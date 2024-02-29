История посланий президента РФ Федеральному собранию

Послание президента Федеральному собранию - ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 февраля 2024 года президент России Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию РФ.

История

Послание президента Федеральному собранию - ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Обращение президента с ежегодными посланиями предусмотрено пунктом "е" статьи 84 Конституции РФ от 12 декабря 1993 года (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года). Согласно закону "О стратегическом планировании в Российской Федерации" от 28 июня 2014 года, послание является одним из ключевых документов стратегического планирования - основой для определения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ.

В России практику подобных обращений к депутатам Госдумы и членам Совета Федерации ввел президент Борис Ельцин: в 1994-1999 годах он выступал перед парламентом шесть раз (впервые - 24 февраля 1994 года). Президент РФ Владимир Путин обращался к Федеральному собранию 18 раз: в 2000-2007, 2012-2016, 2018-2021 и 2023 году (в 2017 и 2022 году послание не оглашалось). Дмитрий Медведев на посту главы государства выступал с посланиями парламенту четыре раза: в 2008-2011 годах.

Содержание и форма обращения определяются президентом и не регламентируются какими-либо правовыми актами.

До октября 2014 года глава государства также выступал перед парламентариями с отдельным Бюджетным посланием, в котором формулировал главные направления финансовой политики страны. В дальнейшем тема основных принципов политики в финансовой сфере была включена в послание Федеральному собранию.

Версии, названия и тематика посланий

В 1994-1999 годах устное выступление главы государства традиционно было короче печатной версии послания. Впоследствии они стали практически идентичны. Все послания Бориса Ельцина имели названия ("Об укреплении Российского государства", 1994; "О действенности государственной власти в России", 1995; "Россия, за которую мы в ответе", 1996; "Порядок во власти - порядок в стране", 1997 и т. д.). Эту традицию продолжил и Владимир Путин в своих обращениях к депутатам и сенаторам в 2000-2002 годах ("Какую Россию мы строим", "Не будет ни революций, ни контрреволюций", "России надо быть сильной и конкурентоспособной"). С 2003 года у посланий нет специальных названий.

Выступления Бориса Ельцина перед Федеральным собранием в 1994-1999 годах были посвящены в основном нескольким конкретным темам, соответствующим названию. С 2000 года текст документа охватывает более широкий круг вопросов, включая все направления развития страны в экономической и социальной сферах, области безопасности, внутренней и внешней политики и другие.

Поручения по реализации посланий

Послания носят рекомендательный характер и не являются правовыми актами, однако в последние годы они приобрели характер законодательных инициатив: в них содержатся конкретные поручения главы государства правительству.

Впервые указ о первоочередных мерах по реализации послания был подписан 3 апреля 1997 года Борисом Ельциным. Документ включал 33 поручения правительству РФ, 5 - администрации президента и 6 - правоохранительным органам со сроками их исполнения. Следующий указ о реализации положений послания был подписан уже Владимиром Путиным 11 мая 2005 года. Список состоял из 15 поручений правительству с указанием конкретных сроков и ответственных лиц. Спустя год контрольное управление Администрации президента РФ представило доклад о выполнении этих поручений.

В 2006-2007 годах президент не подписывал специальных распоряжений о реализации положений своего послания, соответствующие акты публиковались правительством РФ. С 2008 года поручения кабинету министров вновь дает глава государства. Отчет об их выполнении в Администрацию президента РФ представляют федеральные и региональные органы власти.

Государственная дума и Совет Федерации по итогам выступления президента принимают постановления, направленные на реализацию закрепленных в послании задач, и учитывают его положения при подготовке законодательных актов.

Подготовка текстов

С 2005 года глава государства перед представлением очередного послания проводит встречи с руководством парламента для обсуждения основных направлений внешней и внутренней политики. С 2006 года в таких встречах принимают участие руководители органов исполнительной власти, представители бизнеса.

Текст послания готовится в течение нескольких месяцев, его содержание держится в секрете до дня оглашения. До 2014 года в подготовке текста принимали участие сотрудники Администрации президента РФ и члены правительства, а также работники аппарата кабинета министров. С 2015 года эти функции полностью переданы в администрацию главы государства.

Оглашение послания

Президент выступает с речью в присутствии членов обеих палат парламента - Государственной думы и Совета Федерации РФ. Это единственный случай, когда конституция допускает совместное заседание палат.

На церемонию приглашают также членов правительства, председателей Конституционного и Верховного судов, генерального прокурора, председателя Центризбиркома, главу Счетной палаты, членов Государственного совета РФ, Общественной палаты и глав основных конфессий, руководителей регионов, других высокопоставленных лиц, а также представителей СМИ. В 2023 году на мероприятие пригласили участников специальной военной операции на Украине. Традиционно число приглашенных составляет свыше 1 тыс. человек.

Речь президента транслируется в прямом теле- и радиоэфире.

Даты выступления главы государства перед парламентариями неоднократно менялись. В 1994-1999 годах Ельцин оглашал свои послания в феврале и марте. Путин впервые выступил перед депутатами и сенаторами в июле 2000 года. Позднее, в 2001-2007 годах, он обращался к парламентариям в апреле и мае. В годы президентства Медведева мероприятие проходило в ноябре и декабре. В 2012-2016 годах, после переизбрания Владимира Путина на высший пост, традиционным месяцем выступления главы государства перед Федеральным собранием стал декабрь. Однако в конце 2017 года очередное послание президента было перенесено на следующий год и состоялось 1 марта 2018 года. В 2019 году глава государства выступил перед членами парламента 20 февраля, в 2020 году - 15 января, в 2021 году - 21 апреля. В 2023 году послание было оглашено 21 февраля.

С 1994 года церемония оглашения послания проходила в Мраморном зале 14-го корпуса Московского Кремля (ныне здание демонтировано). С 2008 года президент РФ выступал в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца - парадной резиденции главы государства. В 2018 году мероприятие прошло за пределами Кремля - в Центральном выставочном зале "Манеж". Это решение было связано с расширением числа приглашенных и необходимостью установки видеоаппаратуры. Послание президента впервые стало мультимедийным: на видеоэкранах демонстрировалась инфографика. В 2019 и 2023 году Путин обращался к депутатам и сенаторам в московском Гостином дворе, в 2020 и 2021 году оглашение послания проходило в выставочном зале "Манеж".