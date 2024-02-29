Послания президента РФ Федеральному собранию в цифрах

С наиболее продолжительным посланием - 1 час 55 минут - выступил в 2018 году Владимир Путин

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 февраля 2024 года президент России Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию РФ. Начиная с 2000 года президенты РФ выступали с обращениями к парламенту 22 раза: Владимир Путин - 18 раз, Дмитрий Медведев - 4 раза.

ТАСС проанализировал некоторые статистические параметры президентских посланий, в том числе продолжительность, объем текста, частоту употребления слов и другое.

Длительность

С наиболее продолжительным посланием - 1 час 55 минут - выступил в 2018 году президент РФ Владимир Путин (здесь и далее время выступления округлено до целых минут). Самую короткую речь Путин произносил в 2004 и 2005 году (48 минут). В среднем выступление Путина занимало 1 час 10 минут, Медведева - 1 час 20 минут.

Объем текста

Самый объемный текст - 11 428 слов - принадлежит Путину (2018). Его первое выступление перед палатами парламента в 2000 году было и самым кратким - 5 146 слов. Среднее количество слов в посланиях Путина - 7 388, Медведева - 7 888.

Число гостей

Традиционно число приглашенных на церемонию составляет порядка 1 тыс. человек. В их числе сенаторы и депутаты Государственной думы РФ, члены правительства, представители администрации президента РФ, главы Конституционного и Верховного судов, члены Государственного совета, Общественной палаты, губернаторы, представители основных конфессий, дипломаты, журналисты и другие. В 2023 году были приглашены участники специальной военной операции на Украине. В 2000 году на церемонии присутствовали около 980 человек, в 2020 году - около 1,3 тыс. В 2021 и 2023 году число приглашенных не называли.

Число поручений

В 2005 году после выступления российского лидера перед Федеральным собранием впервые был опубликован перечень из 15 поручений правительству РФ по реализации президентского послания. В последующие два года распоряжения о реализации послания публиковались правительством РФ. С 2008 года поручения кабинету министров на регулярной основе дает глава государства. Наибольшее число поручений было дано в 2021 году (67), меньше всего их было в 2018 году (7). В 2023 году по итогам послания президент утвердил перечень из 35 поручений.

Ключевые слова

Слово "государство" - одно из наиболее часто используемых в президентских посланиях. Чаще всего - 97 раз - оно было сказано в ходе первого выступления Путина в 2000 году (здесь и далее подсчитана частота употребления слов вместе с их производными).

Минимальное число упоминаний слова "государство" (8) пришлось на президентское послание 2016 года. Слово "Россия" президент чаще всего произносил в 2018 году (107 раз). Реже всего это слово фигурировало в послании Медведева в 2010 году (33).

Термин "демократия" повторяли чаще всего Медведев в 2008 году (26) и Путин в 2005 году (23). В тексте выступлений Путина 2015, 2019, 2020 и 2021 году он не встречался ни разу.

Максимальный акцент на экономических вопросах был сделан в 2003 году, слово "экономика" и его производные повторялись 61 раз. В 2020 г. Владимир Путин использовал эти слова реже всего - 15 раз. Понятие "кризис" максимально часто фигурировало в речи Дмитрия Медведева в 2008 г. (17 раз). В 2005, 2006, 2014, 2015, 2019 и 2021 гг. оно в текстах выступлений не упоминалось.

О "безопасности" чаще всего - 14 раз - говорил в 2023 году Путин. 10 раз употребил этот термин в 2008 и 2009 году Медведев. Всего дважды "безопасность" упоминается в тексте посланий Путина 2000 и 2015 году.

Понятие "справедливость" максимально часто было сказано в выступлениях Путина 2005 года (17 раз) и Медведева 2008 году (12 раз), в 2002 и 2003 году это слово не употреблялось ни разу.