 2010-х годов полностью сменился состав владельцев кредитной организации, после чего ее основным бенефициаром стал Алексей Хотин (1974 года рождения) - ему принадлежало 52,5% капитала. Этот бизнесмен в 2011-2015 годах получил известность после проведения крупных сделок по покупке столичных торговых комплексов "Горбушкин двор", "Филион" и гостиницы "Москва".

После покупки Хотиным мажоритарной доли в "Югре" банк начал быстро наращивать активы. В 2012 году он занимал 272-е место по их величине, но уже в 2016 году вошел в верхние 35 строчек российского рейтинга. В октябре 2016 года штаб-квартира кредитной организации была перенесена из Тюменской области в Москву. Той же осенью появились первые сообщения о проблемах у "Югры". Осенью 2016 - весной 2017 года Банк России (ЦБ РФ) выдавал "Югре" специальные предписания по ограничению привлечения вкладов физлиц под высокие проценты и по увеличению обязательных резервов.

10 июля 2017 года ЦБ РФ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра" сроком на три месяца. Одновременно регулятор на шесть месяцев возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению банком. В пресс-релизе регулятора отмечалось, что Центробанк пошел на такие меры в связи с неустойчивым финансовым положением "Югры", подозрением в недостоверности отчетности и признаками вывода активов.

27 июля 2017 года Алексей Хотин заявил, что направил в Центробанк РФ план по финансовому оздоровлению банка, рассчитанный до 2027 года. План предусматривал погашение задолженности перед АСВ под залог кредитного портфеля и личное поручительство бизнесмена. Однако 28 июля 2017 года регулятор отозвал у "Югры" лицензию. По данным ЦБ РФ, владельцы "Югры" за счет депозитов физических лиц кредитовали собственные компании. При этом выявлялись факты вывода активов, сомнительных транзитных операций и предоставления недостоверных отчетных данных. "Дыра" в капитале банка тогда оценивалась 160 млрд рублей. В сентябре 2018 года Арбитражный суд Москвы признал "Югру" банкротом. Крах банка стал самым крупным в истории современной российской банковской системы: по размеру активов он занимал 29-е место в банковской системе, вкладчикам была выплачена рекордная страховая сумма - около 172,9 млрд рублей.

После банкротства "Югры" Алексей Хотин продолжал заниматься бизнесом в России, но сосредоточился на нефтяных проектах, в частности, на управлении принадлежавшей ему нефтесервисной компании "Русь-ойл".

Уголовное дело

В январе 2019 года Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса (УК) РФ (растрата чужого имущества в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения) в связи с хищением 7,5 млрд рублей бывшим руководством "Югры". 19 апреля 2019 года в Москве по этому делу был задержан Алексей Хотин. В тот же день он был помещен под домашний арест решением Басманного районного суда Москвы. 22 апреля 2019 года по тому же делу были задержаны и также помещены под домашний арест бывший президент "Югры" Алексей Нефедов и председатель правления банка Дмитрий Шиляев. 17 июня в деле появился четвертый фигурант - экс-директор столичного филиала "Югры" Нина Чернова (первоначально находилась под стражей, в декабре 2019 года также была переведена под домашний арест). В розыск были объявлены еще четыре фигуранта - Дмитрий Лебедев, Сергей Суменков, Оксана Ермакова и Василий Дорохин, занимавшие руководящие должности в подконтрольных Хотину компаниях ООО "Капстрой", ООО "Восток" и ООО "Мултановское". Впоследствии их дела были вынесены в отдельное производство.

Вину никто из фигурантов дела не признал, давать показания они отказались.

Осенью 2020 года Мосгорсуд отпустил всех четырех фигурантов из-под домашнего ареста, изменив им меру пресечения под запрет определенных действий. Однако 17 декабря 2020 года Первый апелляционный суд вновь отправил Хотина под домашний арест.

11 февраля 2021 года Генеральная прокуратура направила дело в отношении Хотина и топ-менеджеров "Югры" в суд. К финальной редакции обвинения сумма исковых требований увеличилась до 23,6 млрд рублей.

По версии обвинения, Хотин в 2014 году создал и возглавил организованную группу, в которую вовлек Шиляева и других лиц, назначив их на руководящие должности в банке "Югра". По версии Генпрокуратуры, с 2014 по 2017 год они "похитили денежные средства банка в размере 23,6 млрд рублей путем выдачи заведомо невозвратных кредитов ООО "Капстрой", ООО "Восток" и ООО "Мултановское".

Судебный процесс

Рассмотрение дела Хотина, Нефедова, Черновой и Шиляева началось в Замоскворецком суде Москвы 5 марта 2021 года.

18 июля 2023 года Замоскворецкий суд Москвы ужесточил меру пресечению Нефедову (так как он пытался препятствовать производству по делу), поместив его в СИЗО. Аналогичное решение было принято судом 16 октября 2023 года и в отношении Хотина.

5 декабря 2023 года в ходе прений сторон гособвинение попросило суд назначить Алексею Хотину наказание в виде 9 лет 10 месяцев колонии, для Черновой - 9 лет колонии, для Шиляева - 9 лет и 3 месяца, а для Нефедова - 9 лет и 6 месяцев. Кроме того, каждому из подсудимых прокуратура попросила назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Хотин и другие фигуранты дела вину не признали.

Другие иски

Параллельно с основным уголовным делом в Замоскворецком суде рассматривался гражданский иск Генпрокуратуры России о взыскании с Хотина, а также с девелопера Александра Клячина, компании "Русь-ойл" и ряда других фирм задолженности по уплате налогов на добавленную стоимость и на добычу полезных ископаемых. 10 мая 2023 года Замоскворецкий суд взыскал с Хотина 192,2 млрд рублей, а также постановил передать все имущество "Русь-ойл" государству. 13 октября 2023 года стало известно, что Мосгорсуд по апелляции Генпрокуратуры снизил размер долга, который должен выплатить Хотин, при этом конкретная сумма названа не была.

11 июля 2023 года тот же суд по гражданскому иску АСВ взыскал с Хотина и группы подконтрольных ему юрлиц 180 млрд рублей на выплату вкладчикам "Югры".

Также с 2017 года суды рассматривали гражданские иски к Хотину от Альфа-банка и других кредитных организаций.