О чем говорили президенты РФ в посланиях Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к парламенту 29 февраля 2024 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 29 февраля 2024 года президент России Владимир Путин обратится с посланием Федеральному собранию РФ.

Статистика

С 1994 года президенты РФ выступали с посланиями Федеральному собранию 28 раз. Борис Ельцин в 1994-1999 годах выступал перед парламентом шесть раз. Президент РФ Владимир Путин обращался к Федеральному собранию 18 раз: в 2000-2007, 2012-2016, 2018-2021 и 2023 годах (в 2017 и 2022 годах послание не оглашалось). Дмитрий Медведев на посту главы государства выступал с посланиями парламенту четыре раза: в 2008-2011 годах.

1994 год

Основной темой первого послания президента РФ Бориса Ельцина Федеральному собранию 24 февраля были укрепление государственности на основе неуклонного соблюдения законов и отказ от политической конфронтации. Важнейшей задачей правительства Борис Ельцин назвал наращивание темпа экономических реформ. При этом рыночные преобразования должны были стать менее обременительными для общества. Касаясь сферы национальной безопасности, президент заявил, что впервые за многие годы у России нет военных противников. Приоритетами внешней политики стали сохранение ключевой роли России на постсоветском пространстве, "забота о россиянах, оказавшихся за пределами РФ", ликвидация очагов приграничных военных конфликтов, укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения.

1995 год

В своем послании 16 февраля Борис Ельцин сделал акцент на экономических вопросах. Главной задачей правительства он назвал борьбу с инфляцией, финансовую стабилизацию и укрепление рубля. Одним из ключевых препятствий для экономических реформ, по словам президента, было отсутствие современного земельного, налогового, жилищного, трудового законодательства, законов о банках, акционерных обществах, рынке ценных бумаг. Важной темой послания стали проблемы федерализма и война в Чечне. Кроме того, Борис Ельцин говорил о проблемах и перспективах реформирования Вооруженных сил РФ, социальной политике в условиях перестройки экономической системы.

1996 год

Выступление 23 февраля президент РФ начал с большого экскурса в историю России ХХ века, предопределившую, по словам Бориса Ельцина, критическую ситуацию начала 1990-х годов, когда "не было государства в полном смысле этого слова". Однако к 1996 году, по мнению президента, наиболее острые социально-экономические противоречия были преодолены. Говоря о чеченском кризисе, Ельцин заявил, что готов к компромиссам в вопросе о статусе Чечни в составе России, но "не в ущерб безопасности граждан". В ряду ключевых внешнеполитических вызовов впервые было сказано об угрозе продвижения НАТО к российским границам. Кроме того, президент высказал обеспокоенность призывами к прямому противодействию законным российским интересам в СНГ.

1997 год

В своем послании 6 марта Борис Ельцин заявил, что власть не может "спокойно относиться к тому, что большая часть жителей России недовольна сегодняшним днем и боится завтрашнего". Для преодоления социально-экономического кризиса президент призвал к наведению правового порядка в деятельности госаппарата, борьбе с коррупцией, усилению контрольной функции государства, в частности над естественными монополиями, жесткому контролю за расходованием бюджетных средств. Важнейшим направлением внешней политики была названа российско-белорусская интеграция.

1998 год

17 февраля в речи перед парламентом Борис Ельцин отметил ряд позитивных тенденций в развитии страны. По его словам, удалось победить инфляцию, добиться роста реальных доходов населения, погасить долги перед пенсионерами, покончить с многолетней зависимостью от импорта зерна. Президент говорил также о мерах, которые должны были обеспечить экономический рост, об основных положениях военной реформы. В сфере внешней политики речь шла о российско-украинских переговорах о судьбе Черноморского флота, об угрозе вступления прибалтийских стран в НАТО.

1999 год

30 марта в своем послании парламенту Борис Ельцин значительное время посвятил описанию причин, которые привели к объявлению дефолта в 1998 году. По его словам, дефолт был напрямую связан с тяжестью перехода от плановой социалистической системы к рыночной. Среди основных задач в сфере экономики президент назвал макроэкономическую стабилизацию, сокращение внешнего и внутреннего долга, а также госрасходов. Обеспечение правопорядка, борьбу с преступностью и коррупцией глава государства обозначил как важнейшие политические цели. Во внешнеполитической сфере Россия, по мнению президента, должна стремиться к "геополитическому переустройству мира на путях утверждения принципа многополярности".

2000 год

Главной темой первого послания Владимира Путина Федеральному собранию 8 июля стало усиление вертикали власти. Президент в качестве основных проблем России указал на критическую демографическую ситуацию, отставание отечественной экономики от передовых стран Запада, неразвитость гражданского общества. Основными внешнеполитическими вызовами Владимир Путин назвал попытки ущемления суверенных прав государств под видом "гуманитарных интервенций", а также необъективное отношение к борьбе властей РФ с международным терроризмом внутри страны.

2001 год

Основу послания 3 апреля составила социально-экономическая тематика. Владимир Путин поставил задачу "навести порядок" в межбюджетных отношениях центра и регионов, провести судебную реформу и усовершенствовать работу правоохранительных органов, подготовить административную реформу, модернизировать пенсионное и трудовое законодательство.

2002 год

В речи 18 апреля Владимир Путин вновь поставил вопрос о необходимости проведения административной реформы и разграничения сфер ответственности между центром и регионами. В числе приоритетов глава государства назвал проведение военной реформы, включая переход к профессиональной армии. После завершения военной стадии спецоперации в Чечне президент призвал "вернуть республику в правовое пространство России".

2003 год

16 мая выступление было посвящено проблемам безопасности и повышению качества жизни россиян. Впервые была поставлена задача удвоения ВВП страны за ближайшие 10 лет и достижения полной конвертируемости рубля. Главной целью Владимир Путин назвал борьбу с бедностью. Президент заявил о необходимости комплектования армии на профессиональной основе и сокращения срока службы по призыву до одного года. Во внешней политике глава государства призвал уделить особое внимание контактам с "Большой восьмеркой" (с 2014 года - Группа семи) и борьбе с терроризмом.

2004 год

В послании 26 мая Владимир Путин приоритетной целью назвал обеспечение доступности жилья. Сроки по удвоению ВВП, поставленные годом ранее, были конкретизированы. Президент дал указание добиться этого уже к 2010 году. В послании также шла речь о необходимости снижения инфляции до 3% в год.

2005 год

25 апреля президент заявил, что на смену "политике стабилизации <...> должна прийти политика, устремленная в будущее". Среди основных экономических задач, поставленных Владимиром Путиным, были отмена налога на имущество, упрощение порядка оформления недвижимости и налоговая амнистия. В целях развития гражданского общества было предложено обеспечить информационную открытость госорганов, ввести институт парламентских расследований, а также изменить порядок выдвижения кандидатов на посты руководителей субъектов РФ (от победившей на выборах в регионе партии).

2006 год

10 мая Владимир Путин назвал демографию самой острой проблемой России и предложил ряд мер для ее решения: снижение смертности, проведение эффективной миграционной политики и повышение рождаемости. Глава государства выдвинул идею введения материнского капитала - единовременных выплат за рождение (усыновление) второго ребенка или последующих детей (с 2020 года право на маткапитал также имеют семьи, в которых появился первый ребенок).

2007 год

26 апреля в своем послании Владимир Путин, в частности, поставил задачу провести пенсионную реформу на принципах софинансирования и повысить среднюю пенсию без увеличения пенсионного возраста. Президент также выступил с инициативой об изменении порядка назначения членов Совета Федерации, с учетом т. н. ценза оседлости (требование о проживании в соответствующем регионе). Особое внимание он уделил теме патриотизма и статусу русского языка. В сфере внешней политики Владимир Путин предложил ввести мораторий на исполнение обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе.

2008 год

5 ноября к Федеральному собранию впервые обратился президент РФ Дмитрий Медведев. Глава государства подчеркнул, что "нужно радикально реформировать политическую и экономическую системы", приоритетом было объявлено "производство знаний, новых технологий и передовой культуры". Важнейшей политической инициативой стало увеличение срока полномочий президента и Госдумы до 6 и 5 лет соответственно.

2009 год

Послание Дмитрия Медведева 12 ноября базировалось на его программной статье "Россия, вперед!", опубликованной в сентябре того же года. Основной темой послания стала "всесторонняя модернизация" экономики, "основанная на ценностях и институтах демократии". Дмитрий Медведев заявил о необходимости переориентации экономики с сырьевого направления на использование новейших технологий. В частности, президент РФ предложил создать российский аналог "Силиконовой долины".

2010 год

В послании 30 ноября основной темой вновь стала модернизация экономики. Дмитрий Медведев призвал местные власти отказаться от непрофильных активов, выступил с инициативой превратить Москву в международный финансовый центр. Главной задачей государства президент назвал поддержку семей и разработку эффективной госполитики в области детства.

2011 год

В послании 22 декабря Дмитрий Медведев выдвинул несколько политических инициатив. В частности, президент РФ заявил о необходимости вернуть прямые выборы глав регионов, упростить порядок регистрации партий. В рамках борьбы с коррупцией Дмитрий Медведев предложил перейти к федеральной контрактной системе в сфере госзакупок, а также ввести жесткий контроль за расходами лиц, занимающих государственные должности.

2012 год

12 декабря Владимир Путин огласил свое первое после переизбрания на пост главы государства послание Федеральному собранию. Главная цель, поставленная президентом, - "сохранение своей национальной и духовной идентичности". Среди основных тем послания были демография, подготовка кадров, обеспечение граждан РФ жильем, повышение оплаты труда, улучшение качества образования, борьба с незаконной миграцией. Глава государства заявил о необходимости введения запрета чиновникам владеть счетами за рубежом.

2013 год

В своей речи 12 декабря Владимир Путин подтвердил курс на противодействие оттоку капитала из страны. Президент подчеркнул необходимость развития системы местного самоуправления, уделил внимание проблемам в области реформирования сферы образования, упорядочиванию миграционных потоков, защите традиционных ценностей.

2014 год

4 декабря президент назвал воссоединение Крыма с Россией "историческим моментом", а западные санкции, введенные против России, расценил как повод, "чтобы сдержать растущие возможности РФ". В сфере экономики глава государства предложил в течение четырех лет не менять действующую налоговую систему, а также провести полную амнистию капиталов, размещенных в офшорах, при условии возвращения в Россию.

2015 год

Владимир Путин начал свою речь 3 декабря с объявления минуты молчания в память о жертвах террора и о российских военнослужащих, погибших в Сирии. Президент РФ заявил о нарастании в мире угрозы терроризма и необходимости создания под эгидой ООН единого международного антитеррористического фронта. Помимо этого, глава государства указал, что страна должна быть готова к длительному периоду низких цен на энергоносители и использовать открывшиеся возможности для изменения структуры национальной экономики.

2016 год

В выступлении 1 декабря глава государства говорил об "умножении человеческого капитала как главного богатства России". Значительная часть его речи была посвящена социальным вопросам - образованию, медицине, необходимости привлечения НКО для решения конкретных социальных задач. Также президент коснулся вопросов налогового реформирования, борьбы с коррупцией.

2018 год

1 марта послание президента РФ Владимира Путина было посвящено двум большим темам. В первой части своего выступления он говорил о стратегических задачах развития страны. В частности, глава государства заявил, что к 2025 году в России ВВП на душу населения должен увеличиться в 1,5 раза. Кроме того, президент рассказал о новейших вооружениях, способных обеспечить российский суверенитет: межконтинентальной баллистической ракете "Сармат", гиперзвуковом комплексе "Кинжал", крылатых ракетах с ядерной энергоустановкой.

2019 год

Основными темами выступления главы государства 20 февраля стали социальное и экономическое развитие страны, а также реализация национальных проектов. Президент особо отметил необходимость поддержки семей, подчеркнув, что ключевой задачей является "сбережение народа". Касаясь международной повестки, российский лидер одним из самых острых вопросов назвал односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

2020 год

15 января Владимир Путин заявил о необходимости внести ряд изменений в действующую Конституцию РФ. Он предложил установить приоритет российского основного закона над требованиями международного законодательства, внести в конституцию положение о Госсовете, расширить полномочия парламента, ограничить число президентских сроков, объединить государственные и муниципальные органы власти в единую систему публичной власти и др. Президент предложил провести общероссийское голосование по всему пакету предложенных изменений (оно состоялось 1 июля 2020 года, изменения в конституцию вступили в силу 4 июля 2020 года).

2021 год

21 апреля центральной темой выступления Владимира Путина стали вопросы борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции и преодоления ее последствий. Президент говорил о необходимости достижения коллективного иммунитета, обеспечения для граждан доступа к вакцинам. Особое внимание глава государства обратил на реализацию мер по преодолению негативных демографических тенденций, совершенствованию системы здравоохранения. Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, педагогов. Кроме того, речь шла о финансировании инновационных программ и инфраструктурных проектов, господдержке предпринимателей.

2023 год

Выступление 21 февраля Владимир Путин начал с рассказа о причинах начала специальной военной операции на Украине. По его словам, Россия использовала силу, чтобы защитить людей на своих исторических территориях и предотвратить угрозу, которая исходила от киевского режима. Президент рассказал о масштабной программе социально-экономического развития новых субъектов РФ, мерах по стимулированию экономики в условиях санкций. Глава государства предложил отказаться от Болонской системы в отечественном высшем образовании. Во внешнеполитической части своего выступления президент заявил о приостановке участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.